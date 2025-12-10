El papa León XIV planea visitar Perú en los primeros meses del 2026, confirma canciller: “Tenemos indicaciones”

Fuente: Canal N

El papa León XIV planea visitar Perú “en los primeros meses” de 2026, confirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, durante una rueda de prensa con medios internacionales.

El canciller fue consultado sobre el tema, ya que en 2026, además de elegir al presidente, los ciudadanos deberán votar por un Congreso que regresará a su estructura bicameral, lo que podría afectar las decisiones logísticas y políticas vinculadas a la visita.

“Lo que ha habido hasta el momento son expresiones de deseo del papa de visitar nuestro país. El mensaje que se le ha hecho llegar es que él es bienvenido en el momento en que él decida venir a nuestro país, será siempre bienvenido”, comentó.

“Todavía, no ha propuesto una fecha específica, pero sí tenemos indicaciones de que la idea que tiene es venir en los primeros meses del año. Así de impreciso es todavía la información que nos han dado”, agregó.

Hace unas semanas, en una reunión con la prensa, León XIV anunció que decidirá sus futuros desplazamientos después del Jubileo de la Juventud, el acto central del Año Santo 2025, cuya clausura se celebró el domingo 3 de agosto con una misa multitudinaria.

El año 2026 será clave para el país por la celebración de elecciones presidenciales y el retorno al Congreso bicameral, elementos que podrían incidir en la logística y política relacionadas con la visita

El evento representó la primera prueba del carácter del papa y de su relación con los jóvenes, después de que Juan Pablo II instaurase la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y el famoso “Hagan lío” de Francisco en la JMJ de Brasil en 2013.

“Durante el año del jubileo vamos adelante viviendo cada día y actividades, y el próximo año ya vamos a programar poco a poco. Yo encantado de viajar. El problema es programar con todos los compromisos, pero sí (voy a viajar), a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina pendientes también. Ir al Perú, por supuesto”, expresó.

En julio pasado, una delegación de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), encabezada por monseñor Carlos García Camader, entregó al pontífice una invitación oficial para visitar el Perú durante una audiencia privada en el Vaticano.

La solicitud se presentó a través de una carta en la que los obispos expresaron el afecto de la población y el deseo de contar con la presencia del pontífice, quien ejerció su ministerio pastoral en la nación casi cuatro décadas.

La delegación realizó su visita en el contexto de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, posterior a la misa presidida por León XIV en la basílica de San Pedro. La CEP comunicó el encuentro en su cuenta de X (antes Twitter) y manifestó el recibimiento esperado por el pueblo peruano.

Mención especial

En su primera aparición pública, el pontífice recordó a la diócesis de Chiclayo, la ciudad del norte peruano que ahora forma parte de una ruta turística. “Si me permiten también una palabra, un saludo… a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú”, proclamó desde el balcón de la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

Sus palabras generaron una gran ovación entre las decenas de miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, donde se podían ver numerosas banderas de países sudamericanos.