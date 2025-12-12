Gripe H3N2 en Perú: preguntas y respuestas de la influenza que genera alerta en el país

Médico experto aclara dudas respecto a la Gripe Influenza H3N2. Canal N

La alerta internacional por el aumento de casos de gripe A H3N2, especialmente del subclado K, generó inquietud en el sector salud peruano. Mientras en Europa y Estados Unidos los hospitales experimentan una mayor presión por nuevos contagios, en Perú las autoridades intensifican la vigilancia ante la posible llegada del virus durante las festividades de fin de año. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que “el riesgo de brotes en el Perú es actualmente de leve a moderado”, enfatizando que la situación requiere observación rigurosa, pero no alarma social.

En este contexto, el doctor Juan Villena, médico infectólogo, ofreció explicaciones clave sobre la naturaleza del virus H3N2 y su comparación con la COVID-19. “La influenza H3N2 es una variante estacional del virus de la gripe, frecuente en todo el mundo. Puede provocar fiebre alta, malestar general y, ocasionalmente, complicaciones en personas vulnerables”, detalló Villena.

El especialista recordó que la pandemia por la COVID-19 dejó huellas duraderas en la sociedad, especialmente en la percepción colectiva sobre los riesgos de enfermedades respiratorias. Según el infectólogo, “seguimos con el trauma y la preocupación que provocó el COVID-19”, pero matizó que el comportamiento de esta variante de influenza debe entenderse con serenidad y evidencia científica.

El Minsa mantiene activos sus sistemas de vigilancia epidemiológica en puntos de ingreso internacional y redes de salud regionales, coordinando con organismos especializados para anticiparse a posibles casos importados. Aunque hasta el momento no se ha registrado la presencia del subclado K en el país, las autoridades subrayan la importancia de la detección temprana y la aplicación de protocolos estrictos para cortar cualquier posible cadena de transmisión.

¿Es la H3N2 tan peligrosa como la COVID-19?

El doctor Villena comparó la gravedad de la H3N2 y la COVID-19, subrayando que “ni siquiera el COVID-19 es recontra mortal, como muchos piensan. El problema fue la cantidad de personas infectadas”. Explicó que, en enfermedades respiratorias virales, el riesgo individual es relativamente bajo, pero la transmisión masiva puede traducirse en un número significativo de casos severos y fallecimientos.

“No es que el virus sea muy agresivo, sino que infecta a mucha gente, y un pequeño porcentaje fallece. Si la cifra de infectados se multiplica, el impacto se vuelve visible”, afirmó el especialista.

Villena también se refirió a la memoria colectiva que dejó la pandemia: “Claro que estamos traumados, pero no tanto por el virus, sino por nuestro sistema de salud”. Señaló que el sistema sanitario peruano “no ha aprendido las lecciones del COVID-19” y permanece con deficiencias estructurales que dificultan una respuesta ágil ante nuevos brotes.

“La salud no es un negocio; debe ser la prioridad para garantizar que la población se mantenga sana y productiva”, sostuvo Villena.

El especialista insistió en que, ante síntomas leves (congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza), la mayoría de los casos puede manejarse con cuidados habituales en casa, siempre que no se trate de personas en grupos de riesgo.

“No se requiere acudir al hospital salvo complicaciones o factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades crónicas o inmunosupresión”, puntualizó.

¿Cuáles son las claves para prevenir la H3N2 según el especialista?

Según el doctor Juan Villena, la vacunación sigue siendo la principal estrategia para prevenir la influenza H3N2. El especialista recomendó enfáticamente que las personas en los grupos de riesgo —adultos mayores de sesenta y cinco años, individuos con enfermedades crónicas y menores de cinco años— reciban la vacuna estacional, la cual se encuentra disponible en los centros de salud públicos.

El médico infectólogo subrayó que “las vacunas han sido decisivas para erradicar enfermedades como la polio y la viruela”, recordando la eficacia histórica de la inmunización. Si bien las vacunas actuales ofrecen protección contra las principales cepas del H3N2, Villena precisó que podrían surgir variantes nuevas para las que se requiera mayor especificidad.

“Lo ideal sería contar con una vacuna dirigida exactamente al subclado dominante, pero la vacunación anual protege contra el grupo general de virus H3N2”, indicó.

El especialista también aconsejó adoptar medidas preventivas cotidianas, como lavarse las manos, usar mascarilla ante síntomas respiratorios y evitar reuniones si se presenta malestar, acciones que considera fundamentales para reducir el riesgo de transmisión. Advirtió además que aquellas personas que regresen de regiones con alta circulación viral deben buscar atención médica de inmediato ante cualquier síntoma para evitar la propagación de la enfermedad.

Minsa informa sobre acciones frente a la H3N2

De acuerdo con el último informe del Minsa, “el subclado K no se ha identificado en Sudamérica”, una situación que posibilitó mantener la vigilancia en niveles preventivos y no reactivos. El monitoreo permanente se realiza a través del sistema de alerta epidemiológica nacional, que contempla la notificación y el control de cualquier caso sospechoso en tiempo real.

El Ministerio precisó que “las vacunas actuales continúan protegiendo contra hospitalización y cuadros graves” de influenza, y reiteró el llamado a los grupos vulnerables.

“Menores de cinco años, adultos mayores y personas con comorbilidades deben acercarse a los centros de salud para recibir su dosis”, precisó la entidad. Estas acciones son complementadas con campañas de información pública de cara a las festividades, donde el aumento de viajeros puede elevar los riesgos de introducción viral.

Finalmente, el Minsa aseguró que mantiene la “coordinación constante con la Organización Panamericana de la Salud para actualizar protocolos y estrategias según la evolución internacional de la influenza A H3N2 subclado K”, reafirmando su compromiso con la protección de la salud pública en el país.