SEDAPAL: Ministerio de Vivienda coloca a un exhombre de Pedro Castillo como presidente de la empresa de agua potable y alcantarillado de Lima

Hugo Fernando Obando Concha fue designado como nuevo presidente del directorio de SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima), una de las empresas públicas más relevantes para la provisión de servicios básicos en la capital del Perú.

La decisión se tomó durante la sesión del directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) realizada el 26 de noviembre de 2025, según consta en el Acuerdo de Directorio N° 001-2025/007-FONAFE.

La nueva integración de directivos también incluyó el nombramiento de Oliver Felipe Martínez Changra al frente de EGASA (Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.), propuesta por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mientras que la propuesta para SEDAPAL provino del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Las resoluciones, publicadas en el diario oficial El Peruano, fueron suscritas por Mauricio Gustin de Olarte, director ejecutivo temporal del holding empresarial del Estado peruano, y entran en vigor tras su publicación. Obando Concha sucede a Julio César Kosaka Harima, quien se venía desempeñando en el cargo desde marzo de 2025.

SEDAPAL es la empresa pública responsable de garantizar el acceso a agua potable y el manejo del alcantarillado en Lima Metropolitana y Callao, por lo que es considerada la más importante y con mayores recursos a nivel nacional.

Su labor incluye la provisión de agua segura para la población, así como el tratamiento de aguas residuales con el objetivo de preservar el medio ambiente. Su gestión se considera estratégica para la salud pública y el desarrollo urbano sostenible en la capital.

Por su parte, el FONAFE es una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargada de normar y dirigir la actividad empresarial estatal.

Actualmente, administra 35 empresas públicas de sectores como energía, saneamiento, infraestructura, servicios financieros y otros. Bajo su supervisión se encuentran compañías emblemáticas como Electro Sur Este, Banco de la Nación, Cofide, Egasa, Sedapal y Serpost, entre otras.

La trayectoria de Hugo Fernando Obando Concha incluye el desempeño como director nacional de Información Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) entre 2010 y 2011, así como asesor en Gestión Técnica del Programa Subsectorial de Irrigaciones.

Además, fue viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego durante la gestión del ministro Óscar Zea en el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Su último alto puesto antes del actual nombramiento fue el de director en Agrobanco, entidad estatal enfocada en el financiamiento agrario.

En cuanto a sus papeles académicos, Obando Concha es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y cuenta con estudios de MBA en Dirección de Empresas por la Universidad ESAN.

Según el directorio de FONAFE, estas designaciones apuntan a reforzar la gestión corporativa y fortalecer las empresas clave bajo el ámbito estatal, buscando asegurar la adecuada prestación de servicios esenciales para la ciudadanía y una mejor gobernanza en el sector público empresarial.