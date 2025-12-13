Lima seguirá con mañanas frías y cielo nublado a días del verano, alerta Senamhi

Aunque el verano está a punto de comenzar, Lima sigue registrando mañanas y noches frías. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que al menos los próximos días la temperatura descenderá en la madrugada.

En entrevista con TV Perú, la especialista de la entidad, Rosario Julca, explicó que esta sensación de frío “se va a sentir principalmente en las horas de la noche, madrugada e incluso en las primeras horas de la mañana, que es justamente donde el ciudadano sale a sus centros laborales”. La razón principal es el aumento de la humedad y las nubes, que cubren el cielo y hacen que la ciudad se mantenga fresca, sobre todo en la madrugada.

Actualmente, según las mediciones del Senamhi, Lima Metropolitana tiene temperaturas que van entre 17° y 19° por la mañana, aunque pueden bajar hasta 15° en los distritos más alejados del mar. “En la madrugada es cuando se registran las temperaturas más bajas que se dan durante el día”, comentó.

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

El ambiente frío se debe también a los vientos del sur, que empujan la humedad hacia la ciudad y ayudan a que el cielo quede nublado durante gran parte del día. Además, el mar está más frío de lo habitual, lo que hace que las temperaturas no suban tanto como se esperaría a esta altura del año.

Qué esperar para Navidad en Lima

Para la semana de Navidad, los especialistas indican que seguirá haciendo frío por las noches y al amanecer, mientras que durante el día se verá más sol. El aumento del calor será gradual.

“El verano todavía inicia el 21 de diciembre. Las temperaturas, tanto diurnas y nocturnas, ya van a ir incrementándose progresivamente”, comentó.

Especialista de Senamhi explica como estará el clima durante las fiestas navideñas

El cambio de estación no será brusco y la población sentirá poco a poco más calor durante el día, aunque las noches seguirán siendo frescas por varios días más. Así, quienes celebren las fiestas en Lima deben prepararse para una mezcla de sol y frío, especialmente en las primeras y últimas horas del día.

Consejos para cuidarse ante estos cambios de temperatura

El Senamhi exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones frente al los constantes cambios de clima a poco de iniciar el verano. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Usar prendas de manga larga para proteger la piel de la radiación solar.

Llevar sombreros de ala ancha para reducir la exposición directa al sol.

Aplicar protector solar, especialmente en personas que permanecen varias horas al aire libre.

Contar con un abrigo ligero a la mano, debido al retorno del frío durante la madrugada y la noche.

Prestar especial atención a las variaciones de temperatura a lo largo del día, sobre todo en las primeras horas de la mañana.

Distritos limeños próximos al mar presentan cielo cubierto y alta humedad. Foto: Senamhi

Asimismo, se recuerda que los trabajadores expuestos de manera permanente al sol deben recibir un kit de protección correspondiente a la temporada, como parte de las medidas obligatorias de cuidado. Mantenerse informado y prevenir tanto los efectos de la radiación solar como los descensos térmicos resulta clave en estos días de clima cambiante.

Pronóstico para otras regiones de la costa y el interior del país

La situación de frío no se limita solo a Lima. Senamhi advierte que la baja de temperaturas nocturnas se extiende por toda la costa, desde Ica hasta Piura. En estos lugares el aire fresco, la humedad y la presencia de nubes al amanecer mantienen el ambiente frío, igual que en la capital.

En contraste, la sierra peruana vivirá días soleados y cálidos, donde los termómetros pueden subir hasta los treinta y ocho grados en zonas como Cajamarca y La Libertad. En la Amazonía, mientras tanto, se han registrado lluvias importantes acompañadas de vientos fuertes, especialmente en Madre de Dios y el sur de Ucayali, donde las ráfagas pueden llegar hasta cuarenta y cinco kilómetros por hora.

El clima, entonces, varía bastante según la región, mezclando mañanas y noches frías en la costa y calor fuerte en la Sierra, junto con lluvias y vientos en la Amazonía.