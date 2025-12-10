Perú

Chiclayo: Fiscalía investiga a tiktokero acusado de incitar destrucción del árbol de Navidad de la Municipalidad

Jordi Rioja Cruzado, creador de contenido digital, permanece detenido mientras la Tercera Fiscalía Provincial indaga si instigó el ataque al árbol navideño municipal. El adorno agudizó críticas al gasto público y la gestión edil por parte de vecinos y usuarios en redes sociales

Un influencer fue detenido luego
Foto: Roger García (Twitter) / Prensa Enlace Informativo

La Fiscalía de Chiclayo abrió una investigación preliminar de 60 días contra el tiktoker Jordi Rioja Cruzado, quien permanece en la Comisaría César Llatas tras ser acusado de incitar la destrucción del árbol navideño instalado en el Parque Principal de Chiclayo.

Este proceso, informado por el Ministerio Público, emerge en un clima marcado por la viralización de videos y fuertes discusiones en redes sociales acerca del diseño y costo de la estructura municipal.

El caso inició cuando el gerente municipal Carlos Paredes García denunció que Rioja Cruzado, junto a otras ocho personas aún no identificadas, habría causado daños a la estructura.

Según el abogado Carlos Lazo, la fiscalía dirige diligencias como la revisión de registros audiovisuales y declaraciones oficiales para determinar si existe responsabilidad penal en los hechos, catalogados como presunto daño a la propiedad pública.

La estructura del árbol, una armazón cónica cubierta con tela blanca, se convirtió en centro del debate tras el encendido oficial del 8 de diciembre, cuando la Municipalidad de Chiclayo, liderada por Janet Cubas Carranza, reconoció que solo estaba al 50 % de avance.

Vecinos y turistas cuestionaron el resultado, comparándolo de forma negativa con instalaciones previas y catalogando la decoración como insuficiente o poco representativa de las festividades.

En este escenario, Jordi Rioja Cruzado realizó una transmisión en vivo en la que expresó su malestar, retiró parte de la tela del árbol y fue intervenido por agentes de la Policía Nacional.

El acto llevó a que la autoridad local insista en la denuncia penal y califique la situación como un acto de vandalismo reiterado, refiriendo que el influencer ya tuvo al menos cuatro detenciones previas, según sus declaraciones públicas.

El tiktoker Jordi Rioja Cruzado, de 26 años, fue detenido tras vandalizar árbol navideño que causó críticas en Chiclayo| Existosa Noticias

Críticas a la gestión, gasto público y respuesta municipal

Además del arresto, el caso expuso la inversión municipal: distintos reportes periodísticos y declaraciones de la alcaldesa Cubas Carranza sitúan en aproximadamente 20 mil soles el costo de toda la decoración de la plaza, aunque la autoridad aclaró que la suma no corresponde solo al árbol navideño.

La funcionaria defendió la austeridad de la gestión y negó indicios de corrupción, señalando que se cumplen las reglas y controles internos en la contratación de servicios públicos.

Las declaraciones públicas y los testimonios de vecinos subrayan la comparación negativa respecto a años anteriores y la decepción sobre el sentido festivo de la decoración.

Algunos residentes describieron la estructura como “arma” o “vergüenza”. Comentarios de este tipo circularon en plataformas como Facebook y TikTok, donde el video del incidente con Jordi Rioja Cruzado alcanzó amplia difusión.

Fuente: 24 Horas

La alcaldesa, en conferencia de prensa, confirmó que el árbol aún no estaba terminado y que la inauguración oficial se retrasó por priorizar actividades religiosas para el 8 de diciembre. Admitió dificultades en el canal de comunicación con los vecinos pero asegura estar trabajando para mejorar el vínculo y la transparencia.

Mientras la investigación fiscal sigue su curso, el incidente se ha transformado en reflejo del clima político tenso y de la magnificación del debate ciudadano sobre las prioridades y el gasto municipal de Chiclayo.

ChiclayoNavidad 2025Árbol de Navidadperu-noticias

