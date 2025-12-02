Número uno del Comando Vermelho, liberado en Lima, tenía DNI peruano: Reniec se lo entregó tras presentar acta falsa

Fuente: 24 Horas / Panamericana TV

El ciudadano brasileño Bruno de Souza Costa, identificado como líder del Comando Vermelho, obtuvo un documento de identidad peruano mediante la presentación de documentos fraudulentos, según un informe difundido este lunes por 24 Horas de Panamericana Televisión.

José Téllez Palacios, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ucayali, declaró que De Souza Costa, recientemente liberado en Lima, posee doble nacionalidad bajo el nombre Kevin Mapis de Souza.

El presunto cabecilla fue hallado en julio pasado en esa ciudad, privado de su libertad tras un secuestro atribuido a efectivos policiales. Uno de los involucrados, que resultó ser policía en actividad, permanece en prisión preventiva.

“Tenemos una banda criminal, todos nacionales, que han secuestrado a este ciudadano brasilero, también con identidad peruana, quien es buscado. Ellos sabían que este sujeto era buscado en su país y que tenía requisitoria. Entonces, lo han estado extorsionando con la suma de 40 mil dólares para poderle darle libertad”, declaró el oficial.

De acuerdo con una resolución del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundido en el programa, el 31 de julio de 2023 Souza Costa registró una partida de nacimiento en la municipalidad de Masisea, con fecha de nacimiento el 25 de octubre de 2002 y domicilio en el caserío Putaya. Figuran como padres Joao Guilherme Mapis Paredes y Maria Eliane De Souza Mesquita.

El proceso incluyó la presentación de un certificado de estudios de Ucayali y declaraciones juradas de ciudadanos peruanos. Reniec detectó indicios de falsedad ideológica y resolvió anular tanto el DNI como el acta de nacimiento emitido a su nombre.

El caso, además, pasó a la Oficina de Asesoría Jurídica y se notificó a la Subdirección de Depuración Registral. El programa indicó que la inscripción irregular se habría originado en la comuna donde se inscribió extemporáneamente el documento. Las investigaciones continúan y hasta el momento no existen sanciones para funcionarios del organismo.

Liberación

A finales de noviembre, la Corte Superior de Justicia de Ucayali dispuso la excarcelación de Souza Costa del penal Ancón I tras constatar la ausencia de un pedido formal de extradición de Brasil en el plazo de 60 días.

El Poder Judicial indicó que, al no recibir documentación ni solicitud adicional, la jueza Sally Beltrán dictó su liberación con restricciones y prohibió su salida del país por cinco meses. El juzgado sostuvo que subsanó inmediatamente cualquier irregularidad y atribuyó la imposibilidad de mantener la detención a la inacción de Brasil, ya que retener al imputado sin respaldo legal afectaría el debido proceso.

El Comando Vermelho surgió en Río de Janeiro dentro del sistema penitenciario y, según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), antecede y presenta una organización menos estructurada que el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Con el tiempo consolidó su control sobre numerosos barrios de Río y amplió su presencia en la Amazonía y el noreste de Brasil a partir de 2017. A diferencia del PCC, el Comando Vermelho opera bajo un modelo descentralizado, con jefes regionales y alianzas con grupos locales.