Nuevo máximo histórico para las agroexportaciones peruanas: llegarían a los USD 15 mil millones este 2025

Este desempeño respalda la estimación oficial de que el sector concluirá el 2025 alcanzando un nuevo récord histórico. Foto: Revista Gana Más

Las agroexportaciones peruanas registraron un sólido desempeño en los primeros diez meses del año, al sumar ventas por más de USD 11.569 millones, cifra que representó un crecimiento de 19,6% en comparación con el mismo periodo del 2024, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Este resultado refuerza la proyección oficial de que el sector cerrará el 2025 con un nuevo máximo histórico. De acuerdo con el Midagri, las exportaciones agrarias alcanzarían alrededor de USD 15 mil millones al cierre del año, superando ampliamente los USD 12.700 millones obtenidos en el ejercicio anterior.

Desempeño de las exportaciones tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales mostraron un incremento significativo entre enero y octubre. En conjunto, totalizaron USD 1.412 millones, lo que significó un crecimiento de 40,9% frente al año previo.

El principal impulso provino del café sin tostar sin descafeinar, cuyos envíos sumaron USD 1.318 millones. A este resultado se añadieron las exportaciones de azúcares de caña o remolacha refinados, que alcanzaron USD 32 millones, así como de otros azúcares de caña, con USD 23,1 millones.

Predominio de los productos no tradicionales

Las exportaciones agrarias no tradicionales concentraron la mayor parte del valor exportado, al alcanzar USD 10.157 millones en los primeros 10 meses del año, con un crecimiento de 17,2% respecto al 2024.

Los arándanos frescos alcanzaron exportaciones por USD 1.806 millones, concentrando el 17,8% del total. Foto: Fresh Fruit

Dentro de este grupo destacaron los arándanos frescos, que registraron envíos por USD 1.806 millones y una participación de 17,8%. Les siguieron las paltas, con USD 1.353 millones (13,3%), las uvas frescas, que sumaron USD 864 millones (8,5%), y el cacao en grano crudo, con USD 844 millones (8,3%).

Otros productos con aportes relevantes

Además de los principales cultivos, otros productos contribuyeron al resultado exportador. Los espárragos frescos alcanzaron ventas por USD 305 millones, equivalentes al 3,0% del total.

También se registraron despachos de otros cítricos por USD 244 millones (2,4%), mangos frescos por USD 240 millones (2,4%) y alimentos para animales por USD 177 millones, que representaron el 1,7% de participación.

Destinos de las exportaciones agrarias

Durante los primeros 10 meses del año, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de destino de las exportaciones agrarias peruanas, con una participación de 31%.

Le siguieron Holanda, que concentró el 15,5%, y España, con 6,7%. China e Inglaterra registraron participaciones de 3,6% cada uno, mientras que Chile alcanzó el 3,5%. Alemania y México compartieron una participación de 3,4%.

En los primeros 10 meses del año, Estados Unidos lideró como destino de las exportaciones agrarias peruanas, al concentrar el 31% del total. Foto: Andina

Superávit de la balanza comercial agraria

El crecimiento de los envíos al exterior se reflejó en la balanza comercial agraria, que entre enero y octubre registró un superávit de USD 5.874 millones.

Este resultado significó un incremento de 32,0% frente al mismo periodo del 2024, consolidando la posición favorable del sector agrario dentro del comercio exterior peruano.

EE. UU. deja fuera del arancel recíproco a 79 productos agrícolas del Perú

La Asociación de Exportadores (ADEX) valoró de manera positiva la reciente Orden Ejecutiva emitida por el Gobierno de Estados Unidos, mediante la cual se ajusta el alcance del arancel recíproco aplicado a ciertos productos agrícolas y se excluye de su aplicación a subpartidas de especial relevancia para el Perú.

Según el análisis del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX), la medida deja sin efecto el arancel recíproco para 237 subpartidas agrícolas del Sistema Armonizado estadounidense (HTSUS a ocho dígitos). De ese total, 79 corresponden a productos exportados por el Perú al mercado estadounidense, que en el 2024 alcanzaron envíos por poco más de USD 1.126 millones, equivalentes al 11,7% del total de las exportaciones peruanas hacia ese destino, que sumaron USD 9.605 millones, de acuerdo con cifras del United States International Trade Commission (USITC).

El gremio subrayó que la disposición favorece principalmente a productos agrícolas representativos de la oferta exportable peruana. Las cinco subpartidas más importantes concentran el 72% del valor beneficiado e incluyen al café sin tostar sin descafeinar, las paltas frescas o secas, la manteca, grasa y aceite de cacao, los mangos y mangostanes frescos, así como el jengibre sin triturar ni moler.