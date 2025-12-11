Tren Lima–Chosica: así fue el primer viaje sin pasajeros de los vagones Caltrain

“¡Falta muy poco para estar a tu servicio!” Esa era la frase escrita en uno de los vagones Caltrain que partió hoy rumbo a Chosica en el primer recorrido de prueba del polémico tren Lima–Chosica, proyecto anunciado durante la gestión de Rafael López Aliaga, pero que recién empieza a mostrar avances concretos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima programó la marcha de prueba para este jueves a las 7:00 a.m. Desde muy temprano, el espacio que durante por lo menos dos meses funcionó como depósito de los trenes fue acondicionado con un estrado para recibir a las autoridades.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, llegó acompañado de la ministra de Economía, Denisse Miralles, y del presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, así como de regidores metropolitanos y otros altos funcionarios. El gran ausente fue el presidente José Jerí, pese a que días antes se había mencionado su posible asistencia.

Tren Lima–Chosica: así se desarrolló el primer desplazamiento técnico de los vagones Caltrain

¿Cómo será la marcha en vacío de los trenes?

En este primer desplazamiento solo se trasladan cinco vagones y una locomotora Caltrain. El convoy es remolcado hacia Chosica por un coche del Ferrocarril Central, que sí cuenta con autorización para operar. El viaje inició en la Estación Monserrate, continuó por el Parque de la Muralla y culminará en Chosica. Una vez allí, el material será inspeccionado, se completarán los fluidos necesarios y la locomotora Caltrain asumirá el traslado del resto de equipos que aún permanecen almacenados.

Al llegar al Parque de la Muralla, el tren hizo una breve parada para que el alcalde de Lima y el presidente de Proinversión subieran a revisar los vagones. Los coches presentados a la prensa lucían limpios y en buen estado, en contraste con las imágenes difundidas durante una inspección previa de la Contraloría, donde se observaron piezas oxidadas y cables expuestos.

Avance del Tren Lima–Chosica: convoy Caltrain realiza su primer desplazamiento técnico

Renzo Reggiardo niega politización del proyecto

El alcalde de Lima respondió algunas preguntas de la prensa antes de la llegada del convoy con los trenes. Además de adelantar que viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para implementar el proyecto en el menor tiempo posible, también fue consultado sobre el supuesto uso político que el líder de su partido habría dado al tren.

Al respecto, Reggiardo negó que este sistema de transporte tenga como fin generar réditos políticos y rechazó dichas afirmaciones.“Decir que esto es para ser utilizado políticamente, lo dejo en manos de quienes lo dicen. Yo discrepo diametralmente y no estoy de acuerdo con esa postura, pero cada quien tiene el derecho de opinar. Somos un país en el que se respeta la libertad de expresión y en esa línea nosotros, no vamos a entrar en mayores detalles”, afirmó.

La MML presentó el tren como un proyecto que revolucionará el transporte entre el Cercado y Lima

El burgomaestre resaltó la importancia de la primera marcha en vacío dentro del proyecto y agradeció el apoyo del Ejecutivo, con quien, según dijo, mantuvo comunicación constante.“Por supuesto, reitero mi agradecimiento a Proinversión, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Gobierno Central en su conjunto, porque han entendido que esta obra es un gran aporte para nuestros compatriotas y los miles de personas que sufren mucho para trasladarse. Sobre todo de Lima Este.”