Perú

Así se habría organizado el asesinato del periodista Fernando Núñez: un reo, jóvenes reclutados y un pago de S/4 mil, según la PNP

El caso revela una trama de coordinación que involucra a internos de penal, adolescentes detenidos, mensajes clave hallados en celulares y la vigilancia de la víctima mediante varios vehículos, de acuerdo con los reportes policiales

Tras semanas de investigación, agentes policiales lograron detener a un menor y dos jóvenes implicados en el crimen del comunicador, mientras inspecciones en la cárcel El Milagro revelaron pistas clave sobre la organización del atentado. | Conexión Norte

A varias semanas del asesinato de Fernando Núñez, director del portal Kamila Noticias, las autoridades han desvelado una trama compleja en la que un interno del penal El Milagro, adolescentes y jóvenes estarían conectados por el crimen. Las detenciones de presuntos implicados y el hallazgo de pruebas documentales han dado un giro clave al caso. El móvil aún se mantiene bajo reserva, pero los avances policiales apuntan a una coordinación criminal que involucra pago de dinero, planeamiento desde prisión y vigilancia previa a la víctima.

Cuatro personas, entre ellos un menor de edad, han sido detenidas por su presunta implicancia en el crimen que acabó con la vida del periodista en la curva La Barranca, en la provincia de Pacasmayo. La captura, las evidencias incautadas y las declaraciones de altos mandos policiales revelan un proceso meticuloso en el que destaca el papel fundamental de un sentenciado por extorsión, apodado “Bolas”, quien habría recibido el encargo y reclutado a los ejecutores materialmente responsables.

Reo “Bolas” habría dirigido el plan desde la cárcel

La labor de inteligencia de la Policía Nacional permitió identificar que “Bolas”, actualmente recluido en el penal El Milagro de Trujillo por delitos de extorsión, aparece como el nexo principal en la coordinación del asesinato de Fernando Núñez. Investigadores allanaron su celda la madrugada última y encontraron un croquis de la carretera donde ocurrió el atentado, recortes periodísticos y libretas con números telefónicos y anotaciones vinculadas al caso.

Celda del penal El Milagro
Celda del penal El Milagro allanada por la Policía, donde se hallaron croquis y evidencias sobre el crimen de Fernando Núñez.

Según el general Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, el interno habría contado con la colaboración de personas externas y contacto directo con el autor intelectual, cuya identidad se mantiene en reserva. La Policía señala que la comunicación entre el cabecilla en prisión y los reclutados en libertad se realizaba a través de mensajería y terceros, gestando así la logística del crimen.

Jóvenes reclutados para ejecutar el ataque

Entre los arrestados figuran alias “Jeremías”, un adolescente de 16 años, “Dumbita” de 18 y “Moni” de 21, todos identificados por la Policía como parte del grupo encargado de ejecutar el ataque. La detención de S.J.J.A., conocido como “Jeremías”, se realizó en el distrito de Pueblo Nuevo cuando portaba droga, municiones, un artefacto explosivo y un teléfono celular que, de acuerdo al reporte oficial, contenía información relevante sobre el caso.

En el dispositivo se hallaron conversaciones, mensajes y detalles logísticos que serían determinantes para la investigación del homicidio de Núñez. El adolescente permanece en la Comisaría PNP de Pueblo Nuevo bajo arresto, mientras continúan las diligencias que dirige la fiscal Luisa Zapata Moreno para determinar la vinculación con otros hechos de mayor gravedad en la zona.

Menor de 16 años, alias
Menor de 16 años, alias “Jeremías”, fue intervenido en Pueblo Nuevo; portaba droga, municiones y un celular con datos relevantes para la investigación.

Pago, seguimiento y vehículos usados en el crimen

El avance de las pesquisas permitió establecer que para concretar el asesinato de Fernando Núñez se habría dispuesto un pago de S/4 mil repartidos entre quienes intervinieron. Los implicados utilizaron hasta tres vehículos, que se movilizaron durante horas previas y posteriores al ataque vigilando los movimientos del periodista en distintos puntos de la provincia. Uno de los capturados confesó que “Bolas” fue responsable de reunir al grupo y asignar tareas específicas a cada uno.

Los informes policiales también dieron cuenta de la transacción financiera dirigida desde la cárcel y del seguimiento sistemático a la rutina del comunicador antes de interceptarlo en la carretera Panamericana Norte. Tanto el pago como la logística evidencian una estructura organizada, coordinada a distancia por el interno que purga condena por extorsión.

Investigación sigue abierta e identifican más involucrados

Revelan imágenes del asesinato de
Revelan imágenes del asesinato de Fernando Núñez, director de Kamila Noticias| Difusión

Las autoridades no descartan la participación de más personas en la organización y ejecución del crimen. El general Carlos Llerena confirmó que el caso cuenta con una línea de investigación sólida y que en los próximos días podrían producirse nuevas detenciones y allanamientos. El nombre del autor intelectual sigue bajo reserva, aunque se anticipa que pronto se haría pública su identidad.

En el allanamiento a la celda de “Bolas”, además de un croquis y recortes vinculados al caso, la Policía incautó libretas con anotaciones de interés para el expediente. El coronel Jhonny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, precisó que la hipótesis principal gira en torno a las denuncias que realizaba el periodista en sus programas, lo cual habría motivado el encargo por parte de terceras personas.

Con los nuevos detenidos bajo custodia y el análisis especializado de los celulares incautados, la investigación permite reconstruir la cadena de comunicaciones y los pasos que llevaron al crimen. El caso continúa bajo la cautela de la fiscalía de Chepén, mientras la comunidad exige justicia y la Policía mantiene la vigilancia en torno a los presuntos responsables.

