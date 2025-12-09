Perú

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

Se trata del fiscal Juan Paúl Ramos Navarro, quien elaboraba el informe para que se formalice la investigación contra el fiscal de la Nación interino

Fiscal de la Nación interino
Fiscal de la Nación interino

Nueva maniobra. Si hace poco más de un mes, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez removió a la fiscal suprema que lideraba la Fiscalía Suprema a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, hoy hace lo mismo con el fiscal que tenía a su cargo la carpeta fiscal donde está como investigado.

A través de la resolución 3683-2025-MP-FN, Gálvez dio por concluido el nombramiento de Juan Paúl Ramos Navarro como fiscal adjunto supremo provisional de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La remoción injustificada llama la atención porque justamente Ramos Navarro estaba a cargo de la carpeta fiscal 17-2022, donde se investiga el nombramiento de Tomás Gálvez como fiscal supremo, el mismo donde habría interferido la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Además de Gálvez (en su condición de fiscal adjunto supremo), en esta carpeta fiscal se encuentran como investigados el prófugo exjuez supremo César Hinostroza, el exjuez supremo Ángel Romero, el empresario Américo Mendoza, el exalcalde de Olmos Willy Serrato y el líder de Alianza para el Progreso César Acuña.

Infobae pudo conocer que el fiscal Juan Paúl Ramos Navarro tenía la tarea de elaborar el informe que se elevaría a la Fiscalía de la Nación para que se autorice la acción penal contra Tomás Gálvez y otros.

Y es que, en casos contra operadores de justicia, un fiscal no puede formalizar directamente la investigación preparatoria, sino que se requiere la autorización de la Fiscalía de la Nación para procesar a un magistrado (a excepción de los supremos).

En este escenario se encuentra Tomás Gálvez. El plazo de la investigación preliminar por su nombramiento como fiscal supremo finalizó en agosto de este año. El fiscal Ramos Navarro tenía que presentar el informe para que se decida si se formaliza la investigación.

Sin embargo, se presenta otra situación particular. Si se presentaba el informe para autorizar la acción penal, Tomás Gálvez tendría que decidir si se formaliza una investigación preparatoria en su propia contra. Abogados consultados coincidieron en que, en ese escenario, Gálvez tendría que inhibirse y derivar la decisión al fiscal supremo Pablo Sánchez.

Regreso

La resolución de Tomás Gálvez dispone que Juan Paúl Ramos Navarro regrese a su plaza de fiscal adjunto superior titular penal de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelación de Sullana.

Este es el tercer cambio que realiza Gálvez en la Fiscalía Suprema donde se investiga a nivel supremo el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Hace poco más de un mes removió a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado. La decisión de Gálvez se formalizó mediante la resolución 3343-2025-MP-FN, publicada el 31 de octubre en El Peruano. El argumento oficial fue la transmisión de información sobre el caso de “un fiscal supremo” a una fiscal provincial del Equipo Especial Cuellos Blancos. Sin embargo, el expediente revela que el propio Gálvez era el fiscal supremo bajo investigación y sobre quien se solicitó la información.

También removió a la abogada Alejandra Cárdenas del cargo de fiscal adjunta suprema. Su cese ocurrió un día después de que se le encargara, en un plazo de tres días, la acusación principal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto contra el prófugo César Hinostroza y exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.

