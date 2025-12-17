Perú

Recibos por honorarios 2026: el nuevo monto máximo para no pagar impuestos con la UIT en S/ 5.500

El aumento de la Unidad Impositiva Tributaria para 2026 eleva el límite anual de ingresos para los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios. El ajuste permitirá a miles de profesionales pagar menos Impuesto a la Renta o quedar inafectos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Sunat

El cambio favorece a profesionales, técnicos y trabajadores independientes con ingresos cercanos al tope fijado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Foto: composición Infobae Perú/Unsplash

El incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para 2026 también trae cambios relevantes para los trabajadores independientes. Con el nuevo valor fijado en S/5.500, oficializado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se eleva el monto máximo anual de ingresos que permite a quienes emiten recibos por honorarios no pagar Impuesto a la Renta de cuarta categoría.

Este ajuste beneficia a profesionales, técnicos, freelancers y prestadores de servicios que trabajan de manera independiente y cuyos ingresos se encuentran cerca del límite establecido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Aunque el incremento no es elevado en términos absolutos, sí representa un alivio tributario para un sector importante del mercado laboral.

Cuál es el nuevo límite anual para independientes en 2026

Con la UIT 2026 en S/5.500, el ingreso anual máximo para no pagar Impuesto a la Renta de cuarta categoría se incrementa de la siguiente manera:

  • 2025: S/46.813
  • 2026: S/48.125

Esto significa que los trabajadores independientes podrán facturar S/1.312 adicionales al año sin estar obligados a pagar el impuesto, siempre que no superen ese umbral.

El límite se calcula considerando 7 UIT anuales, el mismo criterio que se aplica a los trabajadores dependientes, pero adaptado a la naturaleza de los ingresos por honorarios.

Para quienes superen este monto, el impuesto se aplica únicamente sobre el excedente, bajo las tasas establecidas en la legislación vigente.

Los montos percibidos mediante recibos por honorarios están gravados con el Impuesto a la Renta de cuarta categoría, aplicado a las rentas por el ejercicio independiente de una profesión, arte, ciencia u oficio. Foto: PQS

Cómo se aplica el impuesto a los recibos por honorarios

Los ingresos por recibos por honorarios están sujetos al Impuesto a la Renta de cuarta categoría, que grava las rentas obtenidas por el ejercicio independiente de una profesión, arte, ciencia u oficio.

Existen dos aspectos clave que los trabajadores independientes deben considerar:

  1. Retención del 8%Cuando el recibo supera los S/1.500, el pagador del servicio debe retener el 8% del monto y entregarlo a la Sunat, salvo que el trabajador cuente con la suspensión de retenciones.
  2. Pago anual del impuestoAl cierre del año, el contribuyente debe declarar sus ingresos totales y verificar si supera el tramo inafecto. De ser así, deberá pagar el impuesto correspondiente sobre el excedente.

Con el nuevo valor de la UIT, ambos cálculos se ajustan automáticamente, ya que los topes y referencias se actualizan desde enero.

Quiénes se benefician más con el aumento de la UIT

El incremento del límite anual beneficia principalmente a:

  • Profesionales independientes con ingresos cercanos al tope inafecto.
  • Freelancers con ingresos variables a lo largo del año.
  • Prestadores de servicios que trabajan para varias empresas o clientes.

Para este grupo, el aumento de la UIT puede significar no pagar Impuesto a la Renta o reducir el monto final a regularizar en la declaración anual.

En cambio, quienes superan ampliamente el nuevo límite continuarán pagando el impuesto, aunque el ajuste de la UIT reduce ligeramente la base imponible.

Los independientes podrán emitir recibos por S/ 1.312 más al año sin generar el pago del impuesto, mientras no excedan el límite establecido. Foto: Noticiero Contable

Suspensión de retenciones: qué cambia en 2026

Los trabajadores independientes pueden solicitar ante la Sunat la suspensión de retenciones cuando estiman que sus ingresos anuales no superarán el tramo inafecto.

Con la UIT 2026:

  • El nuevo monto de referencia se actualiza automáticamente.
  • Más contribuyentes podrían calificar para solicitar la suspensión del 8% durante el año.

No obstante, la Sunat recuerda que esta solicitud debe realizarse de manera formal y que el contribuyente es responsable de regularizar cualquier diferencia si finalmente supera el límite anual.

La informalidad y el impacto del ajuste tributario

El aumento de la UIT es visto por especialistas como un incentivo indirecto a la formalización, ya que reduce la carga tributaria para quienes declaran correctamente sus ingresos.

En el Perú, una parte importante de los trabajadores independientes opera en la informalidad, lo que los excluye de beneficios como:

  • Acceso a créditos formales
  • Historial tributario
  • Protección legal y previsional

Ajustes como el incremento de la UIT buscan mantener el equilibrio entre la recaudación fiscal y la capacidad contributiva de los ciudadanos, especialmente en un contexto económico todavía marcado por la recuperación.

Qué deben tener en cuenta los independientes para el próximo año

De cara a 2026, los especialistas recomiendan a los trabajadores independientes:

  • Llevar un registro ordenado de ingresos y recibos emitidos.
  • Evaluar si corresponde solicitar la suspensión de retenciones.
  • Proyectar sus ingresos anuales considerando el nuevo tope de S/48.125.
  • Revisar oportunamente la declaración anual del Impuesto a la Renta.

Un adecuado control permite aprovechar los beneficios del aumento de la UIT y evitar contingencias tributarias posteriores.

Los independientes pueden pedir a la Sunat la suspensión de retenciones si prevén que sus ingresos anuales no excederán el límite exento. Foto: Rex Capital

Un alivio moderado para los ingresos independientes

El incremento de la UIT a S/5.500 no elimina la obligación tributaria de los trabajadores independientes, pero sí amplía el margen libre de impuestos y reduce la carga fiscal para quienes se mantienen dentro de ciertos niveles de ingreso.

En un mercado laboral donde el trabajo independiente gana cada vez más espacio, este ajuste se convierte en una de las variables clave que los contribuyentes deberán considerar en su planificación financiera para 2026.

