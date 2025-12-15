BCR: Términos de intercambio en Perú crecieron 21,8% interanual en octubre, impulsados por estos tres commodities

Los términos de intercambio de Perú aumentaron 21,8% interanual en octubre de 2025, impulsados por el oro, el cobre y el café.

Los términos de intercambio en Perú registraron un crecimiento interanual de 21,8% en octubre de 2025, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Este indicador mide la relación entre los precios de los productos de exportación frente a los de importación y su evolución refleja un escenario favorable para el país, que se benefició tanto del alza de los precios internacionales de sus principales commodities como de la estabilidad o reducción de ciertos costos de importación.

Los términos de intercambio en Perú están volando

Según el informe oficial, los precios de exportación aumentaron 21,1% interanual, impulsados principalmente por el fuerte repunte del precio del oro, que subió 50,8%; el cobre, que se incrementó 28,7%; y el café, que avanzó 47%.

El oro fue el principal motor de los precios, en línea con su cotización en los mercados internacionales de materias primas, mientras que el cobre consolidó su recuperación por la demanda global y el café se benefició del repunte en los precios agrícolas.

El precio internacional del oro subió 50,8%, el cobre 28,7% y el café 47%, consolidando a estos productos como motores clave de las exportaciones peruanas.

En el mismo periodo, los precios de importación disminuyeron 0,6%, dinámica explicada por la baja de 3,1% en los precios del petróleo y sus derivados, lo que alivió la presión sobre los costos de ingreso de bienes y servicios al mercado peruano. Este descenso resultó estratégico para sostener el poder adquisitivo del país y contribuir con la mejora relativa de los términos de intercambio.

En la comparación mensual, el BCR precisó que los términos de intercambio aumentaron 6,2% frente a septiembre de 2025, en gran parte por un alza adicional del 6% en los precios de exportación, cuyo efecto fue especialmente notorio en el oro y el cobre, dos de los productos bandera en la canasta exportadora peruana.

Términos de intercambio y superávit comercial: el impacto en la balanza externa

El fortalecimiento de los términos de intercambio durante 2025 se tradujo en un superávit comercial histórico para la economía peruana. El saldo positivo de la balanza comercial acumulada en los últimos doce meses alcanzó US$31.771 millones al cierre de octubre, marcando una tendencia creciente.

En el análisis mensual, el superávit de bienes sumó US$4 233 millones en octubre, el nivel más alto desde que existen registros, reflejando la combinación de exportaciones dinámicas y estabilidad en las importaciones.

Café. Los términos de intercambio de Perú crecieron 21,8% interanual en octubre de 2025, favorecidos por el alza de los precios internacionales de commodities.

El detalle del Banco Central de Reserva del Perú muestra que las exportaciones alcanzaron US$9.517 millones en octubre, con un alza de 46% respecto al mismo mes del año anterior.

Este incremento se explica tanto por el aumento de los precios como por la mejora en los volúmenes exportados, especialmente en concentrados de cobre y zinc, y en productos pesqueros no tradicionales, reforzando el posicionamiento del país en estos mercados.

El oro fue el producto más codiciado de Perú en 2025

Dentro del total exportado, los productos tradicionales sumaron US$7.164 millones, con un crecimiento interanual de 63,1%, alentado por el oro, el cobre y los mayores envíos de minerales.

Los productos no tradicionales también mostraron un avance, alcanzando US$2.332 millones, lo que representa un crecimiento de 10,7% frente a octubre de 2024, impulsado por mejores volúmenes de exportación en los sectores pesquero, agropecuario y minero no metálico.

El superávit comercial de Perú alcanzó un récord histórico en octubre de 2025, impulsado por el dinamismo de las exportaciones y mejores términos de intercambio.

Por el lado de las importaciones, se observó un incremento de 10,1% en octubre, para sumar US$5.284 millones, debido a mayores compras de bienes de capital, insumos industriales y bienes de consumo duradero, lo que indica señales de reactivación interna y modernización productiva.

El fortalecimiento de los términos de intercambio y el superávit comercial récord constituyen dos de los principales respaldos macroeconómicos del Perú en 2025, en un contexto internacional marcado por la volatilidad y el reajuste de los mercados globales de materias primas.