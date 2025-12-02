Perú

Número uno del Comando Vermelho, liberado en Lima, tenía DNI peruano: Reniec se lo entregó tras presentar acta falsa

El organismo anuló el DNI y el acta de nacimiento de Bruno de Souza Costa, ciudadano brasileño señalado como líder del Comando Vermelho, tras detectar el uso de documentación falsa en su inscripción

Guardar
Fuente: 24 Horas / Panamericana TV

El ciudadano brasileño Bruno de Souza Costa, identificado como líder del Comando Vermelho, obtuvo un documento de identidad peruano mediante la presentación de documentos fraudulentos, según un informe difundido este lunes por 24 Horas de Panamericana Televisión.

José Téllez Palacios, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ucayali, declaró que De Souza Costa, recientemente liberado en Lima, posee doble nacionalidad bajo el nombre Kevin Mapis de Souza.

El presunto cabecilla fue hallado en julio pasado en esa ciudad, privado de su libertad tras un secuestro atribuido a efectivos policiales. Uno de los involucrados, que resultó ser policía en actividad, permanece en prisión preventiva.

“Tenemos una banda criminal, todos nacionales, que han secuestrado a este ciudadano brasilero, también con identidad peruana, quien es buscado. Ellos sabían que este sujeto era buscado en su país y que tenía requisitoria. Entonces, lo han estado extorsionando con la suma de 40 mil dólares para poderle darle libertad”, declaró el oficial.

En julio, Souza Costa fue
En julio, Souza Costa fue secuestrado en Ucayali por una banda nacional, con participación de un efectivo policia

De acuerdo con una resolución del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundido en el programa, el 31 de julio de 2023 Souza Costa registró una partida de nacimiento en la municipalidad de Masisea, con fecha de nacimiento el 25 de octubre de 2002 y domicilio en el caserío Putaya. Figuran como padres Joao Guilherme Mapis Paredes y Maria Eliane De Souza Mesquita.

El proceso incluyó la presentación de un certificado de estudios de Ucayali y declaraciones juradas de ciudadanos peruanos. Reniec detectó indicios de falsedad ideológica y resolvió anular tanto el DNI como el acta de nacimiento emitido a su nombre.

El caso, además, pasó a la Oficina de Asesoría Jurídica y se notificó a la Subdirección de Depuración Registral. El programa indicó que la inscripción irregular se habría originado en la comuna donde se inscribió extemporáneamente el documento. Las investigaciones continúan y hasta el momento no existen sanciones para funcionarios del organismo.

Liberación

A finales de noviembre, la Corte Superior de Justicia de Ucayali dispuso la excarcelación de Souza Costa del penal Ancón I tras constatar la ausencia de un pedido formal de extradición de Brasil en el plazo de 60 días.

Reniec detectó falsedad ideológica en
Reniec detectó falsedad ideológica en los documentos presentados, anuló la inscripción y remitió el caso a la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Subdirección de Depuración Registral

El Poder Judicial indicó que, al no recibir documentación ni solicitud adicional, la jueza Sally Beltrán dictó su liberación con restricciones y prohibió su salida del país por cinco meses. El juzgado sostuvo que subsanó inmediatamente cualquier irregularidad y atribuyó la imposibilidad de mantener la detención a la inacción de Brasil, ya que retener al imputado sin respaldo legal afectaría el debido proceso.

El Comando Vermelho surgió en Río de Janeiro dentro del sistema penitenciario y, según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), antecede y presenta una organización menos estructurada que el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Con el tiempo consolidó su control sobre numerosos barrios de Río y amplió su presencia en la Amazonía y el noreste de Brasil a partir de 2017. A diferencia del PCC, el Comando Vermelho opera bajo un modelo descentralizado, con jefes regionales y alianzas con grupos locales.

Temas Relacionados

Comando VermelhoUcayaliperu-noticias

Más Noticias

Clausuran Mall del Sur por riesgos eléctricos y fallas de mantenimiento detectadas en inspección fiscal y municipal en SJM

La Fiscalía y la municipalidad identificaron cables expuestos, óxido en estructuras y fallas de señalización

Clausuran Mall del Sur por

Adolescente narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro: el tiktoker que convirtió su sueño en un relato viral

Cliver Huamán viajó 18 horas desde Andahuaylas y, al no poder acreditarse, improvisó un set en la cima del cerro

Adolescente narró la final de

TC establece que hermanos del congresista Esdras Medina sí pueden contratar con el Estado y anula sanciones previas

El Tribunal Constitucional declaró inaplicable la prohibición que impedía a los familiares del legislador contratar con el Estado, al considerar que vulneraba de forma desproporcionada el derecho a la libertad de contratación

TC establece que hermanos del

Esposo de Magaly Medina se derrite al verla bailar con ‘La Bella Luz’: “Mi esposa es increíble”

El notario Alfredo Zambrano, usualmente reservado, no dudó en elogiar la energía y talento de su esposa sobre el escenario

Esposo de Magaly Medina se

Juan Lucumí se despide de Ayacucho FC con un sentido mensaje: “Espero que se haga justicia y la institución se quede donde merece”

El veloz delantero colombiano se marcha de los ‘zorros’ no sin agradecer “a toda la familia de Ayacucho FC por haberme dado la oportunidad de vestir esta linda camiseta”

Juan Lucumí se despide de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC establece que hermanos del

TC establece que hermanos del congresista Esdras Medina sí pueden contratar con el Estado y anula sanciones previas

Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

Representante de mineros informales encabeza la lista de precandidatos a diputado por Puno de Renovación Popular

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Magaly Medina se

Esposo de Magaly Medina se derrite al verla bailar con ‘La Bella Luz’: “Mi esposa es increíble”

Todo Good se disculpa con Magaly Medina tras ola de críticas por rumores sobre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con “Con Otra”

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

DEPORTES

Juan Lucumí se despide de

Juan Lucumí se despide de Ayacucho FC con un sentido mensaje: “Espero que se haga justicia y la institución se quede donde merece”

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

Jesús Castillo desea marcar una era en Universitario: “Quiero ganarlo todo y que el club siga haciendo historia”

Christian Cueva se aleja de Emelec: prepara su desvinculación con la Liga 1 en el horizonte para el 2026