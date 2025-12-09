Perú

Perú aparece entre los destinos con mayor potencial de crecimiento según el informe de tendencias de viaje 2026

Según el análisis, las preferencias de los turistas para este nuevo año favorecen a países con oferta diversa y precios accesibles

La campaña impulsada por las
La campaña impulsada por las autoridades promueve el turismo interno y facilita la reserva de viajes con descuentos, alojamiento y transporte incluidos en el primer fin de semana festivo del mes| Promperu

En el horizonte de 2026, siete tendencias globales influirán en el comportamiento de los viajeros, transformando la manera en que las personas eligen sus destinos y experiencias, según el informe Tendencias de Viajes 2026 de Skyscanner. Este análisis, elaborado a partir de datos propios y estudios junto a marcas como Reddit, Malin and Goetz, All Trails y Penguin Books, indica que los turistas priorizarán opciones alineadas con sus pasiones y prioridades, en un contexto donde el costo de vida y la búsqueda de valor serán factores clave. Esta coyuntura abre oportunidades para destinos como Perú, cuya oferta se adapta a las demandas cambiantes del turismo internacional.

El informe revela que el 84 % de los viajeros planea salir al extranjero tanto o más en 2026 que en 2025, ajustando sus presupuestos para acceder a experiencias enriquecedoras. La tecnología y las redes sociales están transformando la inspiración y el planeamiento de los viajes, con la Inteligencia Artificial evolucionando hacia sistemas integrados que acompañan al usuario desde la búsqueda hasta la asistencia en tiempo real. Las plataformas sociales se consolidan como fuentes clave de tendencias y recomendaciones personalizadas.

Entre las tendencias predominantes, destaca la búsqueda de belleza y bienestar. El 33 % de los turistas quiere experimentar la cultura de la belleza local y el 20 % reconoce que TikTok y otras redes influyen directamente en sus decisiones. Perú sobresale como destino de turismo de salud y belleza por la articulación entre los sectores de salud y turismo, lo que se refleja en una oferta de servicios médicos que incluye odontología y cirugía estética, especialmente valorados por visitantes de Chile en ciudades como Tacna.

Un turista colombiano puede quedarse
Un turista colombiano puede quedarse entre 90 y 180 días en Perú - crédito peru.travel

Turismo de bienestar, gastronomía y naturaleza

El turismo de bienestar se beneficia de la riqueza de aguas termales en la sierra y la selva, con enclaves apreciados como Baños del Inca en Cajamarca, Churín en Oyón, Chacapi en Arequipa y Cocalmayo en Cusco, entre otros. Adicionalmente, la demanda internacional por productos naturales para el cuidado de la piel, elaborados a partir de cultivos autóctonos como cacao y café, potencia la presencia peruana en terapias holísticas y experiencias de purificación espiritual, en colaboración con chamanes y curanderos andinos y amazónicos.

El turismo gastronómico vive una transformación, desplazando las reservas tradicionales en restaurantes por la exploración de supermercados y mercados. El 35 % de los viajeros planea compras en supermercados durante sus vacaciones, en busca de una inmersión cultural auténtica y accesible. En Perú, tanto las grandes cadenas como los mercados tradicionales han incrementado la oferta de superalimentos originarios, destacados como quinua, kiwicha, cañihua, tarwi, papa, camote, cacao, café y frutas exóticas. Ferias gastronómicas, como Perú Mucho Gusto en España, Estados Unidos y próximamente Brasil, motivan a los visitantes a experimentar la riqueza culinaria directamente en el país.

La preferencia por destinos de montaña se fortalece, con el 76 % de los viajeros considerando escapadas a estos entornos para el verano u otoño de 2026. Skyscanner reporta un crecimiento interanual del 103 % en reservas de hotel con vistas a la montaña. Con la Cordillera de los Andes atravesando el país, Perú ofrece paisajes excepcionales para el montañismo y el senderismo. La Cordillera Blanca, con nevados icónicos como Huascarán, Huandoy y Alpamayo, junto a la Cordillera Huayhuash y la Cordillera de Vilcanota, consolidan la imagen de Perú como destino para quienes buscan serenidad y aventura en altura.

La Semana de la Cocina
La Semana de la Cocina Peruana, declarada oficialmente el 8 de septiembre de 2022, celebra la diversidad de sabores regionales y el papel de la gastronomía en la economía nacional. (Andina)

Nuevas motivaciones para los viajeros

El auge de los viajes inspirados en la literatura es otra tendencia relevante. El 57 % de los viajeros ha reservado o consideraría una experiencia motivada por obras literarias, recorriendo los pasos de personajes de ficción o visitando librerías y bibliotecas emblemáticas. El uso del filtro “biblioteca” en Skyscanner creció un 70 % respecto al año anterior. En Perú, existen espacios vinculados a autores como Mario Vargas Llosa, cuya casa museo y biblioteca personal en Arequipa, así como escenarios en Lima, Piura e Iquitos, enriquecen la oferta cultural para este segmento.

El deseo de conexión social se consagra como motor de viaje, con un 55 % de turistas abiertos a cruzar fronteras para conocer nuevas personas, ya sea por amistad o citas. El aumento del 83 % en reservas de hotel mediante el filtro “individual” así lo demuestra. La diversidad cultural y hospitalidad de los peruanos, frecuentemente resaltadas en redes sociales, dotan al país de ventajas como destino receptivo para quienes desean integrarse en comunidades locales y compartir tradiciones.

Las vacaciones en familia mantienen su atractivo, y el 31 % de los viajeros planea desplazamientos multigeneracionales. Perú se posiciona como opción atractiva para grupos familiares gracias a la combinación de costos competitivos, riqueza cultural y mejora en los servicios turísticos. Esto se refleja en el crecimiento de visitantes en ferias gastronómicas regionales y en el flujo hacia destinos fronterizos como Tacna.

En una misiva enviada al
En una misiva enviada al presidente José Jerí Oré y a diversos ministros, las entidades firmantes advirtieron que la medida perjudicaría a las aerolíneas, al turismo, al comercio exterior y a la posición del Perú como centro aéreo regional. Foto: Turiweb

Nuevo protagonismo

La tendencia de elegir alojamientos que sean parte integral de la experiencia cobra fuerza, con un 29 % de viajeros que priorizan hoteles que sean por sí mismos atractivos turísticos. En Perú, existen establecimientos ubicados en edificaciones históricas, como casonas y conventos coloniales en Cusco, Arequipa, Lima, Puno y Cajamarca, además de hoteles enclavados en la naturaleza, con vistas privilegiadas a Machu Picchu y otros tesoros nacionales.

Skyscanner, plataforma que conecta a millones de personas en 52 países y 37 idiomas con más de 1.200 socios de confianza, sostiene que estas tendencias redefinirán el turismo global en 2026, situando a destinos como Perú en una posición estratégica para responder a las expectativas del viajero contemporáneo. Las oportunidades para Perú se potencian gracias a su diversidad de paisajes, servicios especializados y capacidad para adaptarse a los nuevos intereses del turismo internacional.

Delegaciones de ONU Turismo, Sernanp
Delegaciones de ONU Turismo, Sernanp y Green Initiative destacaron el caso peruano como ejemplo global de turismo sostenible. | Infobae Perú

