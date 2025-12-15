INEI: La economía de Perú acumula un crecimiento sostenido de 3,66% del PBI hasta octubre de 2025, ¿Qué sectores están detrás?

La economía peruana creció 3,62% en octubre de 2025, impulsada por minería, hidrocarburos, comercio y manufactura, según el INEI.

La economía de Perú registró un crecimiento de 3,62% en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El crecimiento estuvo respaldado principalmente por los sectores de Minería e Hidrocarburos, Otros Servicios, Comercio, Manufactura y Construcción, responsables de cerca del 70% del avance económico mensual.

Entre enero y octubre, la producción nacional acumuló un alza de 3,36%, mientras que la variación anual —noviembre de 2024 a octubre de 2025— fue de 3,66%.

Minería y agroexportación, motores del Perú: crecimiento de 3,62% en octubre de 2025

En minería e hidrocarburos, la expansión fue de 6,81%, empujada por el segmento minero metálico (7,18%), donde destacaron el zinc (30,9%), estaño (31,7%), molibdeno, plata, hierro y cobre.

La producción de oro, en contraste, se redujo 7%, aunque esta caída fue compensada por el incremento en otros metales. El segmento de hidrocarburos creció 4,21% tras el alza en la explotación de petróleo crudo (14%) y líquidos de gas natural (3,2%).

El sector agropecuario avanzó 1,88% en la comparación interanual, sobresaliendo el crecimiento en cultivos como fresa (152,1%), manzana (129,8%), café, papa, uva y arroz cáscara.

El desempeño fue favorecido por mayor superficie cultivada y condiciones climáticas propicias. En el subsector pecuario, la subida fue de 2,37%, con incrementos en la producción de leche, aves, porcinos y huevos.

La pesca de anchoveta se hundió en octubre: ¿Qué sostuvo al sector?

Un salto significativo se observó en el sector pesca, con un crecimiento de 25,70% gracias a la mayor captura de especies marítimas destinadas al consumo directo, especialmente en los rubros de congelado y consumo en estado fresco.

No obstante, la extracción de anchoveta para harina y aceite de pescado fue de apenas 830 toneladas —un descenso de 75,3% frente a octubre del año previo— y la pesca continental disminuyó 18,1%.

La manufactura creció 3,06%, impulsada sobre todo por el subsector fabril primario (26,15%), que registró incrementos en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos, moluscos y productos primarios de metales preciosos.

En contraste, la manufactura no primaria bajó 2,64%, afectada por la menor producción de bienes de consumo e intermedios.

Electricidad, construcción y comercio al alza en octubre, según INEI

El sector electricidad, gas y agua subió 3,75%, con un crecimiento pronunciado en la generación hidroeléctrica y de fuentes renovables, y en la provisión de agua potable, mientras que la producción termoeléctrica mostró descenso.

En construcción, el incremento fue 4,39%, explicado por el mayor consumo interno de cemento, ligado a proyectos privados de edificios, comercios, energía y minería. El avance de obras públicas fue desigual, retrocediendo en el Gobierno Nacional pero aumentando en Gobiernos Locales y Regionales.

El sector comercio avanzó 4,09%, con dinamismo en ventas mayoristas y minoristas por el impulso del comercio electrónico, reparto a domicilio y eventos automotrices. Destacaron ventas de computadoras, combustibles y enseres domésticos.

¿Y cómo le fue a Transportes y al sector financiero?

El sector Financiero y Seguros mantuvo un comportamiento estable, con un crecimiento de los créditos del sistema financiero de 2,44% y de los depósitos de 0,05%. Por su parte, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se redujo -1,01%, con caídas en otros servicios de información (-1,22%) y telecomunicaciones (-0,98%).

Alojamiento y restaurantes se expandieron 2,86% gracias al dinamismo en restaurantes, actividades de catering y ferias gastronómicas.

Por último, la expansión de servicios empresariales (3,76%) y las actividades de gobierno (4,45%) completaron el cuadro positivo del informe técnico del INEI para octubre, ilustrando un escenario de crecimiento multisectorial durante el último tramo del año.