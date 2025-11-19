Tomás Gálvez sostiene que desempeño de Rafael Vela y José Domingo Pérez “es para llorar”, y admite posibilidad de desactivar equipo especial

Flamante fiscal de la Nación siempre ha mantenido una posición negativa frente a José Domingo Pérez y Rafael Vela. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Pese a que aseguró bastante ofuscado que su intención no era eliminar ni desactivar equipos, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez reconoció que es una fuerte posibilidad. En una reciente entrevista, se refirió en específico al equipo especial Lava Jato y al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

En diálogo con el programa Milagros Leiva, Entrevista, el titular del Ministerio Público mencionó que aun no tienen la información completa sobre los equipos especiales, pero que, de acuerdo a los resultados, decidirá su permanencia.

“Yo estoy buscando evaluar y, eventualmente, dependiendo de los resultados, desactivar los equipos. Si yo sigo [al frente de la Fiscalía], ten la plena seguridad que conforme a los resultados que tengamos, si esos resultados aconsejan que desactivemos, desactivamos. Ten la plena seguridad”, expresó.

En esa línea, consideró necesario realizar reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, a fin de que puedan reportar informes y establecer controles. “Estos equipos especiales, lamentablemente, han hecho prácticamente un feudo ahí donde nadie puede entrar. En general, ni el fiscal de la nación ni ningún fiscal por superior o supremo que sea, puede pedirle informe. Por eso es que yo siempre digo que la ley orgánica del Ministerio Público en esa parte está mal. Se tiene que redefinir el ejercicio de la función de los fiscales y cómo se va a controlar”, mencionó.

Fiscal de la Nación interino a favor de eliminar los equipos especiales. | Fiscalía

Aunque reiteró que no tenía la información completa, mencionó que los datos preliminares muestran que el grupo especial Lava Jato ha gastado “por lo menos siete u ocho veces más que Eficcop”, lo que se traduce en “más o menos tres millones de soles en estos años” sin que se evidencie una correspondencia adecuada con los logros alcanzados.

Si bien destacó la labor del fiscal Germán Juárez Atoche, tuvo una opinión sumamente en contra respecto a José Domingo Pérez y Rafael Vela. “Cuando se dice Lava Jato hay que diferenciar, porque yo siempre he reconocido el buen trabajo del doctor Juárez, pero Vela y Pérez ni hablar. Eso ha sido para llorar”, expresó.

No es la primera vez que apunta contra Domingo Pérez y Vela

La crítica hacia los fiscales Lava Jato no es nueva. Inclusive, previo a asumir la jefatura del Ministerio Público de manera interina, prometió que de ocupar el más alto cargo en la Fiscalía, se encargaría de expulsar a ambos abogados. “Ponte que yo fuera el fiscal de la Nación, ni un minuto están esos señores ahí, porque no van a seguir encubriendo, no van a seguir flagrantemente encubriendo. Yo los saco en el acto”, manifestó en diálogo con el periodista Nicolás Lúcar.

Fiscal supremo adelantó que sacaría a los fiscales a cargo del caso Lava Jato. | Exitosa

Desde el set de Exitosa, fundamentó su fuerte crítica hacia la labor de los integrantes del Equipo Especial Lava Jato en la investigación del caso Odebrecht, acusándolos de haber favorecido a la constructora: “Yo los he denunciado porque creo que ellos vienen cometiendo delitos que han encubierto a Odebrecht, que no le han incautado por lo menos 30 000 o 50 000 millones de soles, que podían hacerlo, que han sido los mejores abogados de Odebrecht para que Odebrecht lleve el dinero del país hacia afuera”.