La conductora sorprendió en la preventa del canal con un emotivo discurso donde reafirmó su amor por la televisión y celebró el inicio de una etapa renovada y arriesgada. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La noche del 2 de diciembre estuvo marcada por la emoción y la nostalgia en Panamericana Televisión con el regreso de Gisela Valcárcel a la pantalla chica, una noticia que movilizó al mundo de los espectáculos.

La popular Señito fue presentada como el gran jale del canal y su presencia no pasó desapercibida, especialmente para su hija, Ethel Pozo, quien celebró el momento con mensajes llenos de orgullo y entusiasmo.

Valcárcel retorna al canal que la vio nacer en la televisión con “Aló Gisela”, tras tres años lejos de la televisión y en medio de rumores sobre su futuro. Luego de dejar América TV y atravesar tensiones con la directiva del canal, su vuelta representa una nueva etapa y el cierre de una espera que mantuvo en vilo a sus seguidores.

Desde sus redes sociales, Ethel Pozo acompañó a su madre a la distancia con muestras de apoyo y sentimiento. La conductora compartió un video recopilatorio del trayecto artístico de Gisela, recordando sus inicios en Panamericana y el impacto de su figura a lo largo de los años.

En la publicación se podía leer: “Con todo mami, 2026 regresas”, junto a imágenes que mostraban la cálida bienvenida a la conductora.

Ethel Pozo celebra la vuelta de Gisela Valcárcel a Panamericana: “La única está de regreso”

El ingreso de la Señito al set estuvo cargado de energía: al ritmo de ‘Las Avispas’, bailó y realizó su tradicional palmadita, gesto emblemático que identifica su estilo frente a las cámaras.

Ante ese instante, Pozo reforzó el mensaje con otra frase que resumió el sentir general del ambiente. “Wow, la única, está de regreso”, escribió, dejando en evidencia la alegría que este regreso provocó tanto en su entorno cercano como entre el público.

El entusiasmo de Ethel se manifestó nuevamente cuando compartió una imagen de Gisela acompañada por Jorge Benavides, otro de los grandes fichajes del canal. “Todos los éxitos del mundo. Mami son 3 años que tu público te ha esperado y me emociona verte brillar. Qué linda foto me enviaron. Talentosos y divinos”, escribió.

Ethel Pozo celebra la vuelta de Gisela Valcárcel a Panamericana: “La única está de regreso”

El regreso de Valcárcel a Panamericana TV no solo significa la recuperación de uno de los rostros más emblemáticos de la televisión peruana, sino también el inicio de una etapa cargada de expectativas, respaldada por el cariño de su familia y de una audiencia que ha seguido de cerca cada capítulo de su trayectoria.

Gisela Valcárcel volvió a Panamericana TV y anunció “el inicio de algo grande”

Gisela Valcárcel concretó su esperado regreso a Panamericana Televisión con una presentación en la preventa del canal, donde afirmó ante la audiencia: “Vuelvo a Panamericana, pero eso no es solo una vuelta, esto es el inicio de algo mucho más grande”. La conductora, una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana, se mostró sonriente y entusiasta durante el evento, que marcó un reencuentro con la señal que fue clave en su carrera.

Al tomar la palabra, Valcárcel destacó el valor emocional que tiene para ella este regreso. Declaró frente a los asistentes que “uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz, y yo he sido muy feliz en Panamericana”. El auditorio celebró sus palabras con aplausos y gestos de reconocimiento a su trayectoria.

Durante su reunión con la prensa tras el evento, la presentadora fue enfática al asegurar que no se trata de repetir el pasado, sino de participar en un proyecto renovado de la señal. “Yo no creo que sea volver a la Panamericana de antes. Es volver a una Panamericana renovada y eso me hace muy feliz”, señaló. Además, aseguró estar “feliz de estar en la televisión” y describió la pantalla como su “primer amor”.

“Vuelvo a Panamericana y es el inicio de algo grande”: Gisela Valcárcel impacta en su presentación. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El avance de los nuevos formatos digitales también fue tema de conversación. Valcárcel expresó que si bien explora los medios digitales, su vínculo central sigue en la televisión: “A mí me encantan los digitales, pero amo la televisión, es mi primer amor. Creo que la televisión conecta casi como mágicamente con lo que yo hago y yo conecto a través de la televisión”.

El relanzamiento de la señal incluyó la presentación de nuevos talentos que acompañarán a Valcárcel en esta etapa. La presentadora valoró el recambio y calificó el momento como una oportunidad para aportar contenido “entretenido y arriesgado”.

La jornada estuvo marcada por la interacción cálida con el público y la prensa. Cuando le consultaron por cómo se sentía al regresar, Valcárcel combinó la emoción con el humor: “Se siente bien, pero claro, déjenme entrar todavía al canal”, bromeó, subrayando la expectativa que genera su presencia en la nueva programación.