Cronograma de diciembre 2025 del Banco de la Nación: Pago de pensiones, sueldos y bonos

El lunes 24 de noviembre se dio la última fecha para pagos del cronograma del Banco de la Nación del mes para los trabajadores públicos y jubilados de las pensiones públicas de la ONP. Pero ya el viernes 5 de diciembre empezarán los días de cobro del siguiente desembolso para el sector público y pensionistas.
Se seguirá el mismo patrón: los primeros que podrán cobrar sus pagos en el Banco de la Nación serán los jubilados de la Ley 19990 , mientras que los funcionarios cobrarán sus sueldos a partir del martes 16 de diciembre.
Pero este mes de diciembre tendrá un pago extra en la misma planilla y fecha. Se trata de un bono que siempre se entrega: en el caso de los trabajadores públicos (y pensionistas a cargo del Estado) estos recibirán el aguinaldo de S/300, pero en el caso de pensiones entregadas por la ONP, estas vendrán con una gratificación equivalente a una pensión extra.
Cronograma para Ley 19990
Los jubilados cobrarán su pensión doble (monto normal más gratificación equivalente a su pensión), según el cronograma de pagos. Estos seran los de la Ley N° 19990, en los primeros días del mes de diciembre:
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de diciembre
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - miércoles 10 de diciembre
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - jueves 11 de diciembre
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - viernes 12 de diciembre
Por otro lado, los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a las fechas del domingo 16 al sábado 29 de diciembre.
Asimimo, el sábado 15 de diciembre se les depositará a los pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Y en estos casos, el pago a domicio será del del sábado 22 al sábado 29 de diciembre.
Cronograma de pensiones 20530
Como se informó anteriormente, la única modificación este año al cronograma de pagos (resolución Viceministerial N° 0003-2025-EF/11.01) ha sido para los pensionistas del decreto legislativo 20530.
Estas son las fechas en diciembre actualizadas para este cobro:
- El jueves 11 de diciembre cobran: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional
- El viernes 12 de diciembre cobran: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- El lunes 15 de diciembre cobran: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
- El martes 16 de diciembre cobran: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Cronograma de remuneraciones
Asimismo, según la resolución ya aprobada, estas son las fechas para que cobren los trabajadores estatales sus remuneraciones:
- El martes 16 de diciembre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas
- El miércoles 17 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo
- El jueves 18 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil
- El viernes 19 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.