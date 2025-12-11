Perú

Sin oposición se aprueba la carretera UC-105 pese a ser una zona de narcopistas y minería ilegal: ¿Cómo votaron los congresistas?

Con 83 votos a favor, el Pleno dio luz verde a la vía promovida por Fuerza Popular en un corredor amazónico afectado por coca ilegal, minería y pistas clandestinas

Pista de aterrizaje de 900
Pista de aterrizaje de 900 m camuflada en un camino anexo a la UC-105. (Upper Amazon Conservancy).

Con un respaldo casi unánime, el Congreso de la República aprobó la ley que habilita la carretera UC-105 en Ucayali, una vía que atravesará un corredor amazónico donde coinciden la deforestación , cultivos ilegales de hoja de coca y narcopistas. La propuesta, impulsada por Fuerza Popular, avanzó con apoyo multipartidario, incluso entre bancadas tradicionalmente distantes, mientras especialistas y organizaciones ambientales advertían sobre los riesgos de ampliar la infraestructura en una zona dominada por economías ilícitas.

El registro de la sesión confirma 83 votos a favor, una abstención y ninguna oposición. Aunque 28 parlamentarios no participaron por estar ausentes o con licencia, no hubo un solo voto que cuestionara la norma destinada a abrir camino a una vía que conectará Pucallpa con Atalaya y, finalmente, con Puerto Breu, en la frontera con Brasil.

Un corredor donde avanza la ilegalidad

La carretera UC-105 forma parte de una ruta estratégica que conecta sectores donde sobrevuelos y reportes periodísticos han registrado cultivos ilegales de coca, minería informal, tala no autorizada y más de una docena de narcopistas.

Avance de la vía UC-105
Avance de la vía UC-105 y los caminos forestales alrededor de esta vía. (Universidad de Richmond)

Un reportaje de Epicentro TV mostró cómo la expansión de estas actividades ha acelerado la pérdida del bosque amazónico y consolidado un circuito logístico empleado por redes criminales transfronterizas.

Cómo votaron las bancadas

Todas las agrupaciones presentes respaldaron la noma. Sólo una congresista de Avanza País optó por abstenerse.

  • Fuerza Popular: 13
  • Alianza para el Progreso: 13
  • Podemos Perú: 10
  • Perú Libre: 6
  • Renovación Popular - Voces Del Pueblo: 5
  • Juntos Por El Perú - Somos Perú: 7
  • Somos Perú: 6
  • Acción Popular: 6
  • Avanza País - Partido De Integración Social: 2
  • Bancada Socialista: 3
  • Honor y Democracia: 4
  • Bloque Democrático Popular: 3
  • No Agrupados: 5
Votación del Pleno del Congreso
Votación del Pleno del Congreso sobre la habilitación de la carretera UC-105, con 83 votos a favor, 0 encontra y 1 abstención. (Captura)

La ausencia de oposición en el hemiciclo contrasta con los cuestionamientos externos sobre el efecto que podría tener la carretera en un territorio donde confluyen actividades ilícitas que han desplazado al Estado y transformado aceleradamente el paisaje amazónico.

Los impulsores del proyecto

La iniciativa legislativa fue presentada por la congresista Jeny López Morales, representante de Ucayali y presidenta de la Comisión Agraria, quien anteriormente promovió la denominada “Ley Antiforestal 2”. El proyecto también tuvo como coautores a los legisladores Tania Ramírez García, Jorge Morante Figari, Cruz María Zeta Chunga, Nilza Chacón Trujillo, Mery Infantes Castañeda y Héctor Ventura Ángel, todos de Fuerza Popular.

Pese a tratarse de una vía que atraviesa zonas de alta conflictividad ambiental y criminal, ninguno de los impulsores ofreció explicaciones públicas sobre los motivos para priorizar esta obra ni sobre las advertencias documentadas por entidades estatales y organizaciones especializadas.

Jerí promulga ley que abre
Jerí promulga ley que abre carretera en territorio cocalero en medio de riesgos por narcotráfico. Foto: captura Epicentro Tv

Una ley con varios cuestionamientos previos

La carretera UC-105 no es una discusión reciente. Ya en 2021, cuando comenzaron los primeros trabajos en la zona, especialistas y medios ambientales alertaban sobre su posible impacto. Informes de investigación señalaron que el Congreso buscó declarar la vía como parte de una interconexión con Brasil, la llamada “Interoceánica Centro”, pero el debate quedó suspendido. Aun así, en 2024 la propuesta reapareció integrada en un dictamen que agrupa diversas obras declaradas de necesidad pública en Ucayali y otros departamentos amazónicos.

Para sus defensores, la carretera facilitaría el comercio y la integración con el país vecino. Sin embargo, líderes indígenas y organizaciones de conservación sostienen que la vía atravesará rutas donde opera activamente el narcotráfico. Fernando Aroni Lozano, presidente de Aconadiysh, explicó a Epicentro TV que el trazo coincide con zonas utilizadas para transportar droga hacia Brasil, especialmente por el corredor de Santa Rosa.

Esa preocupación también ha sido señalada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que advierte que obra vial podría ampliar un eje de salida hacia el estado de Acre, territorio donde se ha documentado presencia del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más violentas de la región.

