Laura Spoya descarta romance con promotor de eventos: “No hemos juntado para parrillas”

La reacción de Laura Spoya no se hizo esperar tras la ola de comentarios que desataron las imágenes difundidas en televisión sobre sus visitas a la casa de un conocido promotor de eventos. La conductora decidió hablar claro y despachó las versiones que la relacionan sentimentalmente con José Zafra.

“¡Qué! Seguro es cuando nos hemos juntado para parrillas con amigos”, soltó con naturalidad al ser consultada sobre su presencia constante en la residencia de Zafra, ubicada en Barranco.

Desde que terminó su relación con Brian Rullan, el interés por la vida personal de Spoya no afloja, por lo que las cámaras de espectáculos han seguido sus pasos con atención.

Fiel a su estilo directo, la exMiss Perú descartó cualquier romance. “Todos somos patas, solamente somos amigos, yo no salgo con nadie. No hay nada, yo no salgo con nadie, no tengo nada con nadie”. Su mensaje fue contundente y buscó dejar en claro que su vínculo con el empresario no pasa de la amistad.

Mientras su carrera digital sigue creciendo, Spoya reiteró que no existe nada oculto detrás de esas reuniones. Respondió firme ante las versiones que ven en esas visitas algo más que un encuentro entre amigos. “No tengo nada con nadie”, insistió sin dudar frente al micrófono.

Las imágenes de Laura Spoya en la casa del promotor

Las cámaras de Magaly TV La Firme fueron quienes pusieron el foco sobre estas visitas. Según el programa, las grabaciones empezaron en noviembre, justo en la etapa donde Laura Spoya ya se mostraba públicamente como soltera. Las secuencias la muestran entrando en varias ocasiones a la casa de José Zafra en Barranco y permaneciendo largas horas en el lugar.

El 25 de noviembre, Spoya fue vista llegando al domicilio alrededor de las 6 de la tarde. No salió hasta pasada la medianoche, dejando abierta la puerta a todo tipo de especulaciones. La situación se repitió el 3 de diciembre, cuando volvió a ingresar y solo fue captada horas después.

El seguimiento a la conductora continuó el 10 de diciembre. Ese día salió del pódcast que comparte junto a Gerardo Pe y Mario Irivarren, llegó nuevamente a la vivienda de Zafra poco después de las 2 de la tarde y se retiró horas más tarde, aunque regresó pasado un rato y, de nuevo, la estancia se prolongó hasta el anochecer.

Lo que llamó la atención al equipo de Magaly TV La Firme fue que, durante todas estas visitas, la presentadora nunca estuvo acompañada de sus amigos del círculo habitual. Las imágenes muestran únicamente a Spoya, lo que alimentó suspicacias desde el primer día.

Pero el vínculo va más allá del trato amistoso. Según la misma investigación televisiva, tanto Laura Spoya como José Zafra tienen a su nombre el registro “La manada” en Indecopi, lo que evidencia una sociedad comercial para desarrollar proyectos o eventos. Zafra, por su parte, es una figura recurrente en la organización de fiestas como “Cochinola”, y se lo conoce por su vínculo con personalidades del espectáculo.

La amistad entre ambos ya tenía antecedentes profesionales, aunque ahora quedó bajo la lupa mediática. La difusión de estas imágenes y el posterior pronunciamiento de Spoya dejaron en claro que, por el momento, las historias sobre un supuesto romance no tienen fundamento. Para la conductora, todo se resume en reuniones sociales, proyectos conjuntos y un grupo de “patas” disfrutando la soltería.