Lince activa el Plan Navidad Segura 2025 y refuerza operativos durante las fiestas de fin de año: Novedades de la estrategia planteada

La Municipalidad de Lince coordina acciones con la PNP y refuerza la seguridad en puntos estratégicos durante fin de año, con patrullajes mixtos, vigilancia y operativos contra la venta de pirotécnicos

Lince aplicará Plan Navidad Segura
Lince aplicará Plan Navidad Segura 2025.

Con las fiestas decembrinas a puertas, la Municipalidad de Lince implementa el Plan Navidad Segura 2025, una estrategia que apunta a fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito mientras aumenta el flujo de personas en calles, mercados y centros comerciales.

Funcionarios municipales y la Policía Nacional del Perú (PNP) trabajan de manera coordinada para efectuar patrullajes conjuntos, sumando también la colaboración del Ministerio Público para intervenir en flagrancia ante posibles delitos.

La alcaldesa Malca Schnaiderman informó, en declaraciones recogidas por Infobae Perú, que la medida contempla operativos conjuntos con entidades aliadas como la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la comisaría de Lince, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), la División Policial Sur 1 y los conocidos equipos de Halcones y Emergencia Sur 1.

Una de las prioridades es prevenir la fabricación y venta ilegal de artefactos pirotécnicos, peligro habitual que crece en estas fechas. El despliegue de los efectivos se concentrará en puntos de alta afluencia como supermercados, mercados, ferias navideñas y centros de abasto.

Tecnología y nuevas tácticas

El plan amplía su alcance con la vigilancia a través de 216 cámaras de videovigilancia estratégicamente ubicadas en el distrito, recurso que permite identificar hechos delictivos en tiempo real e intervenir inmediatamente.

El Plan Navidad Segura prevé también el uso de patrullaje combinado con estacionamiento táctico, dirigido a disuadir a la delincuencia y garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Las acciones incluyen vigilancia con personal no uniformado, cuyo objetivo es detectar delincuentes y vehículos sospechosos en áreas críticas. Estas labores se extienden a operativos para desarticular redes de meretricio y montar controles de alcoholemia.

El compromiso de las autoridades de Lince es sostener la estrategia hasta el 6 de enero de 2026, adaptando las intervenciones a las necesidades de cada zona y manteniendo la seguridad como prioridad para vecinos y visitantes.

Hombre que caminaba cerca a
Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - 24 Horas Noticias

Plan de Navidad Segura 2025 también en Miraflores

De la misma forma, la Municipalidad de Miraflores implementó un plan especial de seguridad para Navidad y Año Nuevo, vigente desde el 2 de diciembre hasta enero de 2026.

La estrategia, liderada por el alcalde Carlos Canales, se desarrolla con la Policía Nacional del Perú y otras dependencias para fortalecer la seguridad en temporadas de alta concentración de personas en avenidas, parques y zonas turísticas.

El plan destaca la vigilancia aérea con drones y la integración de sistemas de inteligencia artificial (IA) para monitoreo en tiempo real, con apoyo de la Central Alerta Miraflores, que opera más de 700 cámaras de videovigilancia equipadas con IA. Agentes municipales portan 125 bodycams para documentar incidencias y respaldar acciones en espacios públicos.

La medida contempla patrullaje presencial de serenazgo y efectivos de la PNP, especialmente en parques emblemáticos, discotecas y centros comerciales.

Se suman equipos bilingües para orientar a turistas nacionales y extranjeros, así como operativos en coordinación con la Región Policial Lima, Escuadrón de Emergencia, Grupo Terna y Comisaría de Turismo. Además, las ambulancias municipales se mantienen listas para emergencias y equipos de fiscalización controlan el comercio informal.

Con este operativo, Miraflores busca garantizar seguridad y atención oportuna para sus vecinos y visitantes durante todas las celebraciones de fin de añ.

