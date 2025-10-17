Perú

“Peru Uncovered” genera más de US$ 5.9 millones en oportunidades de negocio y consolida la presencia del país en Europa

La gira comercial, organizada por PromPerú, se desarrolló en seis ciudades europeas y reunió a operadores turísticos de Francia, Italia y España con 12 empresas peruanas

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

PromPerú proyecta más de US$ 5.9 millones en acuerdos comerciales tras exitosa gira “Peru Uncovered” por seis ciudades europeas. (Foto: Agencia Andina)

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) informó que la rueda de negocios Peru Uncovered generó más de US$ 5.9 millones en oportunidades comerciales para el sector turismo. El evento se desarrolló del 29 de septiembre al 7 de octubre en seis ciudades europeas: Lyon, Toulouse, Roma, Milán, Barcelona y Valencia, con el objetivo de fortalecer la presencia del Perú como destino turístico en el mercado europeo.

Esta iniciativa permitió reforzar el posicionamiento del país como un destino competitivo y diverso en el ámbito internacional. De acuerdo con PromPerú, la gira tuvo como propósito principal promocionar experiencias auténticas y sostenibles, alineadas con las tendencias actuales del viajero europeo, que busca destinos con conexión cultural, contacto con la naturaleza y prácticas responsables con el entorno.

Promperú precisó que los fondos se obtienen de la asignación llamada “Recursos Ordinarios” y que su uso estará limitado únicamente al propósito aprobado. Foto: Andina

Empresas peruanas participaron

Durante la gira, 12 empresas peruanas sostuvieron más de 450 citas comerciales uno a uno con representantes de la cadena turística europea. Las reuniones se enfocaron en construir alianzas estratégicas entre operadores peruanos y agencias internacionales de Francia, Italia y España, tres de los mercados más importantes en la emisión de turistas hacia Sudamérica.

La oferta turística presentada incluyó destinos como Amazonas, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Loreto y Madre de Dios, destacando propuestas basadas en naturaleza, cultura, aventura y sostenibilidad. Estas presentaciones buscaron mostrar el potencial del país más allá del circuito tradicional de Lima y Cusco, con el fin de diversificar las rutas y atraer a un público interesado en experiencias distintas y menos masificadas.

Turismo peruano genera más de US$ 5.9 millones en oportunidades durante la gira “Peru Uncovered” en Francia, Italia y España. (Foto: FB/@promperu)

Europa muestra interés en destinos

Según PromPerú, los operadores europeos demostraron un creciente interés por destinos no convencionales, lo que confirma el atractivo del Perú para diversificar su oferta y fortalecer su competitividad en el mercado internacional. Este interés se traduce en nuevas oportunidades de negocio y colaboración que contribuirán a ampliar la red de conexiones turísticas con Europa.

El evento Peru Uncovered también permitió fortalecer la imagen del país como un destino que combina diversidad geográfica, riqueza cultural y sostenibilidad, atributos altamente valorados por los viajeros europeos actuales. PromPerú destacó que esta estrategia busca posicionar al Perú como un referente en turismo responsable y de calidad dentro de la región sudamericana.

Europa muestra alto interés por destinos peruanos fuera del circuito tradicional tras la rueda de negocios “Peru Uncovered”. (Foto: FB/@promperu)

Impulso a la economía nacional

PromPerú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), resaltó que el turismo receptivo tiene un impacto directo en la economía nacional, al generar oportunidades para las empresas locales y contribuir al desarrollo de comunidades en distintas regiones del país.

De esta manera, iniciativas como Peru Uncovered no solo fortalecen la promoción internacional del Perú, sino que también consolidan un modelo de turismo más inclusivo y sostenible. Al conectar a las empresas peruanas con socios internacionales, se impulsa la creación de empleo, la dinamización de la economía regional y la proyección del país como un destino turístico integral y competitivo.

Mincetur impulsa obras turísticas en Machu Picchu, Valle del Colca y cataratas de Huánuco. (Foto: Agencia Andina)

PromPerú impulsa inversión hotelera en Madrid

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) realizará el seminario “Inversiones en la Industria del Turismo en Perú” el próximo 10 de septiembre en Madrid (España), con el objetivo de atraer el interés de empresas vinculadas al sector turístico. El evento reunirá a representantes de cadenas hoteleras, desarrolladores, operadores, fondos de inversión e instituciones públicas y privadas, quienes conocerán el potencial del mercado peruano y las oportunidades de inversión hotelera en distintas regiones del país.

Durante el encuentro, PromPerú presentará una cartera de más de 40 proyectos hoteleros ubicados en Arequipa, Cusco, Lima, Piura y Tumbes, que en conjunto superan los USD 300 millones en inversión proyectada. Además de la exposición de proyectos, el seminario incluirá ponencias especializadas, un panel de discusión y la presentación de casos de éxito, con el propósito de reforzar la imagen del Perú como un destino seguro y confiable para la inversión extranjera directa en turismo.

