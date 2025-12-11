Magaly Medina y César Hildebrandt critican entrevista de Milagros Leiva al presidente José Jerí: “Que la haga Susy Díaz”.

Magaly Medina se burla y critica a Milagros Leiva por entrevista superficial al presidente José Jerí. Video: Magaly TV La Firme

La reciente entrevista de Milagros Leiva al presidente José Jerí, en el podcast ‘Siempre a las 8′ de El Comercio, ha generado una fuerte polémica en los medios y las redes sociales. Las críticas, encabezadas por Magaly Medina y César Hildebrandt, apuntan a que la conversación se desvió hacia temas de farándula y perdió la seriedad esperada de un espacio político. Frases irónicas como “la próxima que la haga Susy Díaz” han generado gran revuelo.

Críticas de Magaly Medina y César Hildebrandt

Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme’, fue una de las primeras en manifestar su desacuerdo con la entrevista realizada por Leiva. Medina cuestionó que la periodista invitara al presidente Jerí a bailar el popular tema ‘La Máquina’, viralizado en redes sociales, y que abordara temas relacionados con figuras del espectáculo como Samantha Batallanos y Rosángela Espinoza. “Yo ni siquiera sé qué diablos es ‘La máquina’. Imagínate yo que hago farándula”, ironizó Medina en su programa, explicando que ese tipo de preguntas no corresponden a una entrevista política.

La conductora fue más allá y criticó el giro de la conversación hacia el “chisme barato y el rumor de callejón”, señalando que Leiva, quien se presenta como periodista política, terminó desvirtuando el espacio. “No te pases, Leiva, no te pases. Qué pena me da El Comercio, que te hayan contratado para eso”, remarcó Medina.

Por su parte, César Hildebrandt también arremetió contra la entrevista, calificándola como un “espectáculo vergonzoso” y un ejemplo de “adulación llevada a los extramuros de la desvergüenza”. Hildebrandt criticó que, en lugar de centrarse en asuntos de interés nacional, la conversación girara en torno a preguntas sobre la vida personal del presidente y su relación con celebridades.

Magaly Medina y César Hildebrandt critican entrevista de Milagros Leiva al presidente José Jerí: “Que la haga Susy Díaz”.

“Jamás había asistido a un espectáculo como el que Leiva y Jerí le han dado al país. Jamás había visto al oficio de comunicar como el arte de la adulación llevado a los extramuros de la desvergüenza”, sentenció el periodista.

Ambos comunicadores coincidieron en que la entrevista dejó mal parado al periodismo peruano. Hildebrandt, fiel a su estilo irónico, sugirió que la próxima entrevista al presidente la realice Susy Díaz, figura conocida de la farándula, para enfatizar el carácter frívolo que, a su juicio, tuvo el encuentro. Medina respaldó la crítica de Hildebrandt y bromeó con la posibilidad de sentar al presidente en su propio set para preguntarle sobre farándula y hacerlo bailar ‘La Máquina’.

La entrevista de Milagros Leiva a José Jerí: el origen de la polémica

La controversia se originó durante la emisión del pódcast ‘Siempre a las 8′, donde Milagros Leiva abordó con José Jerí temas que rápidamente pasaron de lo político a lo personal y mediático. La periodista preguntó al presidente sobre sus preferencias respecto a figuras del espectáculo, como Rosángela Espinoza y Samantha Batallanos, y lo retó a bailar ‘La Máquina’ en vivo.

En la conversación, Leiva consultó a Jerí sobre cuál de las celebridades peruanas le parecía más atractiva. El presidente, visiblemente incómodo, reconoció su admiración por Rosángela Espinoza: “Hace un par de años a mí me parecía y me parece todavía una mujer muy atractiva, Rosángela Espinoza. Lo dije en su momento”, afirmó Jerí, recordando un tuit en el que elogió a la influencer tras conocerla en un evento. El mandatario aclaró que su admiración se limita al plano público y negó cualquier vínculo sentimental con Espinoza.

Leiva también preguntó al presidente si estaría dispuesto a cenar con Samantha Batallanos, a lo que Jerí dijo: “Habría que ver las oportunidades en que se den las cosas y los momentos”, dejando abierta la posibilidad, aunque mencionó que su agenda recargada podría dificultar cualquier encuentro. La periodista, percibiendo el tono relajado de la respuesta, lo calificó de “coqueto”, a lo que Jerí respondió con humor: “¿Le parece?”.

César Hildebrandt cuestionó duramente la entrevista de Milagros Leiva al presidente José Jerí: “Que la haga Susy Díaz".

El momento en que Leiva invitó al presidente a bailar ‘La Máquina’ fue especialmente criticado por Medina y Hildebrandt, quienes consideraron que ese tipo de dinámicas corresponden a programas de entretenimiento y no a entrevistas políticas. Para Hildebrandt, la actitud de ambos participantes rompió los límites profesionales: “La señora Leiva fue cariñosa con quien debía ser severa. El señor Jerí fue confianzudo con quien debía mantener la distancia que la dignidad del cargo le exigía”, señaló el periodista.

La entrevista y las críticas posteriores generaron una intensa reacción en redes sociales y entre los propios involucrados. Samantha Batallanos, aludida durante la conversación, respondió con humor a la posibilidad de cenar con el presidente. La modelo compartió la entrevista en sus redes sociales y escribió: “Yo invito”, frase que rápidamente se viralizó y fue celebrada por sus seguidores con memes y comentarios ingeniosos.

El intercambio entre Jerí y Batallanos, así como la mención a Rosángela Espinoza, se convirtieron en tendencia, alimentando el debate sobre mezclar temas personales y de farándula en espacios dedicados al análisis político. Mientras algunos usuarios en redes sociales celebraron el tono relajado y la espontaneidad de los protagonistas, otros criticaron que la entrevista desviara la atención de asuntos de interés público.