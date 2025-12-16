Perú

Aumenta demanda de pacientes que buscan vacunarse contra la influenza: ¿Qué hospitales de Lima cuentan con stock?

La confirmación de dos casos de influenza A(H3N2) en menores de edad encendió la alerta sanitaria y disparó la demanda de vacunación en distintos puntos de Lima

No todos los establecimientos del Minsa cuentan con stock de la vacuna contra la influenza | Video: Exitosa Noticias

La confirmación de dos casos de influenza estacional A(H3N2) en menores de edad en el país ha generado un incremento significativo en la demanda de vacunación contra la influenza. No obstante, desde el Ministerio de Salud (Minsa) se ha precisado que la vacuna actualmente disponible no es específica contra el subclado K, aunque sí contribuye a reducir la gravedad de la enfermedad, las complicaciones y el riesgo de hospitalización, sobre todo en población vulnerable.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de ciudadanos —en su mayoría adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias— acudieron al Centro de Salud San Carlos, ubicado en el distrito de Santa Anita, con la esperanza de acceder a la inmunización.

Un equipo de Exitosa llegó hasta el establecimiento y constató largas colas de pacientes que buscaban protegerse frente a la influenza. Debido al aumento de la afluencia, la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este, del Ministerio de Salud (Minsa), instaló una carpa adicional para ampliar la atención. Según indicaron de manera preliminar, la vacunación se realiza de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., previa evaluación y lavado de manos.

Durante el recorrido, varios usuarios manifestaron incertidumbre ante la disponibilidad de dosis. Una adulta mayor de 69 años, usuaria del SIS y con antecedentes de bronquitis, señaló que días atrás le indicaron que no había vacunas. “Recién estoy llegando, me han dicho que haga la cola, pero no sé si habrá”, comentó.

Vacunación contra la influenza (Composición:
Vacunación contra la influenza (Composición: Infobae Perú - Minsa/National Geographic)

Situaciones similares se repitieron entre otros pacientes, quienes acudieron motivados por las recientes alertas sanitarias y como medida preventiva para proteger a familiares vulnerables.

Desde el Minsa se informó que, tras declarar la alerta epidemiológica por la influenza A(H3N2), subclado K, la vacuna específica para esta variante estará disponible entre marzo y abril de 2026. No obstante, recalcaron que la vacuna actual —aunque no evita el contagio— sí reduce significativamente el riesgo de cuadros graves, hospitalizaciones y muertes, sobre todo en poblaciones vulnerables como niños menores de cinco años, adultos mayores, gestantes y personas con comorbilidades.

¿Qué establecimientos cuentan con stock de vacunas?

De acuerdo con el reporte de Exitosa Noticias, actualizado al 16 de diciembre, la disponibilidad de vacunas contra la influenza es desigual en los principales establecimientos de salud de Lima.

Establecimientos que sí cuentan con stock:

  • Hospital Nacional Dos de Mayo: dispone de vacunas contra la influenza. La atención para la inmunización se realiza desde las 7:00 a. m. hasta aproximadamente la 1:00 p. m. Los ciudadanos que aún no se han vacunado pueden acudir dentro de ese horario.

Establecimientos que no cuentan con stock o presentan desabastecimiento:

  • Centro de Salud de Lince (Minsa): adultos mayores denunciaron la falta de vacunas. La dirección del establecimiento atribuyó el desabastecimiento a la sobredemanda registrada en los últimos días.
  • Hospital Carlos Alcántara Butterfield (La Molina – EsSalud): pacientes reportaron que no hay dosis disponibles para la vacunación contra la influenza.
  • Centro de Salud San Carlos (Santa Anita – Minsa): registra un aumento sostenido de la demanda. El establecimiento ha informado que se priorizará la vacunación de menores de cinco años, adultos mayores y gestantes, debido al stock limitado.

Centros de vacunación

Otros locales de vacunación señalados por el Ministerio de Salud pueden consultarse en este enlace. Sin embargo, no se ha confirmado si estos puntos disponen de stock en la actualidad. INGRESA A ESTE ENLACE.

