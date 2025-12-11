Perú

Jefe de la Región Policial Lima pide sanción para agentes de la Dirincri implicados en presunto soborno

El pronunciamiento del general Enrique Felipe Monrroy llega tras la detención de seis agentes de la Dirincri acusados de exigir dinero para liberar a un detenido, hecho que expone nuevamente problemas de corrupción policial

El general Enrique Felipe Monrroy solicitó medidas ejemplares tras la detención de seis policías de la Dirincri acusados de cobrar un soborno para liberar a un detenido. Fuente: Exitosa

El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monrroy, demandó que se impongan sanciones ejemplares contra los agentes de la Dirincri detenidos por su presunta participación en un acto de soborno. Monrroy afirmó que la institución colaborará plenamente con las autoridades e hizo un llamado para que “estos hechos aislados no queden impunes”, reflejando la preocupación del alto mando ante este escándalo que involucra a seis miembros de la división de robos.

La intervención, ejecutada en la sede policial de la avenida España, terminó con la captura de seis efectivos de la Dirincri y una mujer civil. Según la investigación fiscal, los agentes habrían recibido un pago de quince mil soles para favorecer la liberación de un detenido. El operativo, realizado por el Ministerio Público y la División de Delitos de Corrupción, se extendió durante más de siete horas y dejó en evidencia nuevas irregularidades en el interior de la división.

Las pesquisas, desarrolladas desde marzo, apuntan a que los involucrados solicitaron inicialmente treinta mil soles, pero que solo se concretó la mitad de ese monto. El dinero habría sido transferido a través de la cuenta de la civil aprehendida, quien sirvió de intermediaria entre los policías y el investigado. Las circunstancias en que se efectuó la entrega del soborno y la identidad del denunciante permanecen bajo reserva, mientras las autoridades amplían la investigación a otros posibles hechos irregulares.

El jefe de la Región Policial Lima pidió castigo firme para seis agentes de la Dirincri investigados por solicitar dinero a cambio de liberar a un intervenido. Foto: Composición Infobae Perú

Jefe de la Región Policial Lima pide que hechos de corrupción no queden impunes

En diálogo con Exitosa Noticias, el general Enrique Felipe Monrroy explicó el papel de su comando en la intervención. “Yo puedo responderle en el ámbito de mi función. El día de ayer el director anticorrupción, el general Alberto Liera Limos, me solicitó personal policial para la cobertura de las intervenciones. Hemos participado con el Escuadrón de Emergencia y la UCE para darle la seguridad”, afirmó.

Monrroy recalcó el compromiso institucional para esclarecer el caso y enfatizó que la DICOCOR (Dirección contra Corrupción) tiene la responsabilidad de informar sobre los resultados de la investigación. “Lo que sí puedo ratificar es el compromiso de la Policía Nacional en que estos hechos aislados no queden impunes, que se establezcan las responsabilidades que tengan que hacerse, están ya en manos de las autoridades bajo la dirección jurídica del Ministerio Público”, sostuvo el alto mando.

El jefe policial remarcó que la institución respalda sin reservas las diligencias del Ministerio Público y subrayó: “Esperamos que estos hechos, repito, aislados, no empañen todo el trabajo que venimos desarrollando las demás unidades y sobre todo resalto el trabajo de la Dirección de Investigación Criminal, que todos los días presenta la saturación de bandas extorsivas, prestaciones de sicariatos”.

Monrroy evitó anticipar conclusiones y llamó a distinguir las acciones individuales de los agentes implicados frente al desempeño de la mayoría: “Estos hechos no deben empañar la labor de la Policía Nacional y recalcamos la transparencia y la disposición para que se determinen responsabilidades”.

Un allanamiento en la sede de la Dirincri culminó con la detención de seis policías acusados de exigir sobornos a cambio de favores procesales.

La autoridad policial aseguró que la cooperación institucional con las pesquisas será total y pidió la confianza de la ciudadanía al indicar que existe un compromiso interno para identificar a todos los responsables.

Seis agentes de la Dirincri involucrados en caso de corrupción

La operación se desarrolló inéditamente en la propia sede de la Dirincri, ubicada en la avenida España, bajo la conducción de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El allanamiento contó con el respaldo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y la colaboración de las unidades Greco y Dircorcor, garantizando la seguridad e integridad del procedimiento.

Las diligencias, que abarcaron la toma de declaraciones y el levantamiento de evidencias, estuvieron encabezadas por la fiscal provincial Norah Córdova Alcántara y el fiscal adjunto Agustín Chuquipul Vidal. El procedimiento incluyó la detención preliminar de cuatro policías y una civil, todos vinculados a la División de Investigación de Robos (Divinrob). La intervención fue supervisada en cada etapa y documentada ante la presencia de la prensa.

Seis miembros de la división de robos de la Dirincri y una mujer civil fueron arrestados tras ser señalados por recibir una coima de quince mil soles a cambio de liberar a un intervenido. | Buenos Días Perú

El caso tiene su origen el 21 de marzo en el distrito de San Miguel, cuando los efectivos policiales capturaron a un ciudadano en flagrancia. De acuerdo con las indagaciones, tras la intervención se habría iniciado una negociación para evitar acciones penales, solicitando inicialmente treinta mil soles, de los que se entregaron quince mil, canalizados por la cuenta de la mujer detenida.

A la fecha, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de todos los implicados y el rol exacto de cada uno en la transacción. No existe confirmación oficial sobre si la denuncia fue presentada por la presunta víctima del soborno o por elementos internos de la Policía Nacional. Esta discreción responde al carácter reservado de la investigación, que busca no entorpecer la recopilación de pruebas ni poner en peligro nuevas líneas de indagación.

Este caso se suma a otros hechos reportados en la Dirincri. Fuentes oficiales mencionan la estrecha coordinación entre la Fiscalía y la unidad anticorrupción para asegurar la transparencia y garantizar que los responsables sean procesados sin distinción de grado ni cargo.

El procedimiento, que motivó la presencia de más de una decena de agentes y peritos, también tuvo como resultado el traslado inmediato de los detenidos a la sede de Dircorcor, donde se continuó con la investigación y el resguardo de los implicados. Autoridades anticiparon que en las próximas horas se ofrecerá un informe preliminar a la ciudadanía.

Un allanamiento en la sede de la Dirincri culminó con la detención de seis policías acusados de exigir sobornos a cambio de favores procesales.

Reincidencia de corrupción en la PNP preocupa

Este escándalo constituye el segundo señalamiento por presuntos actos de corrupción en la división de robos de la Dirincri solo en lo que va del año. La desaparición de medio millón de soles durante un operativo en Huacho continúa bajo investigación judicial y ha puesto de relieve los serios problemas de control interno en la unidad.

Las cifras oficiales reflejan la gravedad de la situación: más de quinientos policías han sido detenidos por irregularidades a nivel nacional en lo que va de 2025. Estas estadísticas refuerzan la preocupación social sobre la falta de transparencia en áreas clave de la lucha contra el crimen. Autoridades reiteraron su compromiso con la depuración interna y se espera que en las próximas horas el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la división de robos, dé mayores detalles sobre el avance de las investigaciones.

