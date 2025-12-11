Perú

Tren Lima- Chosica: primera marcha en vacío, y sin pasajeros, inició hoy en el Parque de la Muralla

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, los ferrocarriles saldrán del parque donde están almacenados, hacia el Parque Taller en Chosica

El alcalde de Lima dio
El alcalde de Lima dio nuevos detalles del Proyecto del Tren Lima e informó que, en los próximos días, se realizarán las primeras pruebas sin pasajeros

La primera marcha en vacío y sin pasajeros del tren Lima-Chosica iniciará hoy, jueves 11 de diciembre, desde las 7:00 horas, en el Parque de la Muralla. Los vagones permanecían guardados desde su llegada de Estados Unidos.

Giuliana Calambrollo, regidora de la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML), precisó los ferrocarriles saldrán del parque donde están almacenados, hacia el Parque Taller en Chosica, para que se realice mantenimiento y llenado de fluidos necesarios para operar. Los trabajos mecánicos y técnicos forman parte del proceso previo a la operatividad comercial del servicio ferroviario. Además de la comuna, la coordinación incluye al Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa concesionaria.

Entre los funcionarios que estarán presentes se encuentra la ministra de Economía, Denisse Miralles Miralles; el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio Castro y el titular de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández Salazar.

Trenes donados por Caltrain llegaron
Trenes donados por Caltrain llegaron al puerto del Callao. (Foto: FB/MML)

Detalles técnicos

Durante la prueba, los equipos encargados evaluarán el sistema mecánico de los vagones y comprobarán el funcionamiento sobre los rieles. “Desde el jueves va a empezar un movimiento continuo de una locomotora con tres, cuatro o hasta cinco vagones que irán a Chosica a recibir mantenimiento. Se les va a poner los fluidos, los aceites y los líquidos que hagan falta para que los trenes estén en óptimas condiciones para operar”, señaló Calambrollo a Tv Perú.

La locomotora de la concesionaria Ferrocarriles Centrales Andinos encabezará el convoy hasta Chosica. “Una vez que la primera locomotora del tren de Lima esté lista, que esperemos sea en los próximos días, será la que realice el traslado de los 90 coches galería y también de las 19 locomotoras del Tren Lima-Chosica”, añadió la funcionaria.

El alcalde de LimaRenzo Reggiardo, aseguró que se mantienen activas las coordinaciones con el gobierno central y la ATU para ultimar los protocolos de la operación inaugural. El objetivo, indicó el burgomaestre, es beneficiar a los ciudadanos que residen en Lima Este a través de una infraestructura.

La Municipalidad de Lima, bajo
La Municipalidad de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, busca poner en marcha el Tren Lima-Chosica. (Andina)

La coneción con el corredor Javier Prado

El tren Lima-Chosica se podría conectar con el corredor de la Av. Javier Prado, uno de los ejes viales más transitados de Lima. La medida busca optimizar la movilidad urbana y reducir la congestión vehicular.

David Hernández explicó que el nuevo servicio ferroviario operará en varias fases, priorizando en la etapa inicial la conexión entre Chosica y Santa Clara, en el distrito de Ate. A partir de ese punto, se prevé la extensión del Corredor Rojo para permitir el enlace entre ambos sistemas de transporte, lo que facilitaría a los usuarios la transferencia entre servicios de manera eficiente.

El Corredor Rojo recorre el trayecto entre el puerto del Callao y Ate, transitando por avenidas de alta demanda como Javier Prado y La Marina. Con la posible ampliación del recorrido hasta Santa Clara, el tren Lima-Chosica se integrará funcionalmente al corredor, aliviando el tránsito en estos sectores y ampliando el alcance del sistema de transporte metropolitano.

La integración no se limitará a un solo punto. Se proyecta que la avenida La Cultura, en el distrito de Santa Anita, cercana al Mercado Mayorista y la planta de Backus, se convierta en otro nodo de interconexión clave.

Lima: el precio de la

