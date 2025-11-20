Perú

José Antonio Kast, candidato presidencial de Chile, llega a la frontera con Perú para anunciar expulsión de migrantes irregulares

El candidato pidió a los extranjeros en situación irregular abandonar Chile en un plazo de 111 días y advirtió que aplicará detenciones, expulsiones y sanciones para quienes no cumplan la normativa o ayuden a eludirla, en medio de su campaña rumbo al balotaje contra Jeannette Jara

Fuente: X

El aspirante a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, visitó este jueves la frontera con Perú para anunciar un mensaje dirigido a extranjeros en situación irregular asentados en el país. En un video compartido en su cuenta de X, antes Twitter, el político señaló que les quedan 111 días para abandonar Chile de manera voluntaria.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó.

“Yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron y, si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día. Si no, jamás van a poder estar en Chile”, advirtió.

Kast también dirigió un mensaje a quienes presten apoyo a extranjeros que no cumplan los requisitos para permanecer en un país, como carecer de visado o permiso de residencia válido: “A las personas que transporten, le entreguen mercadería, ayuden a los inmigrantes irregulares, también les vamos a aplicar sanciones”, señaló.

José Antonio Kast, candidato presidencial
José Antonio Kast, candidato presidencial del ultraderechista Partido Republicano, vota en las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile, el 16 de noviembre de 2025. REUTERS/Rodrigo Garrido

“Les pido la colaboración en estos tiempos que nos quedan antes de que asumamos el gobierno que va a recuperar y reconstruir Chile, que tomen una decisión prudente con base en el sentido común y nos colaboren para que esto pueda ocurrir de la mejor forma posible”, zanjó.

El candidato, quien intenta llegar por tercera vez al Palacio de La Moneda, obtuvo el 23,9 % de los votos en la primera vuelta y enfrentará en el balotaje a Jeannette Jara, quien alcanzó el 26,8 %.

En desarrollo.

