Lista 22 del Fonavi tendrá beneficiarios sin rango de edad e incluirá a 31 mil 794

Infobae Perú pudo conocer que la última devolución de aportes al Fonavi del 2025 no definirá su padrón por edad, como se contemplaba anteriormente. Es decir, irá inclusive para menores de 60 años

Los menores de 60 años, que estén debidamente acreditados podrán ser parte del nuevo grupo de pago del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

La Lista 22 del Fonavi se pagará desde el jueves 18 de diciembre en el Banco de la Nación, informó Jorge Milla, de la Comisión Ad Hoc que gestiona las devoluciones de aportes al extinto fondo de vivienda, a Infobae Perú en exclusiva.

Pero la novedad esta vez es que no habrá un límite de edad para ser escogido en el padrón. Como se sabe, solo estarán fonavistas que no han recibido un monto de devolución anteriormente, y cuyos aportes hayan sido ya acreditados por la Secretaría Técnica.

Como se recuerda, anteriormente se planteaba que fueran fonavistas desde los 65 años de edad en adelante, pero Jorge Milla pudo confirmar a Infobae Perú que inclusive menores de 60 años podrán ser escogidos. Sin embargo, se trata de la devolución para el menor grupo de beneficiarios, de 31 mil 794.

Un grupo menor de beneficiarios
Un grupo menor de beneficiarios recibirá la devolución de la Lista 22, pero esta vez no habrá un rango de edades que limite a los que se incluyen en el pago. - Crédito Banco de la Nación

Lista 22 no tiene rango de edad

“Se modifico el acuerdo inicial. Ya no hay rango de edad”, reveló Milla a Infobae Perú. Así, para el padrón se ha considerado que puedan ser incluidos fonavistas que no recibieron una devolución a la fecha, pero sin límite de edad. “Incluido los de menores de 60 años”, agrega el representante de la Comisión Ad Hoc.

Como se sabe, este pago se realizará en el Banco de la Nación desde el próximo jueves 18 de diciembre, fecha en que empezará el cobro de la Lista 22 para los casi 32 mil fonavistas. Asimismo, se debe recordar que el banco anteriormente detalló un cronograma para recibir a los beneficiarios del Reintegro 4, por lo que podría repetirse este caso en para la Lista 22.

Menos de 32 mil fonavistas

Como informó Infobae Perú anteriormente, los representantes de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc habían revelado que los anteriores parámetros de edad, el rango que se iba a considerar, se habían tomado por razones de los limitados recursos con los que se cuenta. También expresaron su preocupación por la falta de presupuesto (en la Ley del Presupuesto Público para 2026) para continuar con la devolución.

Fonavistas piden por mayor presupuesto
Fonavistas piden por mayor presupuesto para las devoluciones. - Crédito Fenaf Perú

Sin embargo, ahora ya no se considerará un límite de edad. Es decir, solo se tomará en cuenta al universo de fonavistas que aún no reciben un monto de sus aportes. A pesar de esto, los beneficiarios serán menos de 32 mil exfonavistas.

Esto se debe a que así lo decidió al Secretaría Técnica de la PCM, ahora con funcionarios del gobierno de José Jerí. Ante esto, “los fonavistas y dirigentes tomaron con sorpresa e indignación el número reducido de fonavistas que integran el Grupo de Pago N°22″, se pronunció la Fenaf Perú en su momento,

Ante esto, la asociación de fonavista recibió con sorpresar que durante todo un año, desde que se aprobó la Lista 21, solo se ha validado la información de 32 mil exfonavistas. Como se saben, estos grupos de pago se aprueban para exaportantes que aún no han recibido un solo sol de devolución. "Es muy poco para un trabajo de un año“, apuntó Jorge Milla para Infobae Perú entonces.

