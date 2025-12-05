Perú

Estado de emergencia es decretado en estas tres regiones para frenar actos delictivos

El Ejecutivo optó por esta medida ante el incremento de actividades delictivas y la presencia de organizaciones relacionadas con minería y tráfico ilícito

Estado de emergencia en Trujillo
Estado de emergencia en Trujillo y Pataz empezó el 14 de febrero y tendrá una duración de 60 días. (Foto: Andina)

El gobierno del presidente transitorio José Jerí decretó el estado de emergencia por 60 días en áreas críticas de La Libertad, Madre de Dios y Loreto, con el objetivo de fortalecer el control del orden interno ante la proliferación de minería ilegal, grupos hostiles y actividades ligadas al crimen organizado.

La medida se implementa en la provincia de Pataz y el centro poblado de Chagualito (distrito de Cochorco, Sánchez Carrión) en La Libertad; en los distritos de las provincias de Tambopata y Manu en Madre de Dios; y en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla en Loreto.

En Pataz y Chagualito, el control del orden interno queda a cargo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se dispone, además, la inmovilización social obligatoria en Pataz entre las 22:00 y 05:00 horas, estrategia dirigida a reforzar la seguridad ciudadana en una zona marcada por delitos vinculados a la minería ilegal.

Por su parte, en las provincias fronterizas de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, Loreto, la intervención militar busca prevenir el accionar de grupos hostiles y fortalecer los controles migratorios y fluviales a lo largo del Putumayo y el Yavarí, rutas estratégicas para el control fronterizo y operaciones integradas en la Amazonía.

Estado de emergencia en Madre
Estado de emergencia en Madre de Dios. (Foto: Andina)

Articulación interministerial y resguardo territorial

El estado de emergencia involucra acciones coordinadas mediante el Comité Estratégico de Orden Interno y el Comando Unificado Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, plataformas encargadas de la planificación y ejecución de operaciones militares integradas, interdicción contra el narcotráfico, minería ilegal y mayor presencia en puntos fronterizos fluviales.

En la región Madre de Dios, la medida aplica a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto (provincia de Tambopata) y a los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe (provincia de Manu).

Estas jurisdicciones permanecerán bajo la vigilancia principal de la Policía Nacional, asistida por las Fuerzas Armadas, en respuesta al aumento de tala ilegal y tráfico de drogas, actividades que afectan la seguridad y economía de la región.

Las autoridades remarcaron que la declaración busca asegurar la presencia sostenida del Estado, consolidar operaciones firmes contra el crimen organizado y proteger a la población.

El acuerdo fue aprobado en sesión del Consejo de Ministros, incorporando estrategias de vigilancia conjunta, patrullaje permanente y control en zonas priorizadas, como parte de la política nacional de defensa y seguridad.

Frontera con Chile

Hace unos días, el Ejecutivo también declaró el estado de emergencia en la región de Tacna, en la frontera con Chile, debido al aumento de ingresos irregulares y problemas de seguridad vinculados a la migración.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, explicó que la medida, de inminente publicación, permitirá desplegar policías y militares para reforzar el control y la vigilancia fronteriza.

Desde días previos a esta medida, se triplicó la presencia policial y se intensificaron los patrullajes permanentes. El operativo incluye la verificación de identidades y controla el ingreso de extranjeros, en respuesta a la oleada migratoria y amenazas de expulsión en Chile.

