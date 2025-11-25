Corte de agua en Lima: Sedapal advierte suspensión del servicio este 26 y 27 de noviembre en seis distritos

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) informó que este miércoles 26 de noviembre se suspenderá el servicio de agua en los distritos de San Martín de Porres, Chorrillos, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, San Miguel, Ancón. Este corte de agua corresponde a la programación de trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura de la red de distribución, con el fin de optimizar el servicio y garantizar la calidad del suministro en el futuro.

Cabe mencionar que Sedapal señaló que el corte no se llevará a cabo en totalidad de estos distritos, sino únicamente en zonas específicas, por lo que recomendó a las familias de estos lugares juntar agua para abastecerse del recurso.

Corte de agua: 26 noviembre

San Martín de Porres

En el distrito de San Martín de Porres, el corte de agua potable afectará las zonas de APV. Miguel Grau, APV. El Manantial, APV. Juan Carlos Noriega, Asociación Vivienda Papa Juan Pablo II, Asociación Los Olivos Villa Residencial, Asociación Propietarios Arizona y Asociación Propietarios Urb. Villa Real, desde el miércoles 26 de noviembre a las 12:00 m. hasta el jueves 27 de noviembre a las 8:00 a.m., debido a la limpieza del reservorio.

En otro sector de San Martín de Porres, la interrupción está programada para la Asociación Señor de los Milagros, Asociación Virgen del Sol 1ra Etapa, Coop. Cajamarca, Dato de Coop. Huaytapallana, Coop. de Servicios Múltiples Miguel Grau, Coop. Virgen de Fátima, Urb. El Rosario del Norte, Urb. Los Olivos y Urb. Villa Santa Rosa.

Puente Piedra

En el distrito de Puente Piedra, el corte de agua potable se realizará en los sectores A.H. La Alborada 2da etapa, A.H. Bellavista, A.H. Chavinillo, A.H. Corazón de Jesús, A.H. Twinza, A.H. Virgen del Pilar, A.H. Vista Alegre de Zapallal y la Comunidad de Residentes San Agustín de Cañan, iniciando el miércoles 26 de noviembre a las 12:00 m. y restableciéndose el servicio el jueves 27 de noviembre a las 8:00 a.m., debido a la limpieza del reservorio.

En otra zona de Puente Piedra, el suministro de agua será suspendido en la Asociación de Vivienda Lecona Leoncio Prado Oeste, Asociación de Vivienda Santa Patricia de Puente Piedra, C.H. Kuelap, C.P. Girasoles de Zapallal Oeste, C.P. San Miguelito y C.P. Zapallal Oeste.

San Juan de Miraflores

En el distrito de San Juan de Miraflores, el corte de agua potable afectará la A.H. Villa Solidaridad 3ra etapa, así como las zonas comprendidas en el cuadrante de las avenidas 27 de Julio, El Pacifico, Javier Heraud, República Democrática Alemana, Manuel Corzo, San Roque, Vienda La Merced de Lurín, Las Delicias, Los 21, El Progreso, Calle 17, Los Girasoles, Santa Catalina, Colinas, Los Pinos y Flor de Amancaes, iniciando el miércoles 26 de noviembre a las 8:00 p.m. y finalizando el jueves 27 de noviembre a las 8:00 a.m. por limpieza del reservorio.

En otro sector de San Juan de Miraflores, la restricción se aplicará en la Urbanización San Juan y los cuadrantes conformados por Av. San Juan, Av. Víctor Castro Iglesias, Av. Miguel Iglesias y Av. Los Héroes.

Chorrillos

En el distrito de Chorrillos, el corte de agua potable por limpieza de reservorio afectará las zonas A.H. Santa Teresa de Villa, A.H. Santa Teresita de Villa, A.H. Santa Teresa de Chorrillos, A.H. Viñas de Ate, A.H. Villa Venturo, A.H. Villa Ventura y Coop. Viña de Ate, iniciando el miércoles 26 de noviembre a las 5:00 a.m. y restableciéndose el servicio a las 9:00 p.m. del mismo día.

Corte de agua: 27 noviembre

Santa Rosa - Ancón

En el distrito de Santa Rosa, el corte de agua potable afectará las zonas del Empalme N° 01: Auxiliar Panam. Norte a la altura del grifo Petrouni, Av. Panamericana Norte, Av. Túpac Amaru, Av. Costanera, Mz. E y F de la urbanización Villas del Mar, Mz. R Asociación Miramar, Av. Julio C. Tello, y la escuela Abdjerlop Bertello. El servicio se interrumpirá el jueves 27 de noviembre a partir de la 1:00 p.m. y se restablecerá el viernes 28 de noviembre desde las 5:00 a.m. La causa es la ejecución de un empalme en la Cámara de Derivación D-01 y la Línea de Conducción HD DN 350mm al reservorio RE-01.

La suspensión del servicio también impactará en las áreas comprendidas por el Serpentín del Pasamayo, Av. Miramar, Av. Las Colinas, Av. de los Cedros, y el centro poblado Santa Rosa, incluyendo zonas desde la Mz. A hasta la Mz. F y la Mz. S.

Puente Piedra

En el distrito de Puente Piedra, el corte de agua potable afectará el A.H. Proy. Integrado Hijos de Jerusalén, Cuadrante: A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Las Begonias, Asociación Progreso, Proyecto Integrado Nueva Jerusalén, A.H. Belén, Asociación Progreso, Residenciales Las Magnolias del Arenal, con interrupción del servicio el jueves 27 de noviembre desde las 12:00 m. hasta el viernes 28 de noviembre a las 8:00 p.m. El motivo del corte es la limpieza del reservorio.

En otra zona de Puente Piedra, se suspenderá el suministro de agua en los sectores del A.H. Proyecto Integrado El Arenal, Sector Rosa de América, A.H. Unificado Los Libertadores, A.H. Nueva Mi Casita, Asociación Los Jardines de Zapallal, A.H. Nuevo Israel, Los Lirios, A.H. Sector 393, Nueva Etapa y la Asociación Sector Las Arenitas Mi Casa Pequeños Criadores.

San Miguel

En el distrito de San Miguel, el servicio de agua potable se suspenderá en la urbanización Pershing, abarcando las avenidas La Marina, Jirón Echenique, Jirón José Salas, avenida Ayacucho y avenida Universitaria. El corte se realizará el jueves 27 de noviembre desde las 10:00 a.m. y el servicio será restablecido a las 10:00 p.m. del mismo día, debido a trabajos de empalme de tubería.

También en San Miguel, la interrupción afectará las zonas de Urb. El Campillo, Urb. Bartolomé Herrera, Urb. Huertacilla, Urb. Orbea, Urb. Pando, Urb. Pershing, Urb. San Miguelito, Urb. Santa Florencia y los cuadrantes de Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho y Av. Universitaria. Este corte será el jueves 27 de noviembre de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y responde a la ejecución de empalme de tubería.