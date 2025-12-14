Perú

¿Metropolitano dará un salto de calidad?: Se renovará y ampliará la flota del sistema, según presidente de la ATU

Se confirmó la gestión de un préstamo con el Banco Mundial destinado a la adquisición de 60 nuevos buses y a la modernización de la infraestructura del Metropolitano, con el objetivo de optimizar el servicio y responder a la demanda creciente de usuarios

El caos en el Metropolitano
El caos en el Metropolitano es de todos los días.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó un préstamo con el Banco Mundial para modernizar y expandir la flota del Metropolitano, principal sistema de transporte público de la capital.

Esta medida busca mejorar el servicio ante el desgaste que afrontan tanto los buses como la infraestructura, que ya superaron su ciclo de vida útil, y responde al reclamo de miles de usuarios que enfrentan demoras y saturación.

Renovación urgente para el Metropolitano

El Metropolitano transporta a diario a miles de ciudadanos que dependen de un servicio eficiente para llegar a sus destinos. El deterioro gradual de la flota y la infraestructura ha sido motivo de quejas constantes de los pasajeros, quienes destacan la frecuencia de largas filas, demoras y fallos en las instalaciones.

El presidente de la ATU, David Hernández, aseguró en diálogo con Exitosa que la entidad ha dado prioridad a la gestión del financiamiento con el Banco Mundial, en alianza con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según Hernández, el préstamo permitirá adquirir 60 nuevos buses que se incorporarán a las rutas que cubren la ciudad, especialmente en la zona de ampliación norte. La expansión del recorrido, junto con el incremento de kilómetros y estaciones, exige atender la demanda con unidades modernas aptas para brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios.

“La flota que se tiene estaba calculada para Matellini-Naranjal, con 300 vehículos troncales y 225 alimentadores, pero ahora, con la ampliación, se necesitan más vehículos”, señaló el funcionario entrevistado por el medio. Hernández añadió que los buses adquiridos serán distribuidos entre las cuatro empresas concesionarias que operan el sistema.

Infraestructura y mantenimiento

Además de la renovación de la flota, uno de los retos más urgentes detectados por la ATU es el estado de la infraestructura.

El servicio del Metropolitano se puso en marcha en 2010 y parte de sus instalaciones datan de aproximadamente 2008, por lo que muchos componentes ya han cumplido su ciclo. Las puertas automáticas, escaleras eléctricas, ascensores y techos muestran señales de desgaste, lo que afecta el flujo y la experiencia de los pasajeros.

“Hay que cambiar totalmente el equipamiento antiguo y dar un mantenimiento mayor a aquellas partes que aún pueden continuar operando”, manifestó Hernández. El compromiso es hacer frente a esta situación con acciones concretas que apunten no solo a la adquisición de más vehículos, sino también a la recuperación integral de la infraestructura.

Precio del pasaje

El precio del pasaje del Metropolitano, uno de los principales sistemas de transporte público en Lima, se mantiene en S/ 3.20 para el servicio regular y S/ 1.50 para el servicio alimentador, según lo estipulado por la Autoridad del Transporte Urbano.

La tarifa se paga exclusivamente con la tarjeta del Metropolitano, la cual puede recargarse en estaciones y puntos autorizados. Los menores de 6 años que no superan el metro de estatura pueden ingresar sin costo.

La ATU señala que cualquier variación en las tarifas será comunicada a través de sus plataformas oficiales y que la estructura tarifaria responde a criterios técnicos de sostenibilidad financiera del sistema.

