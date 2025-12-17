Perú

Influenza H3N2 llegó al Perú: Vacuna protege en un 70% a la población, asegura el Minsa

El Ministerio de Salud aseguró que las actuales vacunas salvaguardan a la mayoría de la población frente a la variante, tras detectarse dos casos en el país. Reforzarán vigilancia y medidas preventivas ante el avance del virus.

El Ministerio de Salud refuerza
El Ministerio de Salud refuerza protección ante aumento de enfermedades respiratorias| Minsa

La influenza H3N2 ya genera inquietud en Perú luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara los primeros casos en el país.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), detalló que los casos corresponden a un niño de un año de edad, hospitalizado en el Hospital de Emergencias de Viva El Salvador, y a un niño de ocho años, internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Pese a que ambos fueron dados de alta rápidamente tras comprobar que sus casos no presentaban complicaciones, la duda y el temor ante la presencia de nuevo virus se instaló entre la ciudadanía.

Al respecto, Valentina Alarcón, directora general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, aseguró que la vacuna contra la influenza aplicada este año “protege un 70% a toda nuestra población” y ha sido suministrada a los grupos más vulnerables.

En declaraciones para Buenos Días Perú, noticiero matutino de Panamericana Televisión, explicó que la actualización anual de las vacunas responde a la mutación constante del virus.

“La mutación del virus es anual. Uno compra las vacunas anualmente con nuevas cepas, que son las que traemos al país a través del Fondo Estratégico de la OPS (Organización Panamericana de la Salud)”, sostuvo Alarcón.

La funcionaria detalló que las dosis distribuidas en centros de salud están dirigidas a mayores de 60 años y a menores de cinco, los grupos en mayor riesgo de complicaciones por el virus.

Según el Minsa, Perú sigue el mismo lineamiento que otros países de la región para enfrentar la influenza. El almacenamiento y administración de dosis nuevas forman parte del calendario anual y, hasta el momento, ya se han vacunado “más de seis millones y medio de personas, entre adultos y niños”.

Asimismo, Alarcón destacó que la variante identificada recientemente corresponde a la denominada variante K, pero señaló que su presencia en el territorio nacional no constituye una situación nueva, ya que diversas formas del virus han circulado previamente en el país.

Vacunación gratuita y permanente para
Vacunación gratuita y permanente para grupos de riesgo en centros de salud| Minsa

Vigilancia activa y prevención en verano

Con el anuncio de los nuevos casos, el Minsa informó que los pacientes afectados han recibido atención médica y no han requerido ingresos a áreas de cuidados intermedios ni necesidad de ventilación mecánica.

En todos los casos, se les otorgó el alta tras confirmar la estabilidad clínica. “Están siendo atendidos, no han necesitado de equipos de cuidados intermedios o ventilatorios y ahorita están de alta y están estables”, aseguró Valentina Alarcón a Panamericana Televisión.

La funcionaria resaltó la activación del sistema nacional de vigilancia para detectar brotes de enfermedades respiratorias. “Se ha activado todo el sistema de vigilancia. Estamos atentos a los procesos respiratorios que se dan. Lo que estamos viendo es identificar estos casos, que acudan a los establecimientos de salud para ser evaluados”, indicó.

El Ministerio de Salud enfatizó que las medidas de prevención siguen vigentes y deben reforzarse, sobre todo en el contexto de las celebraciones de fin de año y durante la temporada de verano.

Según las indicaciones de Alarcón, el lavado de manos, uso de mascarilla ante síntomas respiratorios y la adecuada ventilación de ambientes constituyen barreras clave para limitar la transmisión del virus.

“Es un hábito que todos debemos de tener, todos. Si voy a un establecimiento de salud, tengo que utilizar una mascarilla para poder protegerme y evitar contagiar”, detalló la funcionaria.

