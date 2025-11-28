Perú

Armando Tafur deja América Hoy y anuncia nuevo proyecto con Gisela Valcárcel: Se iría a Panamericana TV

El histórico productor agradeció a conductores y colaboradores del programa por la experiencia compartida desde 2020 y afrontará una nueva etapa profesional junto a GV Producciones

El productor del programa de Ethel Pozo deja el programa por nuevos proyectos profesionales | América TV

Este viernes 28 de noviembre, Amércia Hoy comunicó la despedida de Armando Tafur, más conocido como ‘Papá Armando’, tras más de cinco años al frente del espacio matutino. El productor, figura clave detrás de la consolidación del ciclo conducido por Ethel PozoJanet Barboza y Edson Dávila, compartió un extenso mensaje en sus redes sociales donde expresó gratitud, balance y expectativas ante una nueva etapa profesional, presumiblemente al lado de Gisela Valcárcel en Panamericana Televisión.

Armando Tafur relató en su publicación que su llegada al proyecto se produjo en 2020, en plena pandemia de Covid-19, cuando Gisela Valcárcel lo convocó para liderar la transformación de un formato adaptado a la compleja coyuntura sanitaria.

“Han pasado más de cinco años desde que llegué a producirte allá por el 2020, en medio de una pandemia que no dejaba tregua”, escribió Tafur, recordando el desafío profesional que implicó sacar adelante un programa con emisiones diarias en medio de la incertidumbre colectiva.

“Sacar adelante un programa diario no es nada fácil, pero cuando se tiene un equipo tan guerrero, noble y talentoso las cosas se hacen más fácil. Liderar por todo este tiempo de manera ininterrumpida tampoco es tarea fácil y como digo, nada se hubiera logrado sin todos los que hacemos AH. Gracias a cada uno de los que pasó por aquí”, destacó el productor.

El mensaje incluyó agradecimientos personales a los conductores principales del espacio: Ethel Pozo, por su amistad y capacidad de debate; Janet Barboza, por su experiencia; y Edson Dávila, a quien describió como auténtico y generoso. También recordó a otras figuras como Brunella Horna, Christian Domínguez, Melissa Paredes y Valeria Piazza, resaltando el carácter fraternal que cimentó durante su gestión.

Armando Tafur fue productor de
Armando Tafur fue productor de América Hoy durante 6 años. IG.

Conductores se despiden

En el programa, Ethel Pozo expresó la pena que sentir ante la noticia, confirmando así la despedida del productor. “Tenemos que arrancar así hermano, no es más que un hasta luego, me he puesto de negro porque me ha tomado por sorpresa. No sabía que lo que ibas a poner hoy (la publicación), pensé que nos iba a guardar las lágrimas”.

La conductora reconoció sentirse “de luto”, remarcando el fuerte vínculo construido con el productor al cabo de seis años del ciclo. Janet Barboza también dedicó palabras a la jornada, destacando que la salida de ‘Papá Armando’ marca una nueva etapa en la familia televisiva.

“Con un sentimiento a despedida, amanecimos con una triste noticia, ‘América Hoy’ es un programa que tiene 6 años en el medio, somos una familia. Hemos pasado por diferentes situaciones, nos hemos peleado y arreglado, somos disfuncionales y hoy un miembro de la familia decide abrir sus alas y volar, buscar otros nidos”, indicó.

¿Se va a Panamericana TV?

El anuncio de Armando Tafur estuvo acompañado de una imagen en la que se observa el “Contrato de Dirección de Producción con GV Producciones”, alimentando las versiones que vinculan al productor con el staff de Gisela Valcárcel en Panamericana Televisión

Armando Tafur muestra contrato que
Armando Tafur muestra contrato que firmó con GV Producciones. IG

La noticia alimentó el rumor de un inminente proyecto entre ambos, después de años de colaboración previa. La propia Gisela Valcárcel saludó públicamente por el cumpleaños a ‘Papá Armando’ en sus redes, despejando rumores de distanciamiento y augurando un futuro conjunto: “Gracias Gise por sacarme de mi encierro pandémico hace más de cinco años y proponerme hacer este programa, qué lujo poder trabajar tanto tiempo en lo que nos gusta y nos apasiona”.

El futuro inmediato de Armando Tafur aparece ligado a nuevos retos en el ámbito del entretenimiento televisivo. “Tocan nuevos retos y eso me pone feliz”, concluyó el productor en su mensaje, abriendo la expectativa de próximos anuncios sobre su labor en Panamericana.

Armando Tafur se despidió de
Armando Tafur se despidió de América Hoy.

