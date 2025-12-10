Perú

Lista 22 del Fonavi: Esta es la fecha de pago exacta que los fonavistas buscan aprobar

Se viene el último pago del año en el marco de la devolución de aportes del Fonavi. Esto es lo que se sabe

Fonavistas piden por mayor presupuesto
Fonavistas piden por mayor presupuesto para las devoluciones. - Crédito Fenaf Perú

Miles de fonavistas se alistan para cobrar por primera vez un monto de devolución de los aportes que hicieron en la década de 1980 y 1990 al Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado que tendría que haberles dado mayor beneficio, pero del que sacaron poco apoyo.

A pesar de esto, muchos aportaron durante años, y ahora exigen la devolución de estos montos (ya hay una Ley que implementa esto), y para eso se creo la Comisión Ad Hoc para gestionarlas. Ya van varios años en que se han generado grupos de pago, y ahora está a puertas de la aprobación del grupo de pago conocido como la Lista 22.

Como las 21 listas anteriores, esta irá para un grupo de exfonavistas que no han recibido ninguna devolución de su dinero a la fecha y quienes ya han acreditados aportes que haya realizado en su momento. Ahora, según declaraciones de representantes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú en la Comisión Ad Hoc a Infobae Perú, esta devolución está a punto de aprobarse, y desde ese frente buscan que la fecha para el inicio de este pago sea el próximo jueves 18 de diciembre.

La Lista 22 del Fonavi
La Lista 22 del Fonavi se proyecto pagar en diciembre, pero un informe de la PCM contempla pagar al menor grupo de fonavistas que no han recibido pago anterior hasta la fecha. - Crédito Presidencia

¿Quiénes conforman la Lista 22?

Según Infobae Perú pudo conocer, estos son los detalles importantes para el pago de la Lista 22.

  • El rango de edad a considerarse para exfonavistas beneficiarios será de 65 años a más.
  • Para el el caso de fallecidos fonavistas, donde los herederos cobran por ellos, se considerará a los que hubieran tenido 80 años a más a la fecha.
  • El grupo de pago estará conformado por fonavistas que a la fecha no han cobrado y de los cuales la Secretaria técnica logro acreditar Periodos o Aportaciones efectuadas al Fonavi
  • También en dicho grupo de pago se incorporaría a fonavistas en evaluación por obras de agua y/o desagüe así como a fonavistas que acedieron a préstamos del Banco de Materiales para calaminas
  • Sin embargo, solo se validarían un grupo de beneficiarios de 32 mil exfonavistas.

¿Solo a 32 mil fonavistas?

Como se informó anteriormente, los representantes de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc revelaron que dichos parámetros de edad se consideraron por razones de los limitados recursos con los que se cuenta. Además, expresaron su preocupación por la falta de presupuesto para continuar con la devolución.

La Lista 22 se pagaría
La Lista 22 se pagaría en diciembre y se anda preparando todo para la implementación. Mientras, el MEF ha cambiado a su representante. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pero inclusive con eso, se planteaba que el grupo de pago fuera para un grupo más grande de beneficarios. Ahora según fuente de la Fenaf Perú, el grupo solo sería de 32 mil exfonavistas. “Los fonavistas y dirigentes tomaron con sorpresa e indignación el número reducido de fonavistas que integran el Grupo de Pago N°22″, se pronunció la Fenaf Perú.

Según los representantes de la Fenaf Perú, en la Comisión Ad Hoc para la devolución de montos del Fonavi, también sorprende que durante todo un año, desde que se aprobó la Lista 21, solo se ha validado la información de 32 mil exfonavistas. Como se saben, estos grupos de pago se aprueban para exaportantes que aún no han recibido un solo sol de devolución.

“Solo se incorporarán 3.500 Fonavistas que estaban en evaluación por obras de agua y desagüe, de más de 45 mil. Es demasiado poco para un trabajo de un año“, apuntó Jorge Milla para Infobae Perú.

