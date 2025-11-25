Perú

Cronograma de diciembre 2025 del Banco de la Nación: Pago de pensiones, sueldos y bonos

Fechas de desembolsos. En diciembre, por Navidad, se entregará el aguinaldo a trabajadores públcios y la gratificación a pensionistas de la ONP

Ojo a las últimas fechas del año para cobrar los sueldos y pensiones. En diciembre acaban los cronogramas de 2025, y se espera la publicación del de 2026. - Crédito Banco de la Nación

El lunes 24 de noviembre se dio la última fecha para pagos del cronograma del Banco de la Nación del mes para los trabajadores públicos y jubilados de las pensiones públicas de la ONP. Pero ya el viernes 5 de diciembre empezarán los días de cobro del siguiente desembolso para el sector público y pensionistas.

Se seguirá el mismo patrón: los primeros que podrán cobrar sus pagos en el Banco de la Nación serán los jubilados de la Ley 19990 , mientras que los funcionarios cobrarán sus sueldos a partir del martes 16 de diciembre.

Pero este mes de diciembre tendrá un pago extra en la misma planilla y fecha. Se trata de un bono que siempre se entrega: en el caso de los trabajadores públicos (y pensionistas a cargo del Estado) estos recibirán el aguinaldo de S/300, pero en el caso de pensiones entregadas por la ONP, estas vendrán con una gratificación equivalente a una pensión extra.

Trabajadores del Estado y pensionistas
Trabajadores del Estado y pensionistas cobran sus remuneraciones y montos de jubilaciones en el Banco de la Nación, en grupos grandes, y en fechas determinadas por el cronograma BN. - Crédito Andina

Cronograma para Ley 19990

Los jubilados cobrarán su pensión doble (monto normal más gratificación equivalente a su pensión), según el cronograma de pagos. Estos seran los de la Ley N° 19990, en los primeros días del mes de diciembre:

  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de diciembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - miércoles 10 de diciembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - jueves 11 de diciembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - viernes 12 de diciembre

Por otro lado, los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a las fechas del domingo 16 al sábado 29 de diciembre.

Los jubilados y trabajadores del
Los jubilados y trabajadores del sector público tienen un cronograma diferencia y ordenado para cobrar sus montos del mes en las oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Andina

Asimimo, el sábado 15 de diciembre se les depositará a los pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Y en estos casos, el pago a domicio será del del sábado 22 al sábado 29 de diciembre.

Cronograma de pensiones 20530

Como se informó anteriormente, la única modificación este año al cronograma de pagos (resolución Viceministerial N° 0003-2025-EF/11.01) ha sido para los pensionistas del decreto legislativo 20530.

Estas son las fechas en diciembre actualizadas para este cobro:

  • El jueves 11 de diciembre cobran: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional
  • El viernes 12 de diciembre cobran: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
  • El lunes 15 de diciembre cobran: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
  • El martes 16 de diciembre cobran: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Los trabajadores púiblicos cobrarán justo
Los trabajadores púiblicos cobrarán justo luego de la quincena del mes. - Crédito Andina

Cronograma de remuneraciones

Asimismo, según la resolución ya aprobada, estas son las fechas para que cobren los trabajadores estatales sus remuneraciones:

  • El martes 16 de diciembre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas
  • El miércoles 17 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo
  • El jueves 18 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil
  • El viernes 19 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.

