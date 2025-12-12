Perú

Cambios en la Iglesia Católica en Perú: papa León XIV nombra nuevos obispos en Piura y Chuquibamba

Con la llegada de Luciano Maza Huamán y Juan Carlos Asqui Pilco a la cabeza de estas diócesis, el Vaticano apuesta por reforzar el trabajo pastoral y responder a los retos sociales en dos importantes regiones del país

Papa León XIV podría viajar
Papa León XIV podría viajar a Perú en 2026. (Foto: Agencia Andina)

El Vaticano sacudió el escenario religioso de Perú al anunciar, este viernes 12 de diciembre, el nombramiento de nuevas autoridades eclesiásticas para Piura y Chuquibamba.

Según un comunicado oficial, el Papa León XIV ha elegido a Luciano Maza Huamán como arzobispo metropolitano de Piura y a Juan Carlos Asqui Pilco como obispo prelado de Chuquibamba, marcando un relevo significativo en el liderazgo de la Iglesia Católica en dos regiones estratégicas del país.

Las nuevas figuras reemplazan a antiguos responsables y asumen desafíos pastorales en contextos sociales y geográficos diversos. La decisión responde a la necesidad de dinamizar la estructura eclesiástica y renovar la conducción de comunidades que exigen cercanía y atención por parte de la jerarquía católica.

De acuerdo con la Santa Sede, los nombramientos buscan consolidar el rol del catolicismo y atender el llamado de las comunidades locales a contar con liderazgos formados, con amplio conocimiento de la realidad nacional.

Trayectorias y formación de los nuevos obispos

Luciano Maza Huamán, quien asume la arquidiócesis de Piura, nació en el distrito de Castilla, Piura, en 1957. A lo largo de su vida, cultivó una sólida formación en Filosofía en el Seminario San Luis Gonzaga de Jaén y en Teología en la Facultad Pontificia y Civil de Lima, según información del propio Vaticano.

Fue ordenado sacerdote en 1987, y desde entonces participó activamente en la vida parroquial y en la formación de nuevos sacerdotes como profesor, director espiritual y formador en el Seminario San Juan María Vianney.

Su recorrido incluye también la responsabilidad de vicario parroquial, párroco, canciller de la arquidiócesis y miembro de consejos diocesanos consultivos.

Recientemente, ejerció funciones como vicario general de Piura, labor que lo posicionó para suceder en este nuevo rol de liderazgo. La designación de Maza Huamán refuerza la imagen de un obispo cercano a la comunidad y con profundo arraigo regional.

A su vez, Juan Carlos Asqui Pilco asume la Prelatura Territorial de Chuquibamba, en Arequipa. Nacido en 1972 en Tacna, su camino religioso comenzó en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de Colombia, donde cursó Filosofía, y continuó en el Instituto Juan XXIII de Lima, donde obtuvo el bachillerato en Teología.

Fue ordenado sacerdote en el año 2000 y sirvió como vicario parroquial, párroco y asesor de movimientos juveniles en Ilo y Tacna.

Antes de esta designación, Asqui Pilco era obispo auxiliar de Tacna y Moquegua y administrador apostólico de Chuquibamba. Sus tareas pastorales han abarcado la promoción y fortalecimiento de estructuras eclesiásticas, con experiencia en la gestión de planes de evangelización y administración.

Nueva etapa para la Iglesia Católica en Perú

Con la llegada de Maza Huamán y Asqui Pilco a sus respectivas sedes, el Vaticano impulsa una etapa de fortalecimiento para la Iglesia Católica en Perú, enfatizando el acompañamiento pastoral en regiones clave como Piura y Chuquibamba.

Ambos nombramientos recuerdan que la Iglesia mantiene un compromiso con las particularidades culturales y sociales de cada territorio.

Las comunidades ven en sus pastores una orientación esencial para afrontar los retos cotidianos, bajo el liderazgo de figuras profundamente vinculadas a la vida local y religiosa.

