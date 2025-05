Una plataforma de comercio china podría generar “consecuencias devastadoras” en Uruguay

Elecciones en Uruguay: un departamento se define voto a voto y estableció “guardia blanca” para custodiar urnas El candidato del Frente Amplio en Lavalleja, Daniel Ximénez, obtuvo 116 votos más que el blanco Mario García; habrá que contar los sufragios observados y al menos hasta el viernes no habrá definición

Fieles a Evo Morales pusieron en duda las elecciones en Bolivia si su líder no participa: “No se tienen que llevar a cabo” El diputado Gualberto Arispe afirmó que si al ex mandatario no le permiten participar en los comicios, “no se tienen que llevar a cabo”