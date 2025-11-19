Perú

Retrasos de hasta 30 minutos en servicios del Metropolitano por tráiler varado que invadió la vía exclusiva en el Centro de Lima

El vehículo pesado quedó detenido en la vía exclusiva a la altura de Plaza 2 de Mayo, lo que afectó la circulación y generó acumulación de buses

El incidente generó congestión vehicular
El incidente generó congestión vehicular dentro del corredor segregado, afectando la circulación normal de los buses.

En plena hora punta, poco después de las 17:00 de hoy 19 de noviembre, el desplazamiento de miles de personas en el Metropolitano afrontó un retraso inesperado. Las estaciones del tramo central registraron mayor afluencia y un flujo irregular de buses que desconcertó a los pasajeros, muchos de ellos en tránsito hacia sus centros laborales o de retorno a sus hogares.

La escena generó consultas constantes en redes sociales, donde los usuarios buscaron respuestas sobre el motivo de la demora. La acumulación de unidades en distintos puntos del corredor reforzó la percepción de un problema mayor, mientras la atención pública se concentró en la vía exclusiva del sistema.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la ATU precisó que “Los servicios A, C y X5 del Metropolitano registran retrasos de aprox. 30 minutos en la llegada a las estaciones, debido a un tráiler que invadió la vía exclusiva y quedó varado a la altura de Plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima, ocasionando congestión vehicular”. La entidad expuso que el vehículo pesado bloqueó el desplazamiento regular de los buses y redujo la capacidad operativa del tramo afectado.

Comunicado de la ATU
Comunicado de la ATU

Reportes de usuarios

Entre los mensajes difundidos por los pasajeros, uno de los más repetidos señaló que “a esta hora ya hay retraso en todos los expresos”, lo que mostró que el problema se extendió por la red del Metropolitano.

A ello se sumó la queja de una usuaria que exigió comunicación directa en cada punto del sistema: “Informen bien, manden a sus trabajadores de la ATU a avisar en cada estación. La Estación España está reventando”.

Otros reportes describieron condiciones similares en distintos sectores del corredor. Un pasajero afirmó: “Mientras tanto, las estaciones en el sur largas colas”. Otro usuario expresó su frustración por la espera acumulada en el Centro de Lima: “Estamos 40 minutos en la estación central esperando el super expreso norteeee”.

Un tercer mensaje detalló la situación dentro de la Estación Central: “La estación central está insoportable! Encima no hay buena ventilación, aquí nos ahogamos todos entre tanta cola que nadie entiende cuál hacer”.

Largas colas en las estaciones
Largas colas en las estaciones del Metropolitano

Los pasasjeros alertan sobre otro punto crítico del corredor: “Estación Canaval y Moreyra de Norte a Sur, colapsado”. La descripción reforzó la magnitud del impacto en el tramo sur del servicio.

Noticia en desarrollo...

