José Jerí reprende a seguridad peruana en frontera con Chile: “El estado de emergencia no es un saludo a la bandera”

El presoidente sostuvo que los migrantes extranjeros aprovecharon un momento de 'distracción' para ingresar ilegalmente a territorio peruano | Canal N

El presidente interino José Jerí se dirigió este lunes a policías y militares establecidos en la frontera con Chile, donde al menos 70 migrantes indocumentados intentaron cruzar hacia territorio peruano tras burlar la seguridad y pese al estado de emergencia decretado en Tacna.

Los migrantes, con niños y numerosos paquetes, ingresaron al área y se acercaron al puesto de control fronterizo de Santa Rosa para registrar su llegada en medio de los esfuerzos de un reducido grupo de agentes peruanos, que trataban de impedir el avance del grupo.

En diálogo con la prensa, Jerí sostuvo que el ingreso fue inesperado, a pesar de que su administración había anunciado el refuerzo de la vigilancia en la frontera con un contingente militar de 50 efectivos.

“Han aprovechado un momento en el cual ellos han cometido actos que no están revistos y hay una respuesta inmediata también de las fuerzas del orden que están desplegadas en la zona, y estoy esperando el reporte respecto a las medidas correctivas que se han aplicado ahí”, declaró al término de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025.

Al menos 70 migrantes, entre ellos familias con niños, lograron cruzar el control en Santa Rosa, desbordando la capacidad de los agentes peruanos presentes en la zona

“Hay una vía correctiva (...) porque si declaramos un estado de emergencia es para que se cumpla, no es un saludo a la bandera”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de establecer un corredor aéreo para la salida de migrantes, el mandatario indicó que el tema se coordina con autoridades chilenas y que se evalúan alternativas para lograr soluciones efectivas, consideradas tanto la economía nacional como el derecho internacional humanitario.

“Bueno, hay diferentes medidas, y eso lo está diciendo el señor canciller (Hugo de Zela) con su homólogo chileno, para ver cuál es el camino mucho más eficiente, que permita, digamos, dar algunas facilidades”, señaló.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, por su parte, que coordinó con la Cancillería chilena la formación de un grupo técnico, cuya primera sesión se realizará el 9 de diciembre en Tacna, con el objetivo de establecer criterios de verificación y procedimientos de retorno para personas en situación irregular.

Autoridades de ambos países y representantes locales evalúan opciones como corredores humanitarios y salvoconductos para facilitar el retorno de migrantes que buscan salir de Chile ante las nuevas restricciones migratorias

Presencia policial y militar en frontera

La semana pasada, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que aumentarían las fuerzas militares y policiales en la frontera para reforzar la seguridad. Sin embargo, este lunes, sin efectivos militares en el lugar y con solo un pequeño número de policías, migrantes encontraron la oportunidad de entrar a Perú.

Algunos manifestantes aseguraron a Canal N que buscan retornar a sus países porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

Ante esta situación, el alcalde de La Yarada Los Palos propuso la creación de un corredor humanitario para facilitar su retorno por territorio peruano. El senador electo chileno Vlado Mirosevic también pidió establecer un corredor y otorgar salvoconductos en la frontera.