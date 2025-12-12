Dayanita se cruza con Miguel Rubio pero no se miran y le juega pesada broma: “El chico que está ahí no sirve”

La comediante y su expareja coincidieron en un espectáculo musical, pero ni las cámaras lograron que cruzaran miradas o palabras, dejando claro que cada uno sigue su propio camino tras el conflicto reciente (América TV)

Dayanita y Miguel Rubio volvieron a coincidir en un espacio público tras las denuncias y el enfrentamiento que expusieron su vida privada semanas atrás.

La comediante asistió como parte de un espectáculo musical y se mostró incómoda al advertir la presencia de su expareja, quien también participaba de la actividad. Aunque se encontraron en el mismo ambiente, ninguno optó por saludar al otro y ambos mantuvieron un silencio absoluto sobre lo ocurrido en la vía pública.

Durante una entrevista, Dayanita remarcó que su prioridad son sus proyectos laborales y evitó responder sobre el conflicto. Rubio, por su parte, sostuvo que no buscaba generar tensión y señaló que cada uno continúa su camino.

El cruce público que expuso la distancia

El reencuentro en pleno show reveló la tensión latente entre Dayanita y Miguel Rubio, quienes compartieron el mismo espacio sin mirarse y marcaron una distancia imposible de disimular. (América TV)

Dayanita participaba en la conducción de un show musical cuando uno de los integrantes de la orquesta lanzó una broma vinculada a la soltería. La humorista reaccionó con un comentario directo hacia su expareja, presente entre el público.

“El chico que está ahí no sirve, por favor, se puede retirar. Gracias”, expresó mientras se giraba para no mirarlo y le tocaba el pecho antes de alejarse. Su gesto evidenció la incomodidad que predominaba en el ambiente y dejó claro que la cercanía con Miguel Rubio no formaba parte de sus planes.

Minutos después, la comediante fue consultada por el programa matutino que cubría el evento. Ella afirmó que se concentra en sus actividades y prefirió mantener distancia del conflicto previo. “Estoy bien, gracias a Dios. Este año ha sido mi peor año por mi inmadurez, pero el año que viene viene con fuerza”, señaló, evitando profundizar en la pelea reciente que los llevó a realizar denuncias.

Cuando se le preguntó si conocía que Miguel también había sido invitado, Dayanita respondió que no estaba al tanto y aseguró que no tendría inconvenientes en coincidir, aunque reiteró que no tocaría ningún asunto relacionado con su ruptura. “Esos temas no pienso tocar. Quiero mantenerme al margen de todo”, dijo antes de intentar dar por cerrada la conversación.

La tensión se mantuvo durante el resto del evento. Ambos se encontraban a metros de distancia. Ninguno buscó un saludo o cruce de palabras. La incomodidad se hizo evidente incluso para quienes asistieron como espectadores del espectáculo.

Las respuestas de Dayanita ante las insistencias

Ante la presión de la prensa, la comediante optó por cerrar toda conversación sobre su expareja, insistiendo en que desea enfocar su energía en proyectos profesionales y no en polémicas. (América TV)

La reportera insistió en obtener una reacción sobre la confrontación pública que semanas atrás terminó con denuncias y exposición mediática. Dayanita decidió cortar la entrevista para no volver sobre un tema que considera cerrado. “No pienso tocar más esos temas, gracias”, expresó antes de retirarse, dejando en claro su decisión de no alimentar la polémica.

La comediante explicó que prefiere enfocarse en sus compromisos profesionales, incluidos proyectos vinculados a su trabajo en La Casa de la Comedia. Aseguró que planea dejar atrás todo lo ocurrido. “Yo voy a llevar siempre los bonitos recuerdos en todo momento. Ya llegará su momento de conversar”, mencionó, sin abordar la denuncia interpuesta por Rubio.

Ante una última pregunta sobre si se sentía tranquila en medio de la exposición mediática, la artista respondió brevemente: “Gracias a Dios”. La declaración confirmó que, aunque quiso mantener la serenidad, la situación aún generaba sensibilidad en su entorno laboral.

La entrevista fue interrumpida por la propia comediante, quien se retiró para no continuar respondiendo sobre su vida privada. El ambiente quedó en silencio mientras el equipo de grabación concluía su cobertura.

La postura de Miguel Rubio tras la coincidencia pública

El actor sostuvo que su presencia en el evento era estrictamente profesional y enfatizó que no busca nuevos enfrentamientos, asegurando que cada uno continúa su vida sin rencores. (América TV)

Miguel Rubio también ofreció declaraciones y sostuvo que no pretende reavivar el conflicto con su expareja. Afirmó que la coincidencia en el evento se trató de un compromiso laboral y que no había intención de generar un nuevo enfrentamiento. “Simplemente no vamos a llegar a decir: sabes qué, vamos a comenzar a pelear otra vez. Ella por su lado, yo por mi lado. Punto”, declaró ante las cámaras.

El actor aseguró que ambos continúan caminos distintos y que su presencia en la actividad estaba vinculada a proyectos personales. “He venido porque tengo proyectos aquí, gracias a Dios. Y pues nada, para adelante”, afirmó, dejando claro que no busca retomar la relación ni alimentar especulaciones.

Rubio añadió que no existían rencores pese al conflicto que ambos vivieron semanas atrás, el cual terminó en denuncias tras un enfrentamiento en plena vía pública. Se mostró sereno y evitó comentar detalles adicionales sobre el caso que aún genera atención mediática.

Mientras él ofrecía sus declaraciones, Dayanita ya se había retirado y evitaba cualquier cruce. La distancia entre ambos se evidenció a lo largo del evento, donde compartieron el mismo espacio sin mirarse ni dirigirse la palabra. La separación fue absoluta, incluso cuando las cámaras buscaron captar algún gesto que sugiriera acercamiento.

La actividad terminó sin incidentes. El público percibió la tensión, pero la comediante y el actor mantuvieron sus posturas. Ambos se centraron en sus compromisos profesionales y dejaron claro que la etapa compartida quedó atrás.