Defensoría pide reforzar vigilancia en aeropuertos por alerta de ingreso de nueva variante de gripe H3N2 al Perú

A través de un comunicado, la institución instó a las autoridades a tomar medidas ante el eventual ingreso de la variante K | Video: Canal N

La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta al Ministerio de Salud (Minsa) sobre la necesidad de tomar medidas inmediatas frente al riesgo de ingreso de la nueva variante de gripe H3N2 al Perú. El organismo instó a fortalecer la vigilancia epidemiológica en los puestos de control de aeropuertos y terminales terrestres, focalizando la atención en viajeros provenientes de Europa y Estados Unidos.

Previamente, el Ministerio de Salud (Minsa) había comunicado que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y garantizó la provisión de un servicio de salud oportuno. Además, instó a los viajeros procedentes de Europa y Estados Unidos a acudir a los establecimientos de salud y detallar su historial de viaje si presentan algún síntoma.

Desconocimiento de la ‘supergripe’ en aeropuerto de Lima

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la principal puerta por donde podría hacer su ingreso la nueva variante del virus H3N2, la mayoría de los pasajeros desconoce información sobre el virus, lo que refleja una escasa difusión del riesgo real en la terminal aérea más importante del país, según constató Latina Noticias.

La Dirección Regional de Salud del Callao ha reactivado procedimientos de vigilancia: si se detecta a bordo de una aeronave a un viajero con fiebre, tos persistente o dificultad respiratoria, el personal médico interviene de inmediato y la nave es dirigida a una zona remota para su evaluación, explica Rigoberto Robles, director ejecutivo de Sanidades Internacionales.

Perú registrará mayor ingreso de viajeros por fiestas de fin de año

Asimismo, se ha informado que el vacunatorio internacional del aeropuerto está disponible para quienes no cuenten con las vacunas contra la influenza y el neumococo, destinadas especialmente a niños y adultos mayores.

Frente a la presencia del H3N2 en tránsito por el aeropuerto, la Dirección de Salud del Callao coordina un plan de información para pasajeros y trabajadores. El objetivo es detectar de forma temprana posibles entrada y propagación del virus y evitar que la situación derive en un escenario de saturación sanitaria similar al experimentado con el COVID-19.

Cabe recordar que, en 2020, ante la alerta por la llegada del coronavirus, el Minsa implementó un protocolo de vigilancia epidemiológica similar, con controles en aeropuertos y terminales terrestres, aislamiento de sospechosos y rastreo de contactos. Sin embargo, la alta transmisibilidad del virus y el flujo de viajeros permitieron la llegada y rápida expansión del virus. Esta situación expuso las graves deficiencias del sistema sanitario y, junto con el impacto de la enfermedad y las decisiones políticas, llevó a que el Perú registrara la mayor tasa de mortalidad por la pandemia a nivel mundial.

Otras recomendaciones de la Defensoría

La Defensoría propuso otras recomendaciones como actualizar los planes de contingencia para enfermedades respiratorias agudas, asegurar la disponibilidad de personal, insumos, medicamentos, equipos de protección y camas hospitalarias, con énfasis en hospitales de referencia. Asimismo, exhortó al Minsa, gobiernos regionales, EsSalud, Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas a incrementar la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

La institución también recomendó intensificar las campañas de vacunación contra la influenza, priorizando a menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, gestantes y personas con comorbilidades. Se solicitó garantizar la distribución oportuna de vacunas en todos los establecimientos de salud.

Si bien el Minsa calificó el riesgo epidemiológico en el país como leve a moderado, la Defensoría advirtió que el aumento de viajes por las festividades de fin de año incrementa la posibilidad de ingreso de la nueva variante: “Urge adoptar medidas preventivas inmediatas”, señala el comunicado.

La institución enfatizó la importancia de actuar con rapidez para proteger a la población y garantizar una respuesta efectiva frente a una eventual propagación de la gripe H3N2.