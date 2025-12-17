Gripe H3N2 subclado K: ¿cómo diferenciarla de un resfriado común y cuándo preocuparse?

Conoce las diferencias entre ambas enfermedades | Video: Latina Noticias

La confirmación del Ministerio de Salud (Minsa) de los dos casos positivos de influenza A(H3N2), subclado K, en el Perú ha generado preocupación entre la población, especialmente porque se trata de una variante que circuló previamente en Europa y que se caracteriza por provocar síntomas más intensos que un resfriado común.

Especialistas advierten que resfrío y gripe no son sinónimos, y que reconocer las diferencias puede ser clave para evitar complicaciones y frenar la propagación del virus.

¿En qué se diferencian?

A diferencia del resfriado común, que presenta un inicio leve y progresivo, la gripe A(H3N2) se manifiesta de forma brusca. Una persona puede pasar de sentirse saludable a experimentar, en pocas horas, fiebre alta (generalmente superior a 38 ℃), intenso dolor de cabeza, dolor muscular en todo el cuerpo, escalofríos, un malestar general considerable y una tos seca persistente. En algunos casos, también puede aparecer diarrea.

En los resfriados comunes, la fiebre suele ser baja o inexistente y predominan síntomas como congestión nasal, estornudos y dolor de garganta leve, permitiendo que la persona continúe, aunque con molestias, sus actividades diarias. En cambio, en la gripe A(H3N2), el cansancio y el dolor corporal suelen ser tan intensos que dificultan realizar tareas cotidianas.

El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

Gripe H3N2: ¿Es eficaz la vacuna contra la influenza?

Las autoridades sanitarias del Minsa han precisado que, si bien la vacuna contra la influenza que se aplica en los hospitales nacionales no es específica para el subclado K, sí reduce la gravedad de la enfermedad, el riesgo de complicaciones y la posibilidad de hospitalización, especialmente en la población vulnerable.

Los grupos de mayor riesgo son los menores de cuatro años, gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, problemas cardíacos o pulmonares.

Recomendaciones

Si bien la gripe A(H3N2) suele ser una enfermedad transitoria y no comparable con la pandemia del COVID-19, los especialistas insisten en que es altamente contagiosa y requiere medidas de prevención para proteger a la población más vulnerable.

Ante el riesgo de propagación de la influenza A H3N2, el Ministerio de Salud declaró una alerta epidemiológica nacional, que incluye el fortalecimiento de la vigilancia, la capacidad de diagnóstico en laboratorios y la promoción de medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener el esquema de vacunación al día, practicar el lavado frecuente de manos, ventilar espacios cerrados, usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios y evitar la automedicación.

Lo que no se debe hacer ante posible gripe H3N2 según autoridades de salud| Foto: Canva

El Minsa recuerda que acudir oportunamente a un establecimiento de salud ante fiebre alta, tos persistente o dificultad para respirar es fundamental para reducir el riesgo de complicaciones y proteger la salud individual y colectiva.

¿Qué es la gripe H3N2?

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza A, uno de los tipos más comunes que circulan cada año a nivel mundial. Este virus se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias que se expulsan al hablar, toser o estornudar, así como por el contacto con superficies contaminadas y luego tocarse la nariz, la boca o los ojos.

Para explicarlo más claro, el especialista en salud pública, Omar Neyra, señaló que la gripe H3N2 “es la influenza que ha mutado para ser más contagiosa”, un dato que alerta a la comunidad médica y a las autoridades sanitarias en la región.

Según el Minsa y EsSalud, la influenza A H3N2 suele estar asociada a cuadros más intensos que otros tipos de gripe, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la vacunación anual contra la influenza, ya que esta reduce el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y fallecimientos.

La gripe H3N2 puede generar complicaciones como neumonía, infecciones bacterianas secundarias o descompensación de enfermedades preexistentes, lo que hace indispensable la vigilancia médica en casos de síntomas persistentes o severos.

Riesgos de contagio

La incidencia de brotes dependerá en gran medida de las condiciones de cada estación del año y de la movilidad social. Neyra advirtió que los espacios poco ventilados y las aglomeraciones en fechas festivas incrementan el riesgo de transmisión, aunque, por ahora, la tendencia estacional a realizar actividades en el exterior y ambientes abiertos limita una propagación masiva inmediata en Perú.

El especialista enfatizó que la clave epidemiológica reside en mejorar la protección de las personas vulnerables, reforzar campañas de inmunización y acompañar con estrategias de comunicación clara desde las autoridades sanitarias.