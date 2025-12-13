Premier Ernesto Alvarez acusa que los migrantes irregulares formaron bandas criminales en Perú: “ningún Gobierno lo puede permitir”

Ernesto Alvarez acotó que, a diferencia de otros países, los migrantes formaron bandas criminales en el Perú .Foto: Andina / Andina

El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Ernesto Álvarez, afirmó que ningún Gobierno puede permitir el accionar delictivo de personas en situación ilegal. Durante un megaoperativo realizado en el Cuartel Los Cibeles, en el Rímac, el premier dijo que la respuesta del Estado debe ser proporcionada al problema que se enfrenta.

“Nuestro caso es similar al de otros países latinoamericanos, pero con el agravante de que varias personas han constituido bandas criminales que ejercen crímenes y delitos violentos, perjudicando la calidad de vida de los peruanos; eso ningún Gobierno puede permitir”, explicó.

President of Peru’s Council of Ministers Ernesto Alvarez addresses the foreign media at a press conference, informing that Peru’s government will not provide further funding to state oil firm Petroperu, calling it a “deficit-ridden company,” in Lima, Peru, December 12, 2025. REUTERS/Angela Ponce

Situación migratoria

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, precisó que estos operativos se ejecutan desde hace semanas, aunque esta vez se realizaron de modo simultáneo y nacional.

“Además de personas con situación irregular, también hay otras que tienen su estado migratorio por vencer”, dijo. Hizo hincapié, además, en la necesidad de defender los intereses de los ciudadanos. “El Perú acoge a aquellos ciudadanos extranjeros que trabajan en beneficio de sus familias y del país”, comentó. A su vez, señaló que parte de los intervenidos carece de documentos válidos y de ocupación conocida en un contexto de incremento de la criminalidad.

“Aquí están los mejores profesionales que tenemos en el país. Muchos de ellos no tienen trabajo conocido y su situación no solo es jurídicamente irregular, sino que es altamente sospechosa su estadía”, sostuvo.

Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

El operativo

El megaoperativo también contó con la presencia del presidente José Jerí y del ministro de la Producción, César Quispe, y el titular del Interior, Vicente Tiburcio. La acción simultánea abarcó varias ciudades, incluidos puntos estratégicos de Lima, así como Arequipa y Trujillo. La magnitud de la intervención permitió la detección de 99 personas extranjeras requisitoriadas para expulsión inmediata.

Durante el procedimiento, equipos de Migraciones escanearon huellas digitales con el fin de detectar antecedentes penales. Sobre el proceso, Álvarez especificó que se tiene más de 1.500 extranjeros intervenidos. “Aquellos que están en condición irregular y están pasando por instrumentos de Migraciones para escanear huellas digitales y poder establecer si están requisitoriados y ya hemos encontrado 99 personas extranjeras, hasta el momento, requisitoriadas y serán objeto de expulsión”, acotó.

El jefe de Estado respaldó el operativo y remarcó que es necesario adecuarse al estado de emergencia decretado por su gobierno para enfrentar la criminalidad y el ingreso irregular de personas al país. También resaltó que todas las acciones se desarrollaron con respeto al marco legal vigente y a los derechos fundamentales de los intervenidos. De acuerdo con el Ministerio del Interior, las labores comenzaron a las 16 horas y continuaron hasta la noche.

En cuando al estado de emegencia dictado por el Poder Ejecutivo, este entró en vigencia el pasado 7 de diciembre. Durará 60 días en varios distritos fronterizos de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control migratorio frente a delitos como tráfico de drogas, tráfico de personas, contrabando y otras situaciones de violencia.