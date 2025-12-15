Perú

INEI: La economía de Perú acumula un crecimiento sostenido de 3,66% del PBI hasta octubre de 2025, ¿Qué sectores están detrás?

El dinamismo de sectores como minería, hidrocarburos, comercio y manufactura impulsó el avance económico, según el INEI. Pero no fueron los únicos

Guardar
La economía peruana creció 3,62%
La economía peruana creció 3,62% en octubre de 2025, impulsada por minería, hidrocarburos, comercio y manufactura, según el INEI.

La economía de Perú registró un crecimiento de 3,62% en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El crecimiento estuvo respaldado principalmente por los sectores de Minería e Hidrocarburos, Otros Servicios, Comercio, Manufactura y Construcción, responsables de cerca del 70% del avance económico mensual.

Entre enero y octubre, la producción nacional acumuló un alza de 3,36%, mientras que la variación anual —noviembre de 2024 a octubre de 2025— fue de 3,66%.

Minería y agroexportación, motores del Perú: crecimiento de 3,62% en octubre de 2025

En minería e hidrocarburos, la expansión fue de 6,81%, empujada por el segmento minero metálico (7,18%), donde destacaron el zinc (30,9%), estaño (31,7%), molibdeno, plata, hierro y cobre.

La producción de oro, en contraste, se redujo 7%, aunque esta caída fue compensada por el incremento en otros metales. El segmento de hidrocarburos creció 4,21% tras el alza en la explotación de petróleo crudo (14%) y líquidos de gas natural (3,2%).

El sector minero lideró el
El sector minero lideró el crecimiento económico con un alza de 6,81%, destacando el aumento en la producción de zinc, estaño y cobre.

El sector agropecuario avanzó 1,88% en la comparación interanual, sobresaliendo el crecimiento en cultivos como fresa (152,1%), manzana (129,8%), café, papa, uva y arroz cáscara.

El desempeño fue favorecido por mayor superficie cultivada y condiciones climáticas propicias. En el subsector pecuario, la subida fue de 2,37%, con incrementos en la producción de leche, aves, porcinos y huevos.

La pesca de anchoveta se hundió en octubre: ¿Qué sostuvo al sector?

Un salto significativo se observó en el sector pesca, con un crecimiento de 25,70% gracias a la mayor captura de especies marítimas destinadas al consumo directo, especialmente en los rubros de congelado y consumo en estado fresco.

No obstante, la extracción de anchoveta para harina y aceite de pescado fue de apenas 830 toneladas —un descenso de 75,3% frente a octubre del año previo— y la pesca continental disminuyó 18,1%.

La pesca en Perú experimentó
La pesca en Perú experimentó un crecimiento de 25,70%, impulsada por la mayor captura de especies marítimas para consumo directo.

La manufactura creció 3,06%, impulsada sobre todo por el subsector fabril primario (26,15%), que registró incrementos en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos, moluscos y productos primarios de metales preciosos.

En contraste, la manufactura no primaria bajó 2,64%, afectada por la menor producción de bienes de consumo e intermedios.

Electricidad, construcción y comercio al alza en octubre, según INEI

El sector electricidad, gas y agua subió 3,75%, con un crecimiento pronunciado en la generación hidroeléctrica y de fuentes renovables, y en la provisión de agua potable, mientras que la producción termoeléctrica mostró descenso.

En construcción, el incremento fue 4,39%, explicado por el mayor consumo interno de cemento, ligado a proyectos privados de edificios, comercios, energía y minería. El avance de obras públicas fue desigual, retrocediendo en el Gobierno Nacional pero aumentando en Gobiernos Locales y Regionales.

El sector comercio avanzó 4,09%, con dinamismo en ventas mayoristas y minoristas por el impulso del comercio electrónico, reparto a domicilio y eventos automotrices. Destacaron ventas de computadoras, combustibles y enseres domésticos.

El sector agropecuario registró un
El sector agropecuario registró un avance de 1,88%, con notables crecimientos en cultivos de fresa, manzana, café y papa.

