Perú

Aeropuerto Jorge Chávez incorpora medidas tras presencia de gripe H3N2 en Perú, ¿regresa el uso obligatorio de mascarillas?

Rigoberto Robles, director ejecutivo de Sanidades Internacionales, aclaró que no hay restricciones de viaje ni riesgo de pandemia, pero que se evalúan medidas adicionales para evitar la propagación del virus

Imagen de archivo de personas
Imagen de archivo de personas con mascarillas andando por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú. 6 marzo 2020. REUTERS/Sebastián Castañeda

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez implementó nuevas medidas preventivas tras la confirmación de dos casos de gripe A (H3N2) subclado K en Perú, una variante altamente transmisible que ha sido detectada ya en más de 32 países, según información oficial del Ministerio de Salud (Minsa) y declaraciones recientes de autoridades sanitarias.

El doctor Rigoberto Robles, director de Sanidades Internacionales de la Dirección Regional de Salud del Callao, explicó en diálogo con Latina que, ante la alerta internacional y el reporte de positivos en el país, el aeropuerto reforzó la vigilancia epidemiológica. Detalló que el lugar cuenta con personal operativo durante las 24 horas, dedicado a identificar de inmediato a todo viajero con síntomas respiratorios sospechosos.

“La aparición de casos no implica limitaciones de viaje, pero sí la intensificación de los controles a la llegada de vuelos internacionales, en especial desde regiones donde la gripe ha mostrado brotes. […] Cualquier viajero sospechoso será captado inmediatamente por nuestro personal, que trabaja las 24 horas, para poder tomarle el hisopado nasofaríngeo e identificar si es un caso confirmado de esta nueva cepa. La muestra será enviada al Instituto Nacional de Salud”, detalló el especialista.

Consultado sobre el paso siguiente a diagnosticarse el positivo, mencionó que el afectado podría “hacer la enfermedad en su domicilio, casa o un hotel”.

Minsa despliega vigilancia en zonas
Minsa despliega vigilancia en zonas fronterizas y aeropuertos por alerta de gripe H3N2. (Composición Infobae)

¿Regresa el uso obligatorio de mascarillas en el aeropuerto Jorge Chávez?

El especialista aclaró que, hasta el momento, no existe obligatoriedad para el uso de mascarillas. Sin embargo, adelantó que, durante la próxima reunión del comité de emergencia del aeropuerto, se evaluará la pertinencia de formalizar su uso para quienes presenten síntomas respiratorios.

“Esto garantiza que la persona no contagie si tuviera la enfermedad y pueda generar una seguridad para su entorno familiar y también para donde va a estar. […] Nosotros recomendaremos que ante cualquier síntoma se opte por dar una mascarilla y trasladar a la persona a Sanidad Internacional para hacerle la muestra”, expresó.

Asimismo, aconsejó a las personas de alto riesgo, ya sea mayor de setenta años o menores de cinco, que se vacunen contra la influenza. “Es la mejor manera de protegerse”, mencionó e invocó a mantener medidas como el lavado de manos y lugares ventilados.

“Si tienen síntomas respiratorios deben ir a un establecimiento de salud o quedarse en su casa. Si por alguna razón tienen que salir, pónganse la mascarilla”, insistió.

Perú confirmó dos casos de
Perú confirmó dos casos de Gripe H3N2| Foto: Canva

¿Qué se sabe sobre los casos positivos de Gripe H3N2?

A través de una conferencia de prensa, el Ministerio de Salud anunció el reporte positivo. Sin embargo, aclaró que la situación no corresponde a una pandemia y que, a pesar de detectarse la circulación de esta variante, el riesgo de una epidemia en el Perú es bajo.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), informó que ambos menores que dieron positivo ya fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro. Las autoridades recordaron que estamos fuera de la temporada de invierno, cuando los casos respiratorios suelen incrementarse, pero alertaron que el monitoreo se mantendrá reforzado porque se anticipa un aumento hacia el próximo invierno.

