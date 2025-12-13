Perú

Operativos simultáneos de la ATU y Policía envían al depósito 32 vehículos en Lima y Callao

En los puntos intervenidos se detectaron faltas graves, como ausencia de licencia de conducir, falta de SOAT y vehículos con multas acumuladas que superan los S/188.000

La fiscalización busca combatir la informalidad en el sector y asegurar que solo unidades autorizadas y conductores habilitados brinden servicios de transporte - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intensificó su labor de fiscalización mediante una serie de operativos realizados de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Las intervenciones se llevaron a cabo en los distritos de Ate, Cercado de Lima y San Isidro y, en ese marco, se trasladaron a 32 unidades sin la documentación adecuada a los depósitos municipales.

La iniciativa responde a las acciones impulsadas por el Comité de Fiscalización, liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el marco del estado de emergencia vigente. Estos esfuerzos pretenden combatir la informalidad en el sector y fortalecer la seguridad del transporte público metropolitano.

Uno de los puntos críticos de control se ubicó en Ate, en la intersección de las avenidas Metropolitana y prolongación Javier Prado. En ese lugar, se intervinieron siete vehículos que prestaban servicios informales y dos unidades permitidas cuyos choferes circulaban sin portar licencia de conducir.

Luego de la inspección, se determinó que cinco de los conductores carecían de brevete, cuatro carros no disponían del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y seis arrastraban sanciones económicas por más de S/188.000.

Las acciones incluyeron la revisión detallada de documentos y el apoyo de la Policía y Migraciones para descartar requisitorias o situaciones legales pendientes - Créditos: ATU.

En el Cercado de Lima, el equipo de fiscalización intervino el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, territorio correspondiente al corredor Azul. Nueve vehículos que operaban fuera del marco legal fueron retenidos y, tras la revisión, se constató que siete conductores no presentaban licencia válida.

En San Isidro, específicamente en la convergencia de las avenidas Arequipa y Aramburú, se detectaron 13 unidades realizando el servicio careciendo de la autorización de la ATU. Adicionalmente, una persona fue identificada prestando el servicio colectivo de manera ilegal, lo que derivó en el inmediato traslado de su vehículo al depósito.

En cada intervención, los fiscalizadores revisaron la documentación que respalda la operación de las unidades y verificaron la vigencia del SOAT junto con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

Cuando los responsables no portaban la documentación solicitada, recibieron el apoyo de personal policial y de Migraciones. Este procedimiento permitió descartar rápidamente si algún infractor estaba involucrado en casos pendientes con la justicia.

Las jornadas de control serán constantes y aleatorias a fin de reforzar la seguridad, mejorar el servicio y salvaguardar a los usuarios en Lima y Callao - Créditos: ATU.

El despliegue, que forma parte del trabajo permanente y sorpresivo en la capital y el primer puerto, busca garantizar la legalidad y seguridad en el servicio de pasajeros. La coordinación entre instituciones ha demostrado eficacia en el retiro del parque vehicular informal y en la prevención de delitos asociados a la falta de control en el transporte urbano.

Las autoridades recalcan que las jornadas de fiscalización continuarán en distintos puntos de Lima y Callao. El objetivo es disminuir la inseguridad, optimizar la calidad del servicio y procurar un ambiente más seguro para todos los usuarios del transporte público.

Funciones de la ATU

  • Planificar, regular y gestionar el sistema de transporte urbano en Lima y Callao, incluyendo buses, taxis y corredores viales.
  • Otorgar, supervisar y fiscalizar las autorizaciones para la prestación de servicios de transporte público y privado de personas.
  • Implementar políticas para mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y promover el uso de sistemas sostenibles.
  • Coordinar con gobiernos locales y nacionales para la ejecución de proyectos de infraestructura y operación de servicios.
  • Supervisar el cumplimiento de normas de seguridad, calidad y accesibilidad en las unidades y estaciones.
  • Garantizar la protección de los derechos de usuarios y operadores dentro del sistema de transporte.

