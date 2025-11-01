Perú

El ‘ministro del amor’ postulará a la presidencia: exministro de PPK y Pedro Castillo se suma a las elecciones 2026

Mariano González se apartó del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski luego de revelarse su relación sentimental con una asesora suya con quien se casó en el 2017

Mariano González, el ‘ministro del amor’, postulará a la presidencia: exministro de PPK y Castillo se suma a las elecciones 2026

Mariano González, conocido públicamente como el ‘ministro del amor’, se incorpora al escenario electoral como precandidato presidencial del partido Salvemos al Perú. La agrupación lo presenta como su principal apuesta para las próximas elecciones generales.

La nómina que acompaña a González está conformada por Wilbert Portugal, quien asume la primera vicepresidencia, y Katherine Ramírez, postulante a la segunda vicepresidencia. Portugal es abogado, dirigente social originario de Puno y tiene 48 años, mientras que Ramírez, médica especialista en salud pública, suma 35 años de experiencia en su área y participación social.

El partido Salvemos al Perú presenta una lista para el Senado donde figuran figuras de experiencia política y reconocida trayectoria pública, entre ellos Yehude Simon, Diego García Sayán, Jorge Villacorta y Jaime Freundt. Esta combinación de perfiles pretende atraer a diversos sectores del espectro político peruano.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente del Perú, Alan García, se da la mano con el recién asumido primer ministro Yehude Simon, en el Palacio de Gobierno de Lima. 14 de octubre de 2008. REUTERS/Mariana Bazo.

La presencia de figuras como Yehude Simon y Diego García Sayán en la lista senatorial refuerza la estrategia del partido. Simon fue Fue presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alan García y anteriormente ejerció como gobernador regional de Lambayeque, dirigió el movimiento político Partido Humanista Peruano y ha sido reconocido por su participación en debates sobre descentralización, derechos sociales y políticas económicas.

Diego García Sayán es un jurista peruano de reconocimiento internacional, especialista en derechos humanos y justicia. Se desempeñó como ministro de Justicia y posteriormente como canciller durante los gobiernos de Transición y Democrático en Perú. Fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde promovió reformas y defendió principios de justicia internacional. García Sayán ha trabajado en la defensa de los derechos fundamentales y en la supervisión de procesos judiciales regionales, contribuyendo al fortalecimiento de instituciones democráticas. Su perfil está asociado al desarrollo de legislación en derechos humanos, transparencia estatal y cooperación internacional en temas de justicia.

Récord de candidatos

La campaña electoral en Perú para 2026 presenta cifras inéditas con 9.516 candidatos registrados para buscar un escaño en el nuevo Congreso de la República, que estrenará el retorno a la bicameralidad desde julio de ese año. El Congreso se compondrá por una Cámara de Diputados y un Senado, lo que ha impulsado una cantidad sin precedente de postulaciones.

'Elige tu local de votación' está disponible desde hoy, domingo 15 de mayo. Foto: Andina

Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este proceso electoral también ha registrado la inscripción preliminar de 117 fórmulas presidenciales, cada una de ellas conformada por un postulante a la presidencia y dos vicepresidentes. En paralelo, existen 624 aspirantes al Parlamento Andino, quienes buscan acceder a los cargos titulares y suplentes disponibles.

La actual normativa obliga a las 39 organizaciones políticas habilitadas a presentar listas completas al Congreso, bajo la amenaza de perder su inscripción partidaria. Este requerimiento explica la participación de 6.162 candidatos para las 130 curules de la Cámara de Diputados y de 3.354 para los 60 escaños del Senado. El elevado número responde al nuevo formato del Legislativo y a la fragmentación marcada del sistema de partidos.

La magnitud del proceso llevó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a diseñar una cédula de votación de gran tamaño, cuya utilización podría desafiar tanto a quienes sufragan como a los responsables de mesa. El organismo ha puesto en marcha campañas informativas para facilitar la ubicación de partidos y aspirantes en la boleta electoral.

Por primera vez en décadas, el Parlamento funcionará nuevamente con dos cámaras, modificando requisitos para postular y el alcance de cada función legislativa. La suma total de candidatos a presidencia, Parlamento Andino y Congreso preliminarmente alcanza 10.257 inscripciones, una cifra que podría variar en función de decisiones internas de los partidos antes de la campaña.

