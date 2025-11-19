Perú

Tomás Gálvez sostiene que desempeño de Rafael Vela y José Domingo Pérez “es para llorar”, y admite posibilidad de desactivar equipo especial

El fiscal de la Nación interino mencionó que el equipo Lava Jato representó un gasto de más de tres millones de soles y que Eficcop “hasta ahora no exhibe ningún éxito”

Guardar
Flamante fiscal de la Nación
Flamante fiscal de la Nación siempre ha mantenido una posición negativa frente a José Domingo Pérez y Rafael Vela. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Pese a que aseguró bastante ofuscado que su intención no era eliminar ni desactivar equipos, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez reconoció que es una fuerte posibilidad. En una reciente entrevista, se refirió en específico al equipo especial Lava Jato y al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

En diálogo con el programa Milagros Leiva, Entrevista, el titular del Ministerio Público mencionó que aun no tienen la información completa sobre los equipos especiales, pero que, de acuerdo a los resultados, decidirá su permanencia.

“Yo estoy buscando evaluar y, eventualmente, dependiendo de los resultados, desactivar los equipos. Si yo sigo [al frente de la Fiscalía], ten la plena seguridad que conforme a los resultados que tengamos, si esos resultados aconsejan que desactivemos, desactivamos. Ten la plena seguridad”, expresó.

En esa línea, consideró necesario realizar reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, a fin de que puedan reportar informes y establecer controles. “Estos equipos especiales, lamentablemente, han hecho prácticamente un feudo ahí donde nadie puede entrar. En general, ni el fiscal de la nación ni ningún fiscal por superior o supremo que sea, puede pedirle informe. Por eso es que yo siempre digo que la ley orgánica del Ministerio Público en esa parte está mal. Se tiene que redefinir el ejercicio de la función de los fiscales y cómo se va a controlar”, mencionó.

Fiscal de la Nación interino
Fiscal de la Nación interino a favor de eliminar los equipos especiales. | Fiscalía

Aunque reiteró que no tenía la información completa, mencionó que los datos preliminares muestran que el grupo especial Lava Jato ha gastado “por lo menos siete u ocho veces más que Eficcop”, lo que se traduce en “más o menos tres millones de soles en estos años” sin que se evidencie una correspondencia adecuada con los logros alcanzados.

Si bien destacó la labor del fiscal Germán Juárez Atoche, tuvo una opinión sumamente en contra respecto a José Domingo Pérez y Rafael Vela. “Cuando se dice Lava Jato hay que diferenciar, porque yo siempre he reconocido el buen trabajo del doctor Juárez, pero Vela y Pérez ni hablar. Eso ha sido para llorar”, expresó.

No es la primera vez que apunta contra Domingo Pérez y Vela

La crítica hacia los fiscales Lava Jato no es nueva. Inclusive, previo a asumir la jefatura del Ministerio Público de manera interina, prometió que de ocupar el más alto cargo en la Fiscalía, se encargaría de expulsar a ambos abogados. “Ponte que yo fuera el fiscal de la Nación, ni un minuto están esos señores ahí, porque no van a seguir encubriendo, no van a seguir flagrantemente encubriendo. Yo los saco en el acto”, manifestó en diálogo con el periodista Nicolás Lúcar.

Fiscal supremo adelantó que sacaría a los fiscales a cargo del caso Lava Jato. | Exitosa

Desde el set de Exitosa, fundamentó su fuerte crítica hacia la labor de los integrantes del Equipo Especial Lava Jato en la investigación del caso Odebrecht, acusándolos de haber favorecido a la constructora: “Yo los he denunciado porque creo que ellos vienen cometiendo delitos que han encubierto a Odebrecht, que no le han incautado por lo menos 30 000 o 50 000 millones de soles, que podían hacerlo, que han sido los mejores abogados de Odebrecht para que Odebrecht lleve el dinero del país hacia afuera”.

Temas Relacionados

José Domingo PérezRafael VelaTomás GálvezMinisterio PúblicoFiscalíaLava JatoEficcopperu-politica

Más Noticias

‘El Monstruo’ es defendido por dos abogados en Paraguay y su extradición al Perú podría darse en dos semanas, según medio

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, espera la resolución de tres solicitudes de extradición desde Lima. Con un fallo ya aprobado y los otros dos próximos a definirse, su traslado podría concretarse en una o dos semanas

‘El Monstruo’ es defendido por

Feria “Sabores de Chancay” reunirá tradición y gastronomía para celebrar el aniversario del distrito: conoce las fechas

El distrito de Chancay festejará sus 463 años con una serie de actividades gastronómicas y culturales, que esperan recibir a más de 20 mil visitantes

Feria “Sabores de Chancay” reunirá

Caen dos presuntos integrantes de ‘La Batería del Loco Randy’: sujetos extorsionarían a mototaxistas y comercios en Comas

La intervención permitió incautar más de ocho mil soles, once vouchers bancarios y diez celulares vinculados a la red extorsiva que operaba en Lima norte

Caen dos presuntos integrantes de

Fan de Shakira critica a Susy Díaz por romper protocolo y abrazar a la cantante: “Por la burrada que hizo, no caminó a su lado”

La participación de la excongresista en el concierto de la cantante colombiana genera polémica luego de que su espontaneidad alterara el protocolo y cambiara la experiencia para los fans seleccionados

Fan de Shakira critica a

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Los deportistas peruanos superaron sin mayores complicaciones su debut en el postergado torneo ecuatoriano, el que podría ser el último evento de ambos en la temporada

Juan Pablo Varillas y Gonzalo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza deberá esperar para

Delia Espinoza deberá esperar para regresar a la Fiscalía: PJ admite error y reinicia plazo para acatar orden

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Fan de Shakira critica a

Fan de Shakira critica a Susy Díaz por romper protocolo y abrazar a la cantante: “Por la burrada que hizo, no caminó a su lado”

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?"

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

DEPORTES

Juan Pablo Varillas y Gonzalo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”