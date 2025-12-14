Sedapal anuncia parcial corte de agua en Lima: estas zonas serán afectadas mañana 15 de diciembre

Sedapal anuncia corte de agua potable en Puente Piedra este lunes 15 de diciembre por trabajos de limpieza de reservorios. (Andina)

La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Sedapal, comunicó que este lunes 15 de diciembre se realizará una interrupción temporal del suministro de agua potable en diferentes sectores de Lima Metropolitana.

La medida responde a trabajos de limpieza de reservorios y afectará desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., según consta en los comunicados difundidos por la empresa estatal.

Sedapal indicó que la suspensión se llevará a cabo exclusivamente en el distrito de Puente Piedra, dentro del sector 361.

De acuerdo con los avisos oficiales publicados por la entidad y consultados por Infobae Perú, la restricción impactará en diversas zonas agrupadas por asociaciones vecinales y urbanizaciones puntuales. El corte responde, exclusivamente, al mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

La suspensión del servicio de agua en Puente Piedra afectará a diversas asociaciones vecinales y urbanizaciones del sector 361.

Las áreas afectadas en Puente Piedra han sido detalladas en tres grupos específicos. A continuación, el listado de sectores según la información oficial de Sedapal:

Primer grupo de zonas:

Asociación de Propietarios de la Villa San Froilán

Asociación de Propietarios Villa Los Cedros del Norte

Asociación de Propietarios Los Embajadores

Asociación de Propietarios Villa San Cristóbal

Asociación de Propietarios Sol de Vía Tambo

Asociación de Propietarios Líderes de Vía Tambo

Asociación de Propietarios Villa Las Flores del Norte

Asociación de Propietarios Nueva Residencial Señor del Perpetuo Socorro

Segundo grupo de zonas:

Asociación de Propietarios Nuevo San Juan

Asociación de Propietarios San Juan Señor de la Soledad

Asociación de Propietarios Villa Margarita

Asociaciones de Propietarios Residencial Villa Las Flores

Asociación de Propietarios Santa Rosa

Asociación de Propietarios Villa El Porvenir

Asociación de Propietarios La Línea Ex Rehct

Tercer grupo de zonas:

Asociación de Propietarios Casa Huerta San Pedro

Asociación de Propietarios Casa Huerta y Granja El Olivar

Asociación de Propietarios Las Camelias del Norte

Asociación de Propietarios Asoc. Prop. Huerta y Granja El Olivar

El corte de agua potable en Lima Metropolitana se extenderá desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., según Sedapal.

De acuerdo a los avisos proporcionados por Sedapal, la suspensión del servicio implicará que el abastecimiento se verá limitado durante un plazo de ocho horas. La reanudación del suministro se prevé para el mismo lunes, a partir de las 8:00 p.m., lo que permitirá retomar el flujo habitual en los hogares y comercios afectados de Puente Piedra. El objetivo es garantizar la optimización del sistema, priorizando acciones de limpieza y mantenimiento de los reservorios del sector.

Sedapal ha puesto a disposición de la ciudadanía el número telefónico de Aquafono (317-8000) para consultas relacionadas con la interrupción del servicio. Los usuarios pueden solicitar información adicional sobre el corte o reportar incidentes vinculados a la restricción.

En casos como este, es recomendable que los vecinos tomen previsiones antes del inicio programado del corte para evitar afectaciones mayores. Entre las principales recomendaciones que habitualmente difunde Sedapal ante una interrupción por mantenimiento destacan:

Almacenar agua suficiente para las horas sin servicio, asegurando su uso responsable.

Utilizar recipientes limpios y cerrados para evitar contaminación.

Revisar y asegurar llaves de agua cerradas a fin de prevenir pérdidas cuando se restablezca el servicio.

Evitar realizar labores domésticas que requieran grandes cantidades de agua durante el periodo de corte.

Monitorear los medios oficiales de Sedapal para seguir cualquier actualización sobre la reanudación del suministro.

La medida comunicada por Sedapal busca mantener la calidad en el servicio, al realizar limpieza preventiva en los puntos de almacenamiento del recurso hídrico, con el fin de asegurar óptimas condiciones para la población una vez reestablecido el servicio en Puente Piedra. Para cualquier eventualidad vinculada al corte, la empresa recuerda a los usuarios mantener comunicación a través de su canal oficial.