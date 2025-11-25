Cronograma de diciembre 2025 del Banco de la Nación: Pago de pensiones, sueldos y bonos

Ojo a las últimas fechas del año para cobrar los sueldos y pensiones. En diciembre acaban los cronogramas de 2025, y se espera la publicación del de 2026. - Crédito Banco de la Nación

El lunes 24 de noviembre se dio la última fecha para pagos del cronograma del Banco de la Nación del mes para los trabajadores públicos y jubilados de las pensiones públicas de la ONP. Pero ya el viernes 5 de diciembre empezarán los días de cobro del siguiente desembolso para el sector público y pensionistas.

Se seguirá el mismo patrón: los primeros que podrán cobrar sus pagos en el Banco de la Nación serán los jubilados de la Ley 19990 , mientras que los funcionarios cobrarán sus sueldos a partir del martes 16 de diciembre.

Pero este mes de diciembre tendrá un pago extra en la misma planilla y fecha. Se trata de un bono que siempre se entrega: en el caso de los trabajadores públicos (y pensionistas a cargo del Estado) estos recibirán el aguinaldo de S/300, pero en el caso de pensiones entregadas por la ONP, estas vendrán con una gratificación equivalente a una pensión extra.

Trabajadores del Estado y pensionistas cobran sus remuneraciones y montos de jubilaciones en el Banco de la Nación, en grupos grandes, y en fechas determinadas por el cronograma BN. - Crédito Andina

Cronograma para Ley 19990

Los jubilados cobrarán su pensión doble (monto normal más gratificación equivalente a su pensión), según el cronograma de pagos. Estos seran los de la Ley N° 19990, en los primeros días del mes de diciembre:

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - miércoles 10 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - jueves 11 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - viernes 12 de diciembre

Por otro lado, los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a las fechas del domingo 16 al sábado 29 de diciembre.

Los jubilados y trabajadores del sector público tienen un cronograma diferencia y ordenado para cobrar sus montos del mes en las oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Andina

Asimimo, el sábado 15 de diciembre se les depositará a los pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Y en estos casos, el pago a domicio será del del sábado 22 al sábado 29 de diciembre.

Cronograma de pensiones 20530

Como se informó anteriormente, la única modificación este año al cronograma de pagos (resolución Viceministerial N° 0003-2025-EF/11.01) ha sido para los pensionistas del decreto legislativo 20530.

Estas son las fechas en diciembre actualizadas para este cobro:

El jueves 11 de diciembre cobran: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

El viernes 12 de diciembre cobran: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

El lunes 15 de diciembre cobran: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

El martes 16 de diciembre cobran: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Los trabajadores púiblicos cobrarán justo luego de la quincena del mes. - Crédito Andina

Cronograma de remuneraciones

Asimismo, según la resolución ya aprobada, estas son las fechas para que cobren los trabajadores estatales sus remuneraciones:

martes 16 de diciembre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Elcobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros , el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas

El miércoles 17 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo

El jueves 18 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil

El viernes 19 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.