Perú apunta a más de USD 25 millones en nuevos negocios con Asia y Oceanía

La actividad contribuyó a fortalecer los vínculos comerciales con países del Asia-Pacífico, especialmente en la oferta de alimentos. Foto: composición Infobae Perú

El Perú registró proyecciones comerciales superiores a los USD 25 millones tras la realización de la Rueda de Negocios Asia y Oceanía 2025, organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú). El encuentro permitió reforzar la vinculación comercial con mercados del Asia-Pacífico, con énfasis en el sector alimentos.

La actividad se desarrolló el 30 de octubre en el marco de Expo China 2025 y congregó a compradores internacionales interesados en la oferta exportable peruana. La jornada facilitó el contacto directo entre empresas nacionales y potenciales socios comerciales de Asia y Oceanía.

Rueda de negocios y compradores participantes

La rueda de negocios reunió a 14 compradores procedentes de China, Taiwán, Corea del Sur, Tailandia y Australia. Durante el evento se concretaron más de 100 citas de negocio con empresas exportadoras de siete regiones del país.

La oferta presentada estuvo compuesta por productos frescos, café y cacao. Estos rubros concentraron el interés de los compradores por su variedad y por los sistemas de trazabilidad asociados a su producción.

Actividades de la agenda comercial

Como parte del programa, los compradores internacionales visitaron el Gran Mercado Mayorista de Frutas de Lima. En este espacio pudieron conocer la dinámica de comercialización y la diversidad de productos agroexportables del país.

La propuesta exportadora incluyó productos frescos, así como café y cacao. Foto: Andina

La agenda incluyó además recorridos por cafeterías especializadas, donde se expuso el potencial de la oferta peruana en cafés especiales y su presencia en distintos formatos de consumo.

Promoción gastronómica

La jornada culminó con un recorrido gastronómico en la feria Perú Mucho Gusto Lima. Esta actividad permitió a los representantes extranjeros apreciar la cocina nacional.

Durante la visita se destacaron productos emblemáticos como el café y el pisco, integrados en la experiencia gastronómica ofrecida a los compradores internacionales.

Enfoque institucional

PromPerú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), señaló que este tipo de encuentros forma parte de su labor de promoción comercial. La institución indicó que estas actividades buscan impulsar la diversificación de mercados.

Asimismo, precisó que las acciones están orientadas a fortalecer la presencia del Perú como proveedor de alimentos con valor agregado en Asia y Oceanía.

PromPerú indicó que estas actividades se enmarcan en su trabajo de promoción comercial. Foto: T News

Las economías más importantes de Oceanía

Oceanía presenta una estructura económica muy concentrada, en la que Australia y Nueva Zelanda explican la mayor parte de la actividad productiva de la región. Australia es, con amplia diferencia, la economía más relevante, con un producto interno bruto que bordea los USD 1,75 billones y que representa más de 80% del total regional. Su desempeño se sustenta principalmente en los servicios, la minería y las exportaciones de recursos naturales, además de una demanda interna sólida y un marco institucional estable.

Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar en importancia económica, con un PBI cercano a los USD 260.000 millones. Su estructura productiva combina un sector agropecuario altamente competitivo, una industria alimentaria orientada a la exportación y un sector servicios con peso creciente, donde el turismo y el comercio exterior cumplen un rol central.

Más atrás se ubica Papúa Nueva Guinea, considerada la tercera economía de Oceanía, con un PBI aproximado de USD 32.000 millones. Su actividad está estrechamente ligada a la explotación de recursos naturales, especialmente minerales y energía, lo que genera un crecimiento más dependiente de los precios internacionales.

El resto de economías oceánicas está conformado por pequeños estados insulares como Fiyi, Islas Salomón y Samoa, cuyos niveles de producción son considerablemente menores y se apoyan en sectores como el turismo, la pesca y la ayuda externa. Estas economías aportan una fracción reducida del total regional, pero cumplen un rol estratégico en el comercio y la integración del Pacífico.