¿Y cómo le fue a Transportes y al sector financiero?

El sector Financiero y Seguros mantuvo un comportamiento estable, con un crecimiento de los créditos del sistema financiero de 2,44% y de los depósitos de 0,05%. Por su parte, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se redujo -1,01%, con caídas en otros servicios de información (-1,22%) y telecomunicaciones (-0,98%).

Alojamiento y restaurantes se expandieron 2,86% gracias al dinamismo en restaurantes, actividades de catering y ferias gastronómicas.

Por último, la expansión de servicios empresariales (3,76%) y las actividades de gobierno (4,45%) completaron el cuadro positivo del informe técnico del INEI para octubre, ilustrando un escenario de crecimiento multisectorial durante el último tramo del año.

Temas Relacionados

INEIPBImineriapescaagroexportaciontransportesconstruccioncomercioMinisterio de Economia y FinanzasMEFperu-economia

Más Noticias

Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley: programación del partidazo por Liga Peruana

Se viene uno de los enfrentamientos más esperados de la liga nacional, pues se trata de dos equipos que vienen peleando palmo a palmo la primera fase del torneo. Revisa todos los detalles

Alianza Lima enfrentará a Universitario

Bono ONP de S/1.337 sin fecha de debate pese a aprobación en la Comisión de Trabajo

Congreso aún no debate la medida en el Pleno. Tras la demora en ver el tema, los congresistas han vuelto a presentar proyectos de retiro de ONP de hasta 4 UIT

Bono ONP de S/1.337 sin

Scandicci se consagró campeón del Mundial de Clubes de Vóley 2025: dos rivales de Alianza Lima terminaron en el podio

En un escenario de altísimo nivel competitivo, el conjunto peruano disputó la fase de grupos ante el equipo que se consagró campeón del torneo y frente al que terminó en la tercera posición mundial

Scandicci se consagró campeón del

Jackson Mora y su mensaje tras declaraciones de Tilsa Lozano: “En medio del caos, recuerda quién eres”

El exesposo de la modelo no se quedó de brazos cruzados ante las revelaciones en el sillón rojo de El Valor de la Verdad

Jackson Mora y su mensaje

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras la fecha 8 de la primera fase

El último fin de semana se jugaron encuentros de alto nivel, por lo que todo está muy apretado en la lucha por la clasificación a la siguiente etapa. Conoce todos los detalles

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Acción Popular quedó fuera de

Acción Popular quedó fuera de las Elecciones 2026: claves de la decisión del JNE

Víctor García Belaúnde señala a responsables luego que el JNE sacó a Acción Popular de las Elecciones 2026: “Esto no es un error, es una desgracia”

Acción Popular fuera de las Elecciones 2026: La resolución completa del JNE y sus razones para anular las primarias del partido

JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular y deja fuera al partido de las Elecciones 2026

El Congreso otorga facultades legislativas en seguridad, economía e institucionalidad al gobierno de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora y su mensaje

Jackson Mora y su mensaje tras declaraciones de Tilsa Lozano: “En medio del caos, recuerda quién eres”

Milenka Nolasco sorprende cantando cumbia de Marisol y usuarios destacan su talento: “Es lo suyo”

Lesly Águila revela la enfermedad que padece y los cambios que hará en Corazón Serrano: “Hay que trabajar hasta donde se pueda”

Pamela Franco y Leonard León sorprenden juntos en concierto: “Cuando hay talento, todo fluye”

Tilsa Lozano confirma que Jackson Mora le negó relación con Olinda Castañeda: “El papelón lo hice yo”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras la fecha 8 de la primera fase

Fernando Egúsquiza lanzó insulto contra las jugadoras de Olva Latino en plena transmisión en vivo: periodista tuvo que pedir disculpas

“En Videna no veían muy bien que lleven a Ricardo Gareca”, la inesperada revelación sobre el descarte del ‘Tigre’ en Universitario

Olva Latino alza la voz tras comentario ofensivo en transmisión de la Liga Peruana de Vóley: “No lo vamos a tolerar”

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia en Chincha