Estos pasajeros pagan US$11,86 extra por volar al aeropuerto Jorge Chávez desde el 7 de diciembre

Los pasajeros internacionales tendrán que pagar la TUUA por transferencia fuera del costo del boleto de avión. El Aeropuerto Jorge Chávez cobra un monto extra por el uso de las instalaciones. - Crédito LAP

Parece que esta vez nada detendrá el cobro de la TUUA de transferencia para pasajeros que hacen conexión en el aeropuerto Jorge Chávez. Si bien los gremios de aerolíneas esperaban que el Ministerio de Transporte de Comunicaciones (MTC) se reuniera con ellos para cambiar detalles de este cobro, a la fecha queda firme esta medida.

Pero esto no afectará a todos los pasajeros. La TUUA (Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto) de transferencia tiene su justificación, según Lima Airport Partners (LAP), el controlado del renovado aeropuerto, en el uso que le dan los pasajeros que hacen conexión en Lima para ir a otra ciudad en un país extranjero.

Es decir, si un pasajero ha comprado un vuelo desde Estados Unidos, con conexión en Lima, para ir a Chile, por ejemplo; en tanto este involucre que se baje del avión para abordar otro, este estaría haciendo uso de las instalaciones del aeropuerto pero sin pagar, per se, por este uso. Desde ahora, estos usuarios tendrán que pagar US$ 11,86 adicional al precio del pasaje, y este monto no estará incluído dentro del boleto, dada la negativa de las aerolíneas a este cobro.

Así se ven los avisos de cobro de TUUA por transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez, aunque el monto ahora es de US$11.86. - Crédito Chócale/Intervención de Infobae

Casos de pago de TUUA de transferencia

Se debe precisar que el pago no necesariamente esta exonerado para pasajeros peruanos, dado que si un peruano que viene de otro país hace escala en el Aeropuerto Jorge Chávez para ir un país vecino (como Chile, por ejemplo) sí pagará. Pero los pasajeros que hagan escala en Lima para ir a otra región, o inclusive cuando vienen del extranjero para ir a otra ciudad del Perú (haciendo escala en Lima), no pagarán este monto.

Para que sea más sencillo:

Se paga TUUA de transferencia cuando: El origen es en un país extranjero, la escala se hace en Lima y el destino es en otro país extranjero

No se paga TUUA de transferencia cuando: El origen es un país extranjero, se hace escala en Lima, y el destino es otra región del Perú

No se paga TUUA de transferencia cuando: El origen es una región del Perú, se hace escala en Lima y el destino está en un país extranjero.

La TUUA de transferencia sigue firme para pagarse el 7 de diciembre. Pero nada descarta que MTC, LAP y las aerolíneas sigan en conversación para definir cómo será el futuro de los vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito LAP

Así se hará el pago

“Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, informa que a partir del domingo 7 de diciembre iniciará el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional, aprobada por el regulador peruano Ositrán”, informó el aeropuerto en Twitter.

Así, la tarifa establecida en US$ 11,86 (US$ 10,05 más 18% del impuesto por IGV) se aplicará únicamente a los pasajeros en conexión internacional, es decir, aquellos que arriban al Perú en un vuelo internacional, desembarcan y hacen uso de las instalaciones aeroportuarias para luego continuar su viaje internacional sin salir del aeropuerto. “Es importante precisar que los pasajeros que se embarcan desde el territorio peruano no están sujetos a este cobro”, aclara LAP.

De igual manera, con el propósito de facilitar el proceso, LAP ha habilitado dos modalidades de pago:

plataforma online : Antes de tu vuelo puedes pagar a través de la plataforma mediante tarjeta de crédito, Pago anticipado en la: Antes de tu vuelo puedes pagar a través de la plataforma mediante tarjeta de crédito, https://pagotuua.lima-airport.com

Pago presencial en el aeropuerto: Se podrá pagar por agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles, distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima; también se podrá hacer el pago en los módulos o counters habilitados, donde se aceptan tarjetas bancarias y efectivo en soles o dólares.

“Se recomienda realizar el pago de manera anticipada a través de laplataforma online para agilizar tu paso por el aeropuerto y optimizar los tiempos de conexión”, recomienda LAP.