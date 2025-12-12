Perú

SJL: INPE refuerza seguridad en penal Castro Castro tras hallazgo de artefacto explosivo

El Instituto Nacional Penitenciario intensificó las medidas de seguridad en la cárcel del Lima Este luego de encontrar un presunto artefacto explosivo en su frontis, en medio de una seguidilla de amenazas contra las autoridades que impulsan requisas para combatir la extorsión desde los pabellones

Guardar
Hallan dos explosivos en la
Hallan dos explosivos en la entrada del Penal Castro Castro. (Composición Infobae)

Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reportó el hallazgo de un artefacto presuntamente explosivo en los exteriores del penal Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho.

El objeto, con apariencia de granada y envuelto en cinta de embalaje, fue descubierto la madrugada de este viernes 12 de diciembre junto a dos papelógrafos con mensajes escritos y un chaleco, según detalló el INPE en un comunicado difundido.

El equipo de seguridad del penal activó el protocolo de respuesta e informó de inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que acudieron al lugar para encargarse de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con lo indicado por el INPE, la zona fue acordonada y se establecieron controles más estrictos en el perímetro para garantizar tanto la seguridad de los internos como de los vecinos del entorno más próximo al penal, una de las prisiones de máxima seguridad de la capital peruana.

Comunicado del INPE.
Comunicado del INPE.

Buscan frenar la lucha contra la extorsión

Las autoridades penitenciarias advirtieron que la aparición de este tipo de artefactos no es un hecho aislado, sino que estaría vinculado a recientes amenazas contra funcionarios del sistema penitenciario.

Según el INPE, se trataría de una respuesta directa de quienes buscan amedrentar la lucha contra la extorsión y las acciones de control emprendidas desde el Estado.

El propio presidente del INPE, Iván Paredes, reveló públicamente que recibió amenazas de muerte a raíz de las requisas y operativos que lidera en distintos centros penitenciarios.

En conversación con Exitosa, Paredes manifestó que los extorsionadores habrían intensificado su presión con llamadas y mensajes, exigiendo el cese de las labores destinadas a combatir a las organizaciones criminales que operan desde las cárceles del país.

“Recibí dos llamadas, ambas con amenazas directas y llenas de improperios, exigiendo dejar de lado las requisas”, declaró Paredes, citando como motivo de la intimidación la ofensiva sostenida contra el delito de extorsión en los penales.

Iván Paredes, presidente del INPE.
Iván Paredes, presidente del INPE.

Cuestionamientos en su contra

El presidente interino de Perú, José Jerí, defendió la permanencia de Iván Paredes como jefe del Instituto Nacional Penitenciario, pese a que enfrenta denuncias por corrupción y mal desempeño.

Jerí reconoció la existencia de un proceso relacionado con presuntos sobornos e irregularidades, aunque enfatizó que los cuestionamientos contra Paredes corresponden a hechos previos a su liderazgo en el INPE.

El mandatario afirmó que Paredes continúa en el cargo por mostrar alineación con los objetivos del Ejecutivo, sobre todo en operativos para enfrentar la extorsión desde las cárceles.

Jerí indicó que todos los funcionarios están bajo constante revisión, pero valoró el compromiso de Paredes con las políticas del gobierno.

Mencionó también la implementación de pruebas de polígrafo en el INPE como mecanismo para detectar anomalías e informó que la institución será reemplazada por un nuevo organismo en el marco de una reforma penitenciaria, aunque no se precisó fecha de inicio.

Según el programa Cuarto Poder, Paredes es acusado de devolver un cobro de S/80.000 para la excarcelación de un exagente policial y de haber recibido sanciones de Indecopi por irregularidades en servicios legales anteriores, cargos que él rechaza.

Temas Relacionados

SJLINPEPenal Castro Castroperu-noticias

Más Noticias

Universitario quiere a DT español tras salida de Jorge Fossati: sistema de juego, palmarés y qué falta para concretarse

Desde Ecuador aseguran que la ‘U’ alcanzó un acuerdo con un entrenador europeo para el 2026. Conoce todos los detalles del posible nuevo estratega de los ‘cremas’

Universitario quiere a DT español

Cadena de supermercados abre nueva sede en Lima Norte: ya tiene 58 tiendas en todo el Perú

De esta manera, la marca refuerza su presencia en una zona clave de la capital peruana con un nuevo espacio de 3.085,71 m²

Cadena de supermercados abre nueva

Indira Huilca anuncia que está dialogando con Alfonso López Chau para postular al Congreso por Ahora Nación

La excongresista mencionó que pertenece a un bloque de mujeres de izquierda que está dialogando con diferentes organizaciones políticas. En este grupo también se encuentra la expremier Mirtha Vásquez y la actual congresista Ruth Luque

Indira Huilca anuncia que está

Reniec inaugura centro de alta producción en Lima Norte para emitir 4.000 DNI electrónicos 3.0 por día

La nueva instalación beneficiará a los distritos más poblados del norte de Lima y permitirá reducir los plazos de entrega del DNI electrónico, acercando el servicio a más de dos millones de personas

Reniec inaugura centro de alta

Corte de luz desde el 13 de diciembre: Seal restringe su servicio durante dos días en Arequipa

La empresa eléctrica detalló qué distritos y zonas quedarán sin servicio durante las labores de mantenimiento

Corte de luz desde el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Indira Huilca anuncia que está

Indira Huilca anuncia que está dialogando con Alfonso López Chau para postular al Congreso por Ahora Nación

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Alfonso López Chau sobre artículo que escribió sobre Víctor Polay Campos: “Mi condena al terrorismo ha sido y es absoluta”

Archivan investigación contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez por dichos de Jaime Villanueva

Disputa en Acción Popular continúa: Cinthia Pajuelo acusa a presidente del partido Julio Chávez de amenzas de muerte

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series de

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

Álvaro Villacorta: ¿Quién es el chico que fue captado besando a Alessia Rovegno?

Latina presentó adelanto de ‘Valentina Valiente’: confirmó a Rodrigo Brand como su protagonista con Mayra Goñi

José Peláez regresa a Latina TV este 2026 con programa propio y que fue un éxito internacional ‘Me caigo de risa’

Diego Rodríguez pide que paren el ‘hate’ contra Tammy Parra tras confesar que lo dejó por su mánager

DEPORTES

Universitario quiere a DT español

Universitario quiere a DT español tras salida de Jorge Fossati: sistema de juego, palmarés y qué falta para concretarse

Mundial de Clubes de vóley 2025: cruces y equipos clasificados a las semifinales del torneo

Abono Blanquiazul 2026: precios y dónde comprar pack de entradas de Alianza Lima para Liga 1

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Luis Ramos es nuevo refuerzo de Alianza Lima: el poderoso tridente ‘blanquiazul’ para el 2026