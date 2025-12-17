Hemorroides: cómo aliviar y prevenir las venas inflamadas en el recto

En situaciones de dolor intenso, sangrado persistente o falta de mejoría, es importante acudir al médico (Freepix)

Las hemorroides son una afección médica frecuente que afecta a personas de todas las edades y constituye uno de los motivos de consulta más comunes en los servicios de gastroenterología y cirugía general. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) señalan que los trastornos anorrectales, entre ellos las hemorroides, se presentan con mayor frecuencia en adultos, especialmente en personas con estreñimiento crónico, sedentarismo o hábitos alimentarios poco saludables. Aunque no se trata de una enfermedad grave, las hemorroides sí pueden generar dolor, picazón, sangrado y una importante disminución de la calidad de vida si no se tratan a tiempo.

Las hemorroides se producen cuando las venas ubicadas en el recto o el ano se inflaman y dilatan debido a un aumento de la presión en esa zona. Factores como el esfuerzo excesivo al evacuar, pasar mucho tiempo sentado, el embarazo o el sobrepeso influyen en su aparición. Por ello, conocer cómo aliviar los síntomas y, sobre todo, cómo prevenir las venas inflamadas en el recto es clave para evitar complicaciones y recurrencias.

Cómo aliviar las hemorroides

El alivio de las hemorroides depende de la gravedad de los síntomas y del tipo de hemorroide, pero en muchos casos se pueden manejar con medidas sencillas y cambios en el estilo de vida. Una de las recomendaciones principales es mejorar el tránsito intestinal para evitar el estreñimiento. Consumir alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, menestras y cereales integrales, ayuda a que las heces sean más blandas y reduce el esfuerzo al evacuar.

La hidratación adecuada también es fundamental. Beber suficiente agua a lo largo del día facilita la digestión y contribuye a prevenir la irritación de las venas del recto. Asimismo, los baños de asiento con agua tibia, durante 10 a 15 minutos, pueden aliviar el dolor, la picazón y la inflamación, especialmente en casos de hemorroides externas.

El esfuerzo excesivo al evacuar influye en la aparición de las hemorroides (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cremas, pomadas o supositorios de venta médica puede ser útil para disminuir la molestia y la inflamación, siempre bajo recomendación profesional. En situaciones de dolor intenso, sangrado persistente o falta de mejoría, es importante acudir al médico para una evaluación más detallada y descartar otras afecciones.

Cómo prevenir las hemorroides

La prevención de las hemorroides está estrechamente relacionada con hábitos diarios saludables. Mantener una dieta equilibrada y rica en fibra es una de las medidas más efectivas para evitar el estreñimiento, uno de los principales factores de riesgo. Es recomendable incorporar gradualmente la fibra a la alimentación para evitar gases o malestar abdominal.

Evitar pasar largos periodos sentado, especialmente en el inodoro, también ayuda a reducir la presión sobre las venas anales. La actividad física regular favorece el tránsito intestinal y mejora la circulación sanguínea, lo que disminuye el riesgo de inflamación venosa.

Las hemorroides externas se forman debajo de la piel alrededor del ano y suelen ser más molestas (IMSS)

Otro aspecto clave es atender de inmediato la necesidad de evacuar y no postergarla, ya que retener las heces las vuelve más duras y difíciles de eliminar. Asimismo, es importante mantener una buena higiene anal, utilizando agua y evitando el uso excesivo de papel higiénico áspero o productos irritantes. En el caso de las mujeres embarazadas, seguir las indicaciones médicas, cuidar la alimentación y realizar actividad física adecuada puede ayudar a prevenir la aparición de hemorroides durante la gestación.

Tipos principales de las hemorroides

Existen dos tipos principales de hemorroides, clasificadas según su ubicación.

Las hemorroides internas se desarrollan dentro del recto y, en la mayoría de los casos, no causan dolor porque esta zona tiene pocas terminaciones nerviosas. Sin embargo, pueden provocar sangrado durante la evacuación, generalmente visible como sangre roja brillante en el papel higiénico o en las heces. En etapas más avanzadas, pueden prolapsar, es decir, salir al exterior del ano.

Las hemorroides externas se forman debajo de la piel alrededor del ano y suelen ser más molestas. Pueden causar dolor, picazón, inflamación e incluso la aparición de coágulos, lo que se conoce como trombosis hemorroidal. Este tipo suele generar mayor incomodidad al sentarse o al evacuar.