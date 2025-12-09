Perú

MML asumió operaciones de Rutas de Lima: ¿dónde se ubican las garitas donde no se pagará peaje?

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dijo que los peajes serán asumidos con recursos municipales. “Con responsabilidad, pensando en nuestros ciudadanos”, mencionó

Desde el 4 de diciembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió la administración total de las garitas de peaje ubicadas en la Panamericana Norte y Sur, que hasta esa fecha estaban bajo gestión de Rutas de Lima.

Este cambio se dio luego que la empresa anunciara su retiro de la concesión sobre los 85 kilómetros de vías principales, lo que marcó el fin del cobro en cada uno de estos puntos. El municipio capitalino informó que la administración directa de estos tramos viales no contempla ningún peaje para los usuarios.

El propósito principal, según la comuna, es facilitar la movilidad en importantes conexiones viales y reforzar la seguridad de quienes transitan por estos sectores.

No se cobrará peaje

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, manifestó que “no se cobrará un centavo de peaje. Lo asumiremos con recursos municipales y con responsabilidad, pensando en nuestros ciudadanos”. También advirtió sobre la necesidad de conducir con precaución y respetar la señalización, en especial considerando que la ausencia de cobro podría incidir en aumento de la velocidad en ciertos tramos.

La Municipalidad de Lima puso en marcha un Plan de Operaciones que incluye acciones de mantenimiento vial, señalización, auxilio mecánico, limpieza, control del tránsito y atención médica de emergencias, con la colaboración de SISOL. Por su parte, Emape se encargará de la conservación de puentes y obras complementarias, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) y los equipos de serenazgo se sumarán a las tareas de seguridad y prevención en la Panamericana.

La transición de la administración ocurre en medio de desacuerdos con la concesionaria. En la medianoche del miércoles, representantes de Rutas de Lima intentaron cerrar el túnel Benavides, ubicado en el km 7 de la Panamericana Sur, y justificaron la medida con argumentos sobre falta de monitoreo tecnológico. Sin embargo, la acción fue detenida por agentes de la PNP y funcionarios municipales de Surco, quienes priorizaron el libre tránsito y exigieron la reapertura directa del paso vehicular.

Peajes de Rutas de Lima
Peajes de Rutas de Lima quedaron sin efecto y comenzaron desmantelamiento de estructuras. (Foto: Agencia Andina)

Renzo Reggiardo calificó el episodio como “una interrupción unilateral e inaceptable” y recordó que la municipalidad ha presentado una denuncia penal contra ejecutivos de Rutas de Lima por supuestamente afectar el servicio público de transporte. La Municipalidad de Lima reiteró su compromiso de mantener la calidad en el servicio y la seguridad en todas las vías intervenidas. “La ciudad puede estar tranquila, estamos preparados”, concluyó el alcalde capitalino en su mensaje.

“Estamos dando la cara precisamente para decirle a la población que tenemos los recursos y que vamos a afrontar como corresponde con responsabilidad los servicios que una empresa que se ha retirado voluntariamente, sin cumplir con el contrato, ha dejado de proveer, ha dejado de brindar. Entonces, nosotros, con responsabilidad, lo estamos haciendo”, opinó en otro momento.

Estas son las siete garitas

En total, siete garitas de la Panamericana Sur y una en la Panamericana Norte han quedado bajo control de la autoridad municipal. De acuerdo con el reporte oficial, la gestión de esta infraestructura será financiada con recursos propios, sin trasladar ningún cobro a los conductores ni afectar la continuidad del servicio. Las garitas involucradas son:

Panamericana Norte: 

  • Peaje Chillón (km 25, Puente Piedra).

Panamericana Sur: 

  • Peaje Villa (km 19,5).
  • Peaje Huaylas (km 18,5).
  • Peaje Conchán.
  • Peaje Puente Arica.
  • Peaje San Pedro.
  • Peaje Quebrada Seca.
  • Peaje Punta Negra (km 45,1).